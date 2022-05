Mohamed Rabbae: bescheiden, principiële ‘migrantenvoorman’

De eerste allochtone lijsttrekker. Mohamed Rabbae had er geen enkele moeite mee zichzelf zo te noemen. Dat woord had in 1994, toen hij voor GroenLinks duo-lijsttrekker bij de Kamerverkiezingen werd, nog geen negatieve lading. Hij was toch de „migrantenvoorman”, zoals de latere GroenLinks-leider Paul Rosenmöller hem noemde. Hij is deze week op 81-jarige leeftijd overleden. Een hersenbloeding in 2014 had hem deels verlamd.

Het was een idee van GroenLinks-Kamerlid Ina Brouwer in het kader van de politieke vernieuwing met een tweemanschap de verkiezingen in te gaan. De campagne ‘GroenLinks telt voor twee’ werd geen succes. De partij ging terug van zes naar vijf zetels. Mohammed Rabbae, tot dan toe directeur van het Nederlands Centrum voor Buitenlanders, werd net als zijn medelijstrekker ‘gewoon’ Kamerlid.

Tot zijn vertrek in 2002 zou hij in totaal 353 keer het woord voeren in de plenaire vergaderzaal. Steevast deed Rabbae dat zonder papier. De bescheiden overkomende man met zijn zachte stem was geen persoon van de grote woorden of oneliners. Hoewel? In zijn eerste toespraak deinsde hij er niet voor terug een brief van de minister van Binnenlandse Zaken „een aanfluiting” te noemen. „De brief getuigt zowel qua vorm en inhoud als qua vertraging niet van respect voor dit huis.” In de Tweede Kamer voerde hij onder andere het woord over onderwijs. Ook was hij lid van de enquêtecommissie die de geruchtmakende IRT-affaire onderzocht, over laakbare opsporingsmethoden van de politie.

Voetbalcarrière

Zijn geboortegrond lag in Marokko. Hij ontvluchtte het land in 1967 op 26-jarige leeftijd. Rabbae – de naam betekent landarbeider die een kwart van de oogst krijgt – had deelgenomen aan studentenprotesten en vreesde in de cel te worden gezet. Ook wilde hij zo aan de in Marokko berucht strenge dienstplicht ontkomen. Hij moest wel met zijn studie stoppen. Ook kwam een eind aan zijn voetbalcarrière. In Marokko had hij het als midvoor tot aan de hoogste klasse geschopt. Hij bemiddelde bij ruzies op het veld was. „Ik word niet zo gauw in de, zeg maar, emotionele toestand getrokken. Ik was altijd een soort van bindende figuur bij mijn vrienden”, zei hij in 1994 in een interview met NRC.

Hij ging van 1967 tot 1974 bedrijfs- en macro-economie studeren aan de UvA. De Nederlandse overlegwereld betrad Rabbae in 1974 als adjunct-directeur van de Stichting Buitenlanders in Dordrecht. Van daaruit ging de route naar het directeurschap van het Nederlands Centrum Buitenlanders, waar hij twaalf jaar lang spreekbuis was voor multicultureel Nederland.

In die rol was hij voor zijn gesprekspartners de ultieme modelallochtoon. Geheel geïntegreerd: getrouwd met een Nederlandse vrouw en wonend in een rijtjeshuis in Maarsen. Toch weigerde Rabbae zijn eigen identiteit te verloochenen. Islamitische scholen? Ze hebben ook voordelen, vond hij. Persoonlijk beledigd voelde Rabbae zich door het boek De Duivelsverzen waarmee schrijver Salman Rushdie begin jaren 90 een fatwa over zich uitriep. Het boek had volgens hem verboden moeten worden. Niet echt in lijn met het gedachtegoed van GroenLinks. „Ja, maar kijk, ik ben Mohamed Rabbae, en dat blijf ik ook. Je hebt bij Groenlinks allerlei tradities: de vredesbeweging, de communistische partij, de milieubeweging, homo’s – nou, en ik ben moslim”, zei hij in het NRC-interview.

Verbitterd

In 2002 besloten de leden van GroenLinks Rabbae niet meer op een verkiesbare plaats voor de Tweede Kamer te zetten. Hij ging nog wel de strijd aan om hogerop te komen, maar verloor deze. Verbitterd verliet hij de zaal. Daarna begon de verwijdering tussen hem en zijn partij, hoewel hij voor GroenLinks van 2002 tot 2004 nog even wethouder in Leiden was.

In tegenstelling tot GroenLinks vond Rabbae in 2010 dat Geert Wilders’ uitlatingen over Marokkanen bij de rechter bestreden moesten worden omdat deze „fascistisch” waren. Partijleider Halsema nam openlijk afstand van hem omdat zij vond dat Wilders niet in de rechtszaal bestreden moest worden maar in de Kamer. Voor Rabbae reden om zijn partijlidmaatschap op te zeggen. „Op deze manier heeft GroenLinks geen last van wat ik in het publieke debat zeg en hoef ik me niet te ergeren aan bepaalde standpunten van GroenLinks waarmee ik het soms niet eens ben”, schreef hij in zijn afscheidsbrief.