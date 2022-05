Lastig voor radicaal-rechts en extreem-rechts, zo’n moordpartij in het Amerikaanse Buffalo door een al te ijverige geestverwant. In dit geval Payton Gendron, een achttienjarige man die zich liet inspireren door de beruchte ‘omvolkingstheorie’.

Volgens die theorie, bedacht door de Franse schrijver Renaud Camus (geen familie van Albert Camus), probeert een politieke (lees: linkse) elite de oorspronkelijke bevolking van Frankrijk en andere Europese landen doelbewust te vervangen door een nieuw volk met een nieuwe cultuur en de islam overwegend als godsdienst. Ook andere massamoordenaars, zoals Anders Breivik op Utoya (69 doden), Robert Bowers in Pittsburgh (11 doden), Brenton Tarrant in Christchurch (51 doden) en Patrick Crusius in El Paso (23 doden) beriepen zich op dergelijk gedachtegoed.

Van de slachting door Tarrant in Nieuw-Zeeland herinner ik me de ijzingwekkende beelden van de dader, die via een livestream liet zien hoe hij een moskee binnenliep om wegduikende bezoekers in koelen bloede neer te schieten. Tarrant noemde Breivik als zijn grote voorbeeld.

Renaud Camus wordt ook in Nederland bewonderd. Toen hij in 2018 een PVV-demonstratie in Rotterdam bezocht, poseerde hij voor een foto met Martin Bosma en dronk hij een biertje met Filip Dewinter van Vlaams Belang. „Een visionair man”, twitterde Dewinter. „Onder de indruk”, meldde Bosma. Thierry Baudet noemde het geen „omvolking”, maar bedoelde met „homeopathische verdunning” hetzelfde.

Het toeval wilde dat Dewinter nog vorige week bij Ongehoord Nederland de omvolkingstheorie (dank NPO 1!) uitvoerig mocht verdedigen: „Europa wordt Eurabia!” Geert Wilders sprak al in 2007 van de „laffe” Haagse elite die meewerkte aan „een transformatie van Nederland in Nederarabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië”. Wilders distantieerde zich later weliswaar van Breivik, die hem als een van zijn inspiratiebronnen had genoemd, maar nergens kom ik bij politici als Wilders ook maar een begin van reflectie tegen over het feit dat ze door zulke genadeloze moordenaars aangeprezen worden.

Liever zijn ze „onder de indruk” van de bedenkers van dergelijke doodsgevaarlijke complottheorieën. En nog liever doen ze er in zulke gevallen het zwijgen toe. Als er een kogel van links komt, raken ze in een staat van euforie en komen ze woorden tekort, maar kogels van rechts worden bij voorkeur genegeerd.

Neem GeenStijl, de radicaal-rechtse actualiteitenwebsite die dagbladen altijd ‘dode bomen’ noemde, maar nu zelf een zieltogend struikje is geworden. Op 11 november 2020 schreef Pritt Stift (pseudoniem van Marck Burema, eigenaar van GeenStijl): „Want we zitten al tien jaar onder het juk van migratiekampioen Mark Rutte die van de Randstad een inclusief en divers lagelonenland aan het maken is. (Dat heet omvolking, maar omdat je dat niet mag zeggen, noemen ze het migratiepact.)”

Dat heet complotdenken, en wel van de onnozelste soort, en omdat je dat wél mag zeggen, moeten we het vooral blijven doen.

Wat zou deze ‘actualiteitenwebsite’ over de slachting in Buffalo (tien doden) door een ultra-rechtse slager geschreven hebben? Op het moment – vijf dagen later – van dit schrijven: nul komma helemaal totaal niks.

Lastig dat de dader geen moslim en/of migrant was – te lastig.