Eintracht Frankfurt wint Europa League na strafschoppen

Eintracht Frankfurt heeft woensdagavond de Europa League gewonnen. In de finale in Sevilla versloegen de Duitsers het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst na strafschoppen. Rafael Santos Borré benutte na ook al in de reguliere speeltijd te hebben gescoord de laatste penalty. De toernooiwinst betekent de eerste Europese prijs voor Frankfurt sinds 1980, toen de club de UEFA Cup won.

In de eerste helft was Frankfurt - dat in de kwartfinale FC Barcelona uitschakelde - de betere ploeg, maar grote kansen kregen de Duitsers niet. Wel waren er mogelijkheden voor voormalig FC Groningen-speler Filip Kostic en Ansgar Knauff. Rangers kreeg nauwelijks kansen.

Frankfurt, waar voormalig PSV- en Heerenveen-speler Sam Lammers de hele wedstrijd op de bank zat, bleef ook in de tweede helft de aanval zoeken. Toch kwam Rangers in de 57ste minuut op voorsprong: aanvaller Joe Aribo maakte de 1-0 na slecht verdedigen van Frankfurt. Heel lang duurde de voorsprong niet, want zo’n tien minuten na de openingstreffer maakte Frankfurt gelijk via de Colombiaanse spits Rafael Santos Borré. Hij tikte de 1-1 binnen uit een voorzet van Kostic en dat was ook de stand na negentig minuten.

Strafschoppenserie

In de noodzakelijk geworden verlenging waren er nog wel wat kansen over en weer, met de grootste voor Rangers-aanvaller Ryan Kent, maar gescoord werd er niet meer. In de strafschoppenserie scoorden Tavernier, Davis en Arfield voor Rangers en Lenz, Hrustic en Kamada voor Frankfurt alvorens routinier Aaron Ramsey mist bij de Schotten. Kostic namens Frankfurt en Roofe namens Rangers schoten vervolgens onberispelijk raak, zodat Rafael Santos Borré uiteindelijk de beslissende 5-4 kon maken en de Duitse ploeg vlak voor middernacht de Europa League bezorgde.

Eintracht Frankfurt schakelde eerder in het toernooi behalve FC Barcelona ook onder meer Real Betis en Westham uit. In de Bundesliga is Frankfurt als elfde geëindigd, maar dankzij de winst van de Europa League mag de ploeg van trainer Oliver Glasner volgend seizoen deelnemen aan de Champions League.