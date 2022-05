Jan Fabres monumentale werk weghalen, dat gaat zomaar niet

Begin april hing er plots een balzak aan het beeld De man die de wolken meet, dat het dak van het Gentse museum SMAK siert. Het is een van de bekendste werken van de onlangs voor grensoverschrijdend gedrag veroordeelde Belgische kunstenaar Jan Fabre (1958); een bijna vier meter hoge afbeelding van Fabre zelf, die met gestrekte armen en een meetlat naar de wolken reikt. Van de lat, bedoeld als uiting van de verbeeldingskracht van de kunstenaar, maakten activisten een opzichtig fallussymbool.

In België lopen de meningen sterk uiteen over hoe je omgaat met het werk van de decennialang toonaangevende, maar nu omstreden Fabre. De beeldend kunstenaar en leider van dans-en theatergezelschap Troubleyn werd eind april veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor pesterijen, ongewenst seksueel gedrag op het werk en aanranding van een vrouw.

SMAK-directeur Philippe Van Cauteren koos er bewust voor het beeld te laten staan. Hij hoopt dat debatten over moeilijke vraagstukken als grensoverschrijdend gedrag in de publieke ruimte worden gevoerd en ziet beelden als die van Fabre als getuigen van een complex verleden of een visie op kunstenaarschap van enkele decennia geleden: ze kunnen de discussie aanjagen.

Lege ruimte

De man die de wolken meet werd meer dan 25 jaar geleden op het dak geplaatst. „Als je het weghaalt, blijft alleen een lege ruimte achter en verstomt het gesprek”, vindt Van Cauteren. Hij juicht „het paar kloten” dat aan het beeld werd toegevoegd toe als „een teken dat we als samenleving in gesprek zijn”. Van Cauteren weet ook wie de activisten zijn, zegt hij. „Iets als dit is eerder gebeurd.”

Niet iedereen deelt Van Cauterens visie. Kunstencentrum De Singel in Antwerpen haalde tijdens een verbouwing in 2021 hun exemplaar van De man die de wolken meet van het dak, onder meer omdat ze het werk niet op zijn plek vonden op een gebouw waar aan kunstonderwijs wordt gedaan. De eerste publieke beschuldigingen aan het adres van Fabre dateren van 2018. Twintig ex-medewerkers en oud-stagiairs klaagden toen in een open brief over seksisme, machtsmisbruik en grensoverschrijdend in zijn gezelschap.

Voor het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) was de veroordeling van Fabre de aanleiding om Me, dreaming (1978), bekend als ‘de Spijkerman’, uit de museumzalen te halen. Het beeld toont een met spijkers beklede kunstenaar die zich over een tafel met microscoop buigt. Het werd gemaakt voor een galerie tegenover een extreem-rechtse kroeg.

Directeur Bart de Baere noemt Me, dreaming een belangrijk werk „van een jonge kunstenaar die positie neemt tegen de buitenwereld”. Maar hij benadrukt dat de gerechtelijke uitspraak belangrijk is. De Baere vindt dat Fabres veroordeling „aan het werk kleeft”, wat „voor geen van de kanten vruchtbaar is”.

Duiding toevoegen

Fabres werk zal in de toekomstige permanente collectie van het M HKA toch opnieuw te zien zijn. De Baere vraagt zich af of er geen betere manieren van omgang kunnen komen met veroordelingen als deze. „Het lijkt alsof je in de artistieke wereld op dit moment alleen heel binair kunt reageren als je een belangrijke problematiek niet wil relativeren; wél of niet exposeren. Terwijl er in de rechtspraak ‘geschaalde reacties’ bestaan; er zijn voorwaardelijke en effectieve straffen en ze hebben een bepaalde duur.”

De plekken waar Fabres werk, al dan niet tijdelijk, wordt verwijderd, lijken in België in de minderheid. Zijn beelden en andere kunst zijn niet alleen te zien in musea, maar bijvoorbeeld ook in het Vlaams Parlement, de Antwerpse kathedraal of het Koninklijk Paleis waar Fabre in 2002 een plafond bekleedde met bijna anderhalf miljoen glanzende juweelkeverschildjes. Sommige instellingen hebben al laten weten dat ze duiding bij de werken zullen toevoegen. Al is bijvoorbeeld bij het Koninklijk Paleis, nog niet duidelijk waaruit die zal bestaan.

Op andere plekken leidt de veroordeling helemaal niet tot aanpassingen. Geert Vanden Broucke, burgemeester van de badplaats Nieuwpoort, laat weten dat het werk van Fabre in zijn stad onverminderd populair is. Searching for Utopia (2003) is een gigantisch beeld van de kunstenaar op de rug van een schildpad en wordt volgens de burgemeester nog steeds gretig gefotografeerd en online gedeeld.

Vanden Broucke: „Ik heb er tot nu toe geen negatieve reacties op gekregen. Ook niet op sociale media.” Voor hem staat het werk volledig los van de kunstenaar, ook al betreft het een zelfportret – zoals veel van Fabres werk. Hij denkt er ook niet aan iets aan te passen, mede vanuit praktische overwegingen. „Als je daarmee begint zul je heel veel kunst moeten weghalen. Het is bovendien een werk dat een paar ton weegt, dat laten we dus netjes staan.”

SMAK-directeur Philippe van Cauteren moet zich binnenkort wél buigen over de meer praktische kant van het verwijderen van een Fabre-werk. Hij zal dit najaar samen met enkele andere instellingen, zoals de kathedraal Antwerpen, bijeenkomsten organiseren over onder meer machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Tijdens die gesprekken wil hij ‘De man die de wolken meet’ symbolisch en tijdelijk van het museumdak halen. Van Cauteren: „Tenzij het te veel kost. Als de kraan die nodig is 6.000 euro kost, investeer ik dat liever in iets anders.” Dat Fabre hield van monumentale werken, zou in zijn voordeel kunnen werken.