Festival eert iconen klassieke én hedendaagse Indiase dans

Indiase dans. De eerste associatie die de meeste mensen hebben, en met goede reden, is: traditie. Traditie van klassieke, sterk geformaliseerde dansstijlen, uitgevoerd door danseressen in kleurige sari’s of mannen met enkelbellen, begeleid door tabla, tanpuri en ritmische zang. Meestal solo en voornamelijk gebaseerd op eeuwenoude tempeldansen en verhalen uit de Hindoestaanse religie.

Allemaal waar. De traditie van de zes hoofdvormen van de klassieke dans van India – kathak, kathakali, bharatanatyam, odissi, kuchipudi, manipuri – wordt nog steeds van generatie op generatie met zorg doorgegeven, zij het dat het individuele, intensieve en exclusieve guru-leerlingsysteem steeds zeldzamer wordt.

Daartegenover staat de innovatie die al decennialang is ingezet bínnen de traditie, zoals ook het ballet in het Westen zich ontwikkelde, uitgaande van de oorspronkelijke, klassieke basis. In de Indiase dans van vandaag zijn groepschoreografieën bijvoorbeeld al lang geen uitzondering meer, en stijlen die eeuwenlang voorbehouden waren aan óf mannen, óf vrouwen, worden tegenwoordig door beide seksen gedanst.

Tijdens het in 2011 opgerichte India Dans Festival zijn tien dagen lang alle schakeringen van het spectrum te zien, van zuivere traditie tot radicaal hedendaagse stijlen. Off- én online, want de online-editie tijdens de coronacrisis trok onverwacht zo veel internationaal publiek, dat die lijn wordt doorgezet.

Net als in de westerse dans waren het voornamelijk vrouwen die de vernieuwing brachten in de Indiase dans. Van enkele ‘iconen’ is een onlineportret geprogrammeerd, korte documentaires met fragmenten van voorstellingen. De bekendste is ongetwijfeld Chandralekha Prabhudas Patel (1928-2006). Kortweg Chandralekha, zoals ook de voornaam van Martha Graham of Pina Bausch volstond, al benadrukte de Indiase dat haar kunst géén relatie had met westerse vormen. Indiase dans was en bleef haar uitgangspunt, maar voor haar was dans geen verering van de goden, zoals de traditie voorschreef, maar een viering van het menselijk, met name het vrouwelijk, lichaam. Belangrijk thema in haar werk vormde de drieëenheid van sensualiteit, seksualiteit en spiritualiteit, iets wat op grote weerstand stuitte in India. Zo veel dat zij een periode weigerde te werken. In het Westen daarentegen oogstte zij met haar progressieve opvattingen, ook politiek, veel bewondering.

Controverse

Ook Mallika Sarabhai (1953), eveneens geportretteerd in ‘Meet the Icons’, roept met haar werk controverse op in India door haar activistische politieke agenda én de individuele stijl die zij, van huis uit kuchipudi- en bharatanatyamdanseres, ontwikkelde. Sarabhai ziet dans als een instrument voor sociale verandering. Haar vaak multidisciplinaire voorstellingen hebben omstreden thema’s als geweld tegen vrouwen, genderdiversiteit en de klimaatcrisis.

Het baanbrekende werk van vrouwen als Chandralekha en Mallika heeft veel weerklank gevonden bij de jongere generatie, ook buiten India. In Nederland timmeren onder anderen Shailesh Bahoran en Kalpana Raghuraman (beiden in het festivalprogramma) aan de weg met werk waarin Indiase dans met andere stijlen, waaronder hiphop, wordt verbonden. Deze editie van het India Dans Festival wordt geopend door (kathakdanser) Aakash Odedra, die naast klassiek werk ook choreografieën van Khan en Sidi Larbi Cherkaoui danst. Ontegenzeggelijk eigentijds, maar met de evenzeer onmiskenbare, schitterende bewegingsarticulatie die dansers met een opleiding in Indiase stijlen eigen is en de Indiase dans van vandaag ook aantrekkelijk maakt voor publiek dat níet per se is geïnteresseerd in sari’s en enkelbellen.