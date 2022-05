De nieuwe dirigent: benaderbare geniale superheld zonder diva-gedrag

Zes jonge mensen klimmen naar de top van een gebouw. De een neemt de lift, de ander de brandtrap. Eenmaal boven kijken ze als een soort Batmans uit over de stad. Op eenzame hoogte. Het is het promotiefilmpje van het nieuwe Internationaal Dirigentenconcours Rotterdam, dat volgende week donderdag 26 mei begint en waarin we zes genomineerden volgen op hun weg naar de top. Die top is het dirigentenbestaan: het meest mysterieuze beroep van de klassiekemuziekwereld.

Wat moeten moderne dirigenten kunnen? Wat doen dirigenten überhaupt? Ze maken geen geluid, op een briesende of zuchtende enkeling na, maar worden van alle musici veruit het best betaald. Waarom? Het is lastig je een voorstelling van het dirigentschap te maken omdat je, anders dan bij de fagot, het niet even een middagje kan uitproberen.

Zoals meer elementen van onze huidige concertpraktijk – het publiek zit stil, de musici dragen zwarte concertkleding – komt het dirigentschap zoals wij het kennen uit de 19de eeuw. Tot de 18de eeuw was de eerste violist de belangrijkste musicus in het orkest. Soms werd een ensemble geleid vanaf een klavecimbel, of door een orkestleider die met een manshoge staf de maat sloeg. (Het geval van de Franse hofcomponist Jean-Baptiste Lully, die zichzelf met zijn dirigentenstaf een fatale voetwond stampte, is een evergreen uit de historische muziekanekdotes). Maar de orkesten werden groter, en kregen steeds meer contrasten in dynamiek en klankkleur. Dat proces in goede banen leiden was geen bijzaak meer. In de 19de eeuw werd de staf vervangen door een stokje; dirigeren werd een gespecialiseerd vak. De dirigent – altijd een hij – werd op een verhoging gezet, als een soort priester met zijn rug naar het publiek.

Studie studie studie

Wat je de dirigent tijdens een concert ziet doen, is maar het topje van de ijsberg van diens werk. Het leeuwendeel van het dirigentenleven bestaat uit eindeloos studeren op de bladmuziek. Een dirigent moet een muziekstuk zo goed doorgronden dat hij van elke noot, voor elk instrument, precies weet hoe hij wil dat die klinkt. Uiteraard moet een dirigent daarnaast helder kunnen ‘slaan’: het zwaaien met het stokje.

Maar alleen de maat aangeven (‘tacteren’) is niet genoeg. Een dirigent moet een overtuigende muzikale visie uitstralen en musici verleiden mee te gaan in zijn interpretatie. Alleen al het beheersen van die vaardigheden is weinigen gegeven.

Het muzikale werk is nooit echt veranderd, maar de wereld eromheen wel. In de 20ste eeuw zag je de opkomst van de superster-dirigent die miljonair werd, zoals de legendarische Arturo Toscanini (1867-1957). Elias Canetti schreef in de hoogtijdagen van deze sterdirigenten in Massa en macht (1960) nog dat er geen duidelijker expressie van pure macht bestond dan dirigeren. Maar het kritiekloos volgen van een dominante man is er tegenwoordig niet meer bij. Schreeuwen tegen de orkestleden werd in de jaren zeventig al niet meer echt geaccepteerd, en het model van pure machtsuitoefening op het podium is in 1989 ten grave gedragen met de dood van Herbert von Karajan, signaleert Roland de Beer in zijn boek Dirigenten en nog meer dirigenten uit 2006.

‘Magie’ is het woord dat in elk boek en elke documentaire over dirigenten terugkeert

De laatste jaren wordt het idee van de dirigent als statige, oude witte man op alle fronten uitgedaagd. Chef-dirigenten zijn nu bijvoorbeeld vaak piepjong. In Nederland alleen al hebben we Lahav Shani, 33, chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Lorenzo Viotti, 32, chef van het Nederlands Philharmonisch Orkest, en Duncan Ward, 33, chef van philharmonie zuidnederland.

En dan de vrouwen. Roland de Beer schreef in zijn boek nog over maestra als een zeldzame diersoort. „De oude vraag luidt: is dat een kwestie van hormonen en genetica of zit het ’m in culturen en omstandigheden?” Die vraag is met de komst van dirigenten als Karina Canellakis (chef van het Radio Filharmonisch), Barbara Hannigan (dirigent van haar eigen ensemble Ludwig), of Mirga Grazinyte-Tyla (chef van het City of Birmingham Symphony Orchestra) bespottelijk geworden.

En daar blijft het niet bij. Dirigent Manoj Kamps draagt van harte diens queerness uit. „Queer in brede zin van het woord”, licht Kamps toe in een interview met NRC. „Dat wil zeggen, een radicale bevraging van de witte, masculiene, heteronorm. De dirigentenwereld is lang een exclusief bolwerk van westerse mannen geweest.”

Vluchtige contracten

Parallel aan de toestroom van nieuwe gezichten op ‘de bok’, is ook de invulling van het chef-dirigentschap sterk veranderd. Het hele muziekwezen lijkt van vluchtige onenightstands aan elkaar te hangen. Chefs worden nog steeds geacht bij hun orkest ‘aan de klank te werken’, maar hun contracten omvatten vaak nog maar enkele weken per seizoen. Acht weken in het geval van Anja Bihlmaier bij het Residentieorkest in Den Haag, tien bij Karina Canellakis bij het Radio Filharmonisch. Het Noord Nederlands Orkest heeft vanaf volgend seizoen met Eivind Gullberg Jensen zelfs maar een chef voor zes (!) weken per jaar. En die contracten zijn überhaupt van kortere duur, tien jaar chef bij hetzelfde orkest is al lang. Vergelijk dat met Karajan, die voor het Berliner Philharmoniker stond van 1955 tot, 34jaar later, zijn dood in 1989: het chefschap was een levenstaak. Waar dient die chef dan nu nog voor? Vooral als visitekaartje van het orkest, een marketingtool voor op de poster. Want naast dirigeren moet een moderne maestro ook sponsoren van het orkest kunnen charmeren, een klinkende naam zijn voor internationale festivals en tournees en vooral: een jong publiek trekken.

Lorenzo Viotti met zijn Nederlands Philharmonisch Orkest in het Amsterdamse Concertgebouw.

Foto Melle Meivogel Karina Canellakis in het Concertgebouw in Amsterdam