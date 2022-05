Extra groen om Poetin te treffen

Ruim 400 euro per Europese burger. Zoveel gaan de woensdag gepresenteerde plannen kosten die de Europese Unie zo snel mogelijk van de Russische olie en gas af moeten helpen. In totaal 210 miljard euro klinkt als veel geld, maar, zo stelt de Europese Commissie, door nu meer te investeren in energiebesparing en verduurzaming hoeven we niet meer elk jaar 100 miljard euro aan president Poetin over te maken.

„We moeten blij zijn dat we dat geld dan in onze eigen zak steken en niet meer in die van Poetin”, zei Eurocommissaris Frans Timmermans toen hem naar de fikse kosten van REPowerEU werd gevraagd. Doel van het plan is dat de Europese Unie binnen uiterlijk vijf jaar geen klant meer is van Russische gas- en olieproducenten, als afstraffing voor de agressie tegen Oekraïne.

Twee maanden geleden kwam Brussel met de eerste contouren van een importstop van fossiele brandstoffen uit Rusland. Inmiddels is een boycot van kolen een feit, wordt over een olie-stop nog volop intern ruzie gemaakt en is de afhankelijkheid van gas met een derde teruggelopen, van 40 naar 26 procent. „In maart lieten we zien dat we onafhankelijk kunnen worden, nu laten we zien op welke manier”, zei Timmermans.

1Wat staat er in het nieuwe voorstel?

Europa moet zich op drie manieren aan de Russische afhankelijkheid van met name aardgas ontworstelen. Voor de korte termijn moet zuiniger omgaan met energie de snelste resultaten opleveren. „Besparing is de snelste en goedkoopste manier om de huidige energiecrisis te lijf te gaan”, zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in een toelichting.

Minder gemakkelijk en goedkoop is het tweede spoor. Europa moet van veel meer verschillende landen zijn brandstoffen betrekken. Per schip kan dat bijvoorbeeld via het vloeibare LNG (Qatar, Verenigde Staten) en spreiding betekent wellicht ook voor de korte termijn meer kolen, dat tot extra CO 2 -uitstoot leidt.

De derde pijler is sneller verduurzamen dan al in de bestaande Brusselse plannen lag besloten. Meer zon en meer wind moeten de huidige extra uitstoot van steenkolen dan goed maken, zei Timmermans. „Ik hoop dat we dan snel per saldo schoner worden. Dat gaan we op verzoek van een aantal lidstaten verder uitzoeken.”

2Hoe concreet zijn de plannen nu?

Om met de energiebesparing te beginnen: een Europese reclamecampagne moet het gebruik van olie en gas op korte termijn met 5 procent verminderen. Vorige maand al lanceerde klimaatminister Rob Jetten (D66) een vergelijkbaar initiatief in Nederland met ‘Zet ook de knop om’.

Ook hoopt de Commissie dat landen hun burgers financieel gaan bewegen zuiniger of efficiënter met gas en olie om te gaan. Verlaag bijvoorbeeld de btw op warmtepompen, is een van de suggesties. Uiteindelijk moet energiebesparing in het huidige voorstel tot 13 procent minder verbruik in 2030 leiden. Het doel lag op 9 procent.

Ook bij de voorstellen om het tempo van de verduurzaming te verhogen zijn concrete doelen gesteld. Vorig jaar werd al bekend dat Brussel de uitstoot in 2030 met 55 procent verlaagd wil hebben. Dat gebeurt vooral door meer gebruik van duurzame energie en op dat vlak gaat de ambitie omhoog: over acht jaar moet niet 40 maar 45 procent van de gebruikte energie duurzaam worden opgewekt.

Wind en zon spelen hierin de hoofdrol. Op daken van publieke en openbare gebouwen moeten, als het aan de Commissie ligt, vanaf 2025 zonnepanelen liggen. Vier jaar later zou deze verplichting ook voor woningen moeten gelden. „Ik weet dat het ambitieus is”, zei Von der Leyen, „maar het is realistisch. We kunnen dat halen.”

Groot probleem bij wind- en zonneparken is het snel verkrijgen van vergunningen. Bij windmolens kan het negen jaar duren voordat het licht op groen gaat, bij zonneprojecten 4,5 jaar. Veel te lang, vindt de Commissie, die de lange vergunningsprocedures door samenwerking en soepelere regels te lijf wil gaan. „Dat de termijnen in verschillende landen zo uiteenlopen, geeft wel aan dat nationale regels en gewoonten het verstrekken van vergunningen vertragen.”

Rond het vergroten van de importmogelijkheden kwam de Commissie niet veel verder dan het uitwerken van bestaande plannen. Zo ziet Brussel graag dat lidstaten op vrijwillige basis gezamenlijk hun fossiele inkopen gaan doen. Dat moet niet alleen de macht van de koper vergroten, maar moet het ook mogelijk maken dat Oekraïne, Moldavië en andere kwetsbare landen aanhaken en zo meeprofiteren van de gezamenlijke inkoop.

