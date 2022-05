Nieuwe premier wordt direct uit Tripoli verjaagd

Als een dief in de nacht arriveerde de nieuwe Libische premier dinsdag in alle vroegte in de hoofdstad Tripoli, maar na hevige schietpartijen zag hij zich genoopt diezelfde ochtend al weer schielijk te vertrekken. Het incident onderstreept hoe instabiel en intens verdeeld het land op het ogenblik is.

Fathi Bashagha werd in februari door het parlement in de stad Tobruk, waarvan het gezag omstreden is, aangewezen als de nieuwe premier, maar hij had zich tot dusverre nog niet in Tripoli gewaagd. Daar weigerde de oude premier, Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, op te stappen. Diens opdracht was het land te leiden tot er verkiezingen zouden zijn geweest, betoogde hij. Omdat de voor afgelopen december geplande presidentsverkiezingen voor onbepaalde tijd werden uitgesteld, kon hij dus nog aanblijven, vond hij.

Bashagha, een oud-piloot en zakenman uit de havenstad Misrata, had dinsdagochtend nog in een video verklaard dat hij „zeer goed ontvangen” was in Tripoli. Ook had hij aangekondigd ’s avonds een toespraak tot het Libische volk te houden. Maar enkele uren later liet zijn perswoordvoerder weten dat zijn baas de stad toch weer had verlaten „om de veiligheid van de burgers te bewaren”.

Eerlijker was geweest om te zeggen: omdat Bashagha op te sterk verzet was gestuit. Want sinds de vroege ochtend was het tot hevige beschietingen over en weer gekomen tussen Dbeibeh’s bewapende volgelingen en de escorte van Bashagha, die zich ook door enkele ministers liet vergezellen. Het waren volgens waarnemers de zwaarste gevechten sinds generaal Khalifa Haftar – de krijgsheer die het oosten en zuiden van Libië beheerst – drie jaar geleden maandenlang vergeefs probeerde Tripoli in te nemen. Scholen besloten hun deuren te sluiten.

Het kamp van Dbeibeh deed de kortstondige poging van Bashagha zich in Tripoli te vestigen af als „een wanhopige poging om terreur en chaos te verspreiden”. Bashagha geniet de steun van generaal Haftar en wist zich mede daardoor tot premier te laten verkiezen door het parlement in Tobruk, dat niet ongevoelig is voor druk van Haftars zijde.

Dbeibeh op zijn beurt werd begin vorig jaar na langdurige inspanningen van VN-bemiddelaars en diverse internationale conferenties aangesteld als tijdelijk premier.

De uiteindelijk uitgestelde verkiezingen hadden de weg moeten effenen om uit de impasse te geraken waarin Libië sinds de val en de gewelddadige dood van kolonel Moammar Gaddafi in 2011 was terechtgekomen. Dinsdag restte de huidige VN-gezant voor Libië, Stephanie Williams, niets anders dan beide zijden op te roepen de wapens te laten rusten en weer met elkaar om de tafel te gaan zitten. Of dat snel zal gebeuren is de vraag. Dbeibeh zal na de smadelijke aftocht van zijn rivaal nog minder dan voorheen geneigd zijn tot aftreden.

