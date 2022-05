‘Eros’ van Schweigman nodigt uit tot dansen

Dankzij haar zintuigelijke aanpak en transparante vormgeving behoort Boukje Schweigman tot de meest originele theatermakers in het land. In voorstellingen als Blaas, Wiek, Curve en Spectrum wordt de toeschouwer meegezogen in een eigenzinnige wereld vol avontuurlijke ervaringen. Op het Spring Festival ging deze week haar nieuwste werk in première, Eros, gemaakt met het Utrechtse DOX, een club jonge performers, die flink aan de weg timmert. Eros is verrassend genoeg een opvallend conventionele dansvoorstelling geworden.

In het eerste deel schuiven de zes danseressen op hun billen over de grond, de benen wijd uiteen tot ze in elkaar klinken en elkaar omhelzen. De begeleiding door de twee drummers/percussionisten met klankschalen en wapperende takken zorgt voor een geladen, ijle sfeer.

Als de danseressen een rij vormen en elkaar tussen de benen door naar voren halen of terugduwen, ontstaat de lijfelijkheid en tedere spanning die de titel Eros belooft. Het contact is suggestief en kuis, niet uitgesproken. Handen rusten net boven het kruis en borsten. Hoofden worden daarentegen liefhebbend opgewreven als erogene zones.

Als de twee drummers het tempo opvoeren en steeds gejaagdere, complexere ritmes spelen wordt de dans vrijer en losser. Elke fase ontspannen de danseressen meer, tot er uiteindelijk plezier van hun gezichten is te lezen. Daarbij dansen ze steeds meer op zichzelf; soms wel in cirkels of patronen, maar zonder contact. Op de dansvloer ontstaat een feestje, maar een feest dat op afstand blijft.

Het pure genot van de danseressen, opgaand in de mogelijkheden van hun lichaam en de trance van de voortdenderende drums, geeft een prettig beeld. Maar hun vrijgevochten bewegingen doen het zonder al te veel vorm of idee over wat eros te bieden heeft. Als toeschouwer krijg je vooral zin om lekker mee te dansen op die meeslepende muziek.

Dans Schweigman& en DOX: ‘Eros’. Gezien: 17/5, op locatie in een loods, Utrecht, onderdeel van Spring Festival. Daar t/m 29 mei. Ook op Julidans en Boulevard. Info: schweigman.org ●●●●●