3Is het een duur plan?

Ja, dat wel. De Europese Commissie schat dat er tot en met 2027 210 miljard euro voor nodig is, en in de drie jaar daarna nog eens 90 miljard. Een investering die bovenop de ruim duizend miljard aan uitgaven komt die al benodigd zijn voor het grote Europese plan uit 2019 om over te schakelen naar een meer duurzame energievoorziening (de Green Deal).

Dat is een „gigantisch bedrag”, erkende Frans Timmermans (Klimaat) woensdag tijdens een persconferentie. Maar volgens hem is het dat dubbel en dwars waard. Het milieu is erbij gebaat, en Poetin wordt er hard door geraakt. De Russische president gebruikt de fossiele inkomsten „voor zijn barbaarse oorlog tegen Oekraïne”.

4Wie gaat dat betalen?

Dat is misschien wel de meest heikele kwestie. Als er veel geld uitgegeven moet worden, kijken EU-landen standaard naar de Commissie.

Een van de manieren waarop de Commissie geld wil ophalen, is door het verkopen van zogeheten ‘strategische reserves’ van Europese emissierechten. Die rechten hebben bedrijven nodig om CO 2 uit te mogen stoten. Door die reserves – in feite extra vergunningen die op de plank lagen – op de markt te brengen, zal de uitstoot van broeikasgassen toenemen, vrezen milieuorganisaties.

Een deel van de opbrengsten wordt mogelijk ook aangewend om Hongarije te helpen bij het ombouwen van raffinaderijen. Zo moeten ze ook olie kunnen verwerken die niet uit Rusland komt. Dat is pikant: Hongarije lag de afgelopen tijd juist, tot ergernis van veel lidstaten, dwars bij het instellen van een Europese olieboycot tegen Rusland, omdat zijn eigen industrie niet zonder zou kunnen. Maar met de juiste financiële compensatie zou het overstag kunnen gaan, suggereerde Boedapest.

Het grootste deel van het geld moet komen uit het coronaherstelfonds, dat de EU eerder heeft opgezet. Daar zit geld in dat nog geen bestemming heeft gevonden. En de Commissie hoopt dat als landen reeds ontvangen hulpgeld toch niet nodig hebben, ze dat kunnen doorschuiven naar landen die het wel goed kunnen gebruiken.

Dat is doorgaans vragen om gedoe binnen de Europese familie. Vooral rijke, noordelijke lidstaten hebben moeite met het idee dat zij armere landen steeds moeten helpen. Ook al gaat het in dit geval voornamelijk om leningen, die de lidstaten uiteindelijk terug moeten betalen aan de Commissie.

5Hoe haalbaar is het plan?

Von der Leyen toonde zich woensdag bewust van de torenhoge ambities. „We hadden al een zeer vergaand plan om over te schakelen op meer duurzamere energie, de Green Deal, maar we gaan nu naar een heel ander level.” Tegelijk zei ze „diep overtuigd te zijn dat het ons gaat lukken”.

Maar een belangrijke vraag is of er genoeg druk achter de plannen van de Commissie zit. Slechts een deel van de voorstellen wordt wettelijk verplicht, zoals meer zonnepanelen op daken en het grotere aandeel duurzame energie. Voor de rest zijn het vooral aanbevelingen en niet-bindende voorstellen.

Een fors deel van de ‘transitie’ zal dus toch uit de lidstaten zelf moeten komen. En de logistieke operatie die nodig is voor bijvoorbeeld de verplichte installatie van zonnepanelen vanaf 2025 is hels. Nu al zijn de materialen en de installateurs niet aan te slepen.

6Betekent het plan niet ook een stap terug voor de klimaatambities, omdat een groot deel van het Russische gas vervangen wordt door andere fossiele brandstoffen?

Daarvoor vrezen milieuorganisaties in ieder geval wel. De Commissie zet zwaar in op vloeibaar gas (LNG) als tijdelijke vervanger voor Russisch gas. Los van het feit dat Qatar, een van de beoogde hofleveranciers daarvan, alleen zaken wil doen als er (zeer) langlopende contracten worden gesloten (twintig jaar meestal), waarmee je je in feite weer voor lange tijd vastlegt aan ‘fossiel’, is LNG soms zelfs nog ‘slechter’ dan Russisch gas.

De Commissie stelt wel dat nieuwe infrastructuur voor alternatief gas in de toekomst eenvoudig geschikt te maken is voor het veel schonere waterstof, maar niet iedereen is daarvan even overtuigd. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout zei maandag tijdens een persbriefing dat het „niet zo gemakkelijk” is als de Commissie doet geloven. Het is technisch een flinke operatie, en prijzig.