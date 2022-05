Dua Lipa wil in de Ziggo Dome ‘helemaal naar de klote’

Pop Dua Lipa. Gehoord: 17/5 Ziggo Dome, Amsterdam. ●●●●●

Een dansgroep van een man of tien, een uitgebreide band en een catwalk waarover zangeres Dua Lipa en haar troupe richting zaal konden hollen. Een voorkeur voor de kleuren rood en fuchsia, en huidstrakke catsuits. En een repertoire bestaand uit vooral dansbare popnummers, door Lipa wendbaar, soms schril, gezongen. Met deze elementen vermaakte Dua Lipa de zeventienduizend fans die dinsdagavond naar Ziggo Dome waren gekomen voor haar (door corona uitgestelde) ‘Future Nostalgia’-concert – vernoemd naar Lipa’s succesalbum uit 2020.

Al maakte ze slechts twee albums, de 26-jarige Britse Dua Lipa heeft de status van een wereldster. Ze had hits en won prijzen, van Grammy’s tot Glamour Awards, en vertegenwoordigt na Madonna, Katy Perry en Lady Gaga de nieuwe generatie vrouwelijke popzangeressen. Muzikaal leent ze bij dance en disco en voegt daar eigentijds energieke melodielijnen aan toe. Het optreden was dan ook anderhalf uur lang vitaal.

Concert van Dua Lipa in de Ziggo Dome. Foto Andreas Terlaak

Tegen het publiek, zei Lipa, in vloeiend Nederlands: „Godverdomme Amsterdam, we gaan helemaal naar de klote.” Het was verrassend om de beschaafde ster zo te horen praten, maar ze maakte de belofte niet waar. Toen ze ‘One Kiss’, een uitbundig club-nummer, uitvoerde, ontstond midden tussen het publiek op de catwalk, een mooi gekrioel van ledematen van Lipa en dansers. Maar als climax kwamen ballonnen uit het plafond, wat bij de clubsfeer nogal kinderlijk afstak.

Zo ontbrak het de show aan een overkoepelend idee. Het stalen mandje waarin ze tijdens ‘Levitating’ door de zaal zweefde was sprookjesachtig, en in slotnummer ‘Don’t Start Now’ pasten de kleuren op het achtergronddoek eindelijk bij die van de kostuums. Maar een verrassend thema of decor, of werkelijk virtuoze choreografieën, misten. Bij Madonna of Lady Gaga zou een boodschap – verbroedering, opkomen voor de underdog – te horen zijn, bij Dua Lipa bleef het bij twee regenboogvlaggen.