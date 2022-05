Nieuwe website met gedetailleerd overzicht van bewijzen tegen MH17-verdachten

Wie wil kan de rampzalige gebeurtenissen op 17 juli 2014 haast van minuut tot minuut volgen: de aanvoer van de Boek-lanceerinstallatie met een witte Volvo-truck, de verwarring over welk vliegtuig de raket heeft geraakt, de paniek als de separatisten het raketsysteem halsoverkop terugslepen naar Rusland.

Het kan allemaal op een nieuwe site over de MH17-crash, die het Landelijk Parket woensdag heeft gelanceerd. De site geeft een gedetailleerd overzicht van bewijsmiddelen die het Openbaar Ministerie heeft gebruikt in de rechtszaak tegen drie Russische en één Oekraïense verdachte, die verantwoordelijk worden gehouden voor het neerhalen van de Boeing 777 van Malaysia Airlines, waarbij alle 298 inzittenden omkwamen.

De nieuwe site over de MH17-crash, die het Landelijk Parket woensdag heeft gelanceerd. Beeld Openbaar Ministerie

Het gaat het niet om een dorre opsomming, maar om een geanimeerde interactieve ‘applicatie’. Terwijl je luistert naar het telefoongesprek tussen seperatistenleiders Igor Girkin en Sergej Doebinski, zie je op de kaart welke zendmast hun telefoons hebben aangestraald. Je kunt niet alleen opzoeken waar getuige M58 stond op het moment dat de Boek-raket werd gelanceerd, je kunt ook klikken op de tekening die hij maakte tijdens zijn verhoor bij de rechter-commissaris.

Het is voor het eerst dat het Nederlandse Openbaar Ministerie op zo’n grote schaal bewijsmiddelen online presenteert. Daarbij gaat het niet om het hele dossier, benadrukt het Landelijk Parket, maar om een selectie van stukken die tijdens de behandeling van het dossier in de rechtbank zijn besproken. De site is bedoeld om om „nabestaanden op een toegankelijke manier inzicht te geven in de bewijzen uit het strafdossier”, zo laat plaatsvervangend hoofdofficier Digna van Boetzelaer in een persbericht weten. Maar ook voor het „geïnteresseerde publiek” bevat de site vele kleine pareltjes, zoals de verklaring die voormalig FSB-officier Igor Girkin, de leider van de separtisten in Donetsk, heeft afgelegd in Moskou.

Woensdag was het OM voor het laatst aan het woord in het MH17-proces.

De nieuwe site over de MH17-crash. Beeld Openbaar Ministerie

De afgelopen dagen hebben de officieren van justitie gereageerd op het pleidooi van de verdediging, afgelopen maart. Daarbij hadden advocaten Sabine ten Doesschate en Boudewijn van Eijck het bewijs van het OM op vrijwel alle punten in twijfel getrokken: van het type raket waarmee vlucht MH17 is neergeschoten tot de betrokkenheid van hun cliënt, de Russische oud-militair Oleg Poelatov.

Die kritiek werd door het OM in de afgelopen dagen van de kant geschoven. In zijn repliek zette het OM nog eens aantal „kernpunten” op een rij, waaronder de leidende rol die de vier verdachten hebben gespeeld. Daarbij waren ook enkele tapgesprekken afgespeeld die nog niet eerder in de rechtszaal te horen waren.

Lees ook: Nabestaanden MH17 kijken voor het eerst een Rus in de ogen: ‘Je hoorde dat hij loog’

Het strafproces tegen vier verdachten voor het neerhalen van vlucht MH17, dat in het voorjaar van 2020 begon, is inmiddels in de eindfase beland. Afgelopen december eiste het Openbaar Ministerie levenslange gevangenisstraf tegen verdachten Girkin, Doebinski, Poelatov en Chartsjenko, die geen van allen aanwezig zijn bij hun zaak. Na de repliek van het OM volgt nog een nadere reactie van de verdediging. Naar verwachting zal de Rechtbank Den Haag in november of december uitspraak doen.