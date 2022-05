Franse vrachtvervoerder CMA-CGM neemt groot belang in Air France-KLM

Het Franse logistieke concern CMA-CGM, een van de grootste containervervoerders van de wereld, neemt een substantieel belang in luchtvaartmaatschappij Air France-KLM. Dat hebben beide bedrijven woensdagmorgen voor opening van de beurs bekendgemaakt. De bedrijven gaan hun activiteiten op het gebied van luchtvracht bundelen.

CMA-CGM zou een belang krijgen van maximaal 9 procent. Ook de Nederlandse Staat houdt 9 procent in Air France-KLM. Ook zou het Franse concern een zetel krijgen in de raad van commissarissen van de luchtvaartmaatschappij. Over de precieze verdeling van de aandelen volgt dinsdag vermoedelijk meer duidelijkheid bij de aandeelhoudersvergadering van Air France-KLM.

Het ligt voor de hand dat CMA-CGM een deel van het belang van de Franse Staat overneemt. Parijs heeft nu 28,6 procent van de aandelen en heeft het voornemen dat belang af te bouwen. Het is nog onbekend hoe het belang van andere aandeelhouders – naast Nederland ook Delta Air Lines en China Eastern Airlines – wordt beïnvloed door de mededeling van woensdag.

Air France-KLM werkt al maanden aan de herfinanciering van de schulden die de groep heeft opgebouwd tijdens de coronacrisis. Dankzij de miljarden van de Franse Staat en de Nederlandse Staat wist het bedrijf te overleven toen door de pandemie, de lockdowns en de reisbeperkingen het vliegverkeer vanaf voorjaar 2020 nagenoeg stilviel.

Miljardenschuld

Inmiddels herstelt de luchtvaart zich, maar kampen bedrijven als Air France-KLM nog met een miljardenschuld. KLM heeft inmiddels een deel van zijn schuld aan de Nederlandse overheid terugbetaald. Aan de steun zitten voorwaarden; zo mag de luchtvaartgroep geen grote overnames doen.

De samenwerking op het gebied van luchtvracht tussen CMA-CGM en Air France-KLM komt op een moment dat de wereldwijde logistiek nog veel last heeft van Covid-19. Lockdowns in de belangrijke containerhavens in China hebben een grote impact op het mondiale transport. Ook de oorlog in Oekraïne verstoort het vrachtvervoer tussen Azië en Europa. Door de sancties tegen Russische bedrijven is de grote Russische vrachtvervoerder AirBridgeCargo niet actief.

Luchtvracht wordt gezien als een dure, maar ook snelle en bedrijfszekere manier om producten, halffabrikaten en grondstoffen vanuit Azië in het westen te krijgen. Dankzij cargo behaalden luchtvaartmaatschappijen als Air France-KLM tijdens de pandemie nog enige inkomsten. KLM Cargo vervoert onder meer verse snijbloemen vanuit Afrika naar de veiling in Aalsmeer.

CMA-CGM, na het Zwitsers-Italiaanse MSC en het Deense Maersk de grootste containerrederij van de wereld, investeerde de afgelopen maanden aanzienlijk in andere activiteiten dan zeevracht. Zo kocht het vier vrachtvliegtuigen. Samen met de zes vrachttoestellen van Air France-KLM en de twaalf vliegtuigen die beide concerns in bestelling hebben, komt de cargovloot de komende jaren op 22 vrachtvliegtuigen.

Niet beursgenoteerd

CMA-CGM werd opgericht in 1978 door de in 2018 overleden Frans-Libanese ondernemer Jacques Saadé. Zijn zoon Rodolphe Saadé geeft nu leiding aan het niet-beursgenoteerde bedrijf. CMA-CGM heeft 130.000 medewerkers wereldwijd. Het hoofdkantoor staat in de Franse havenstad Marseille. In 2021 haalde het bedrijf een omzet van 56 miljard dollar (53 miljard euro). Dat was 78 procent meer dan in 2020. De winst bedroeg bijna 18 miljard dollar (16 procent meer dan in 2020). Air France-KLM haalde in 2021 een omzet van 14,3 miljard euro (+29 procent), waarvan 3,6 miljard euro uit vracht (+40 procent). Het verlies bedroeg 3,3 miljard euro.