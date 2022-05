Google en Twitter niet aansprakelijk voor malafide advertenties met BN’er

Google en Twitter zijn niet aansprakelijk voor malafide advertenties waarin het hoofd van een bekende Nederlander wordt gebruikt als clickbait. Zo heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag geoordeeld. Jort Kelder, Alexander Klöpping, Arjen Lubach en Willem Middelkoop hadden tegen Google en Twitter een rechtszaak aangespannen omdat de bedrijven geld verdienden aan advertenties waarin hun gezichten zonder toestemming werden ingezet om cryptomunten te verkopen.

De rechtbank oordeelde dat niet Google en Twitter, maar de adverteerders verantwoordelijk zijn voor de reclametweets op Twitter en de reclames via Google. Omdat de techplatforms voldoende doen om malafide praktijken tegen te gaan, zo vindt de rechtbank, valt hen verder niets te verwijten. Wel moet Google de gegevens van de adverteerders met Kelder delen. Twitter hoeft dat niet te doen.

Brievenbusfirma’s

Volgens Kelder is dat een nutteloos besluit, zegt hij tegen persbureau ANP: „Dat zijn adressen op Cyprus of in Oost-Europa. Dode adressen van brievenbusfirma’s, wat hebben we eraan?” De presentator is teleurgesteld. „Google heeft 2.500 keer aantoonbaar advertenties met mijn beeltenis getoond. Ik vind dat Google zich niet kan verschuilen achter anonieme adressen waardoor kleine beleggers schade lijden. In feite ben je vogelvrij als je opgelicht wordt.”

Malafide advertenties vormen een grote uitdaging voor bedrijven als Google, de belangrijkste aanbieder van online advertenties, en Twitter. Ze bevatten vaak vage teksten die mensen moeten verleiden erop te klikken. Het gebruik van de gezichten van bekende Nederlanders kan malafide advertenties ondanks hun vaagheid witwassen. Om dit soort reclames te weren maakt Google gebruik van algoritmes, maar die zijn allesbehalve waterdicht.