Ik arriveerde bij de fysiotherapeut met vijf rupsen in mijn haar. Toen ik voor de spiegel stond zag ik ze kruipen, Medusa was er niets bij. „Kan gebeuren”, zei de behandelaar diplomatiek, alsof hij het vaker meemaakte. ’s Ochtends was ik, tijdens een ommetje door het bos, verstrikt geraakt in ragfijne draden die boven het pad zweefden. Aan elke draad hingen rupsen van de kardinaalsmutsstippelmot, bleekgeel met zwarte stippen. Eerst hadden ze zich volgevreten met het groene blad van de kardinaalsmuts en de struik verpakt in wit spinsel om er te cocoonen. De avontuurlijkste individuen vertrokken nu abseilend naar elders om zich te verpoppen. Afgeleid door een mysterieus appje van mijn vader – „Kun je een kapotte panty meenemen?” – had ik hun draden niet zien hangen en was ik vol in het rupsengordijn gelopen.

De fysiotherapeut gaf me een gewicht van twee kilo waarmee ik met rechts vijftien keer moest heffen, maar halverwege raakte ik de tel kwijt. „Kan gebeuren”, zei hij weer. En even later, toen ik het gewicht bijna op zijn teen liet vallen: „Geeft niets.” Ik vroeg hem of het moeilijk was om altijd vriendelijk te reageren. Hij glimlachte. „Nee hoor, ik ben er om mensen te helpen.”

Ik voelde een onredelijke irritatie, zoals ik vaker voel bij mensen die aardiger zijn dan ik. Juist door de gelijkmoedigheid van de ander word ik geconfronteerd met mijn eigen wispelturigheid. Ik dacht aan de Zweedse vriend van wie ik ooit het woord ‘lagom’ leerde. Een woord dat zoveel betekent als ‘precies goed’, of ‘helemaal zoals het hoort te zijn’. De sperzieboontjes die ik voor hem maakte waren lagom, het bed waarin hij sliep was lagom, mijn huis was lagom, ik was lagom. Na een paar dagen kwam het me de keel uit. „Kun je alsjeblieft eens níét zo gelijkmatig reageren?” snauwde ik. „Je bent net zo neutraal als je land.” Achteraf bood ik mijn excuses aan. De vriend kon er in al zijn mildheid om lachen. Deze week mailde hij me naar aanleiding van het NAVO-nieuws: „Not so neutral anymore…”

De rupsen liet ik achter in de ligusterhaag naast de fysiopraktijk; ik hoopte dat ze bij gebrek aan kardinaalsmuts tevreden zouden zijn met ligusterblaadjes. Thuis pakte ik een gehavende panty uit een la vol ladderrijke exemplaren – al jaren koester ik de verwachting dat ze ooit in de mode zullen raken, in navolging van de spijkerbroek met kapotte knieën – en vertrok naar mijn ouders.

Direct na de andijviestamppot toonde mijn vader me zijn vinding: een bamboestok met daarop een rondgebogen ijzerdraad. „Een schepnet”, verkondigde hij trots. „Zo kunnen we straks in de sloot watervlooien vangen om aan de goudvissen te voeren.” Hij knipte een van de kousenvoeten van mijn panty en bevestigde die aan de ring.

Lagom, concludeerden we tevreden.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en schrijft elke woensdag een column op deze plek.