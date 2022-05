De toetredingsprocedure zal naar verwachting slechts een aantal weken in beslag nemen. Zowel Finland als Zweden voldoet aan de voorwaarden voor NAVO-lidmaatschap. Wel kan het tot een jaar duren voordat de landen zich ook officieel lid mogen noemen. Turkije heeft bezwaren, al zei Stoltenberg woensdag dat hij gelooft in een snelle oplossing.

Finland en Zweden hebben woensdag beide een verzoek ingediend om toe te mogen treden tot de NAVO. Dat hebben internationale persbureaus woensdag gemeld. Daarmee zetten de landen in het hoofdkwartier van de militaire alliantie in Brussel de eerste formele stap van de toetredingsprocedure.

Human Rights Watch: Russische troepen pleegden oorlogsmisdaden rond Kiev

Russische troepen hebben zich in februari en maart schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden in de Noord-Oekraïense regio’s rond Kiev en Tsjernihiv. Ze martelden burgers en executeerden sommigen van hen standrechtelijk, schrijft de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) in een woensdag gepubliceerd onderzoek. Ook maakten militairen zich schuldig aan „andere ernstige misstanden die duidelijk oorlogsmisdaden zijn”.

HRW heeft meldingen van 22 standrechtelijke executies, negen andere onwettige moorden, zes mogelijke gedwongen verdwijningen en zeven gevallen van marteling onderzocht in zeventien dorpen. De mensenrechtenorganisatie tekent een aantal getuigenissen van slachtoffers op. Zo vertellen sommige Oekraïense burgers dat ze dagen of weken werden gevangengehouden door Russische troepen in bijvoorbeeld schuilkelders of oude fabrieken. Ze hadden weinig of geen voedsel, onvoldoende water en geen toegang tot wc’s.

Militairen hielden volgens deze getuigen in de plaats Jahidne meer dan 350 dorpelingen, onder wie minstens 65 kinderen en vijf baby’s, 28 dagen vast in de kelder van een schoolgebouw. Er zou weinig lucht en ruimte om te liggen zijn geweest. Mensen moesten emmers gebruiken om naar het toilet te gaan. „Na een week hoestte iedereen hevig”, getuigde iemand die vast werd gehouden in de kelder. „Bijna alle kinderen hadden hoge koorts, krampen van het hoesten en moesten overgeven.” In de schuilkelder zouden tien ouderen zijn gestorven.

Tussen 10 april en 10 mei interviewde HRW 65 mensen; voormalige gevangenen, mensen die martelingen overleefden, families van slachtoffers en andere getuigen. De organisatie onderzocht fysiek bewijsmateriaal op de locaties waar misbruik zou hebben plaatsgevonden en bekeek foto’s en video’s die werden gedeeld door slachtoffers en getuigen. HRW: „De talrijke wreedheden door Russische troepen die in het begin van de oorlog delen van Noordoost-Oekraïne bezetten, zijn weerzinwekkend, onwettig en wreed.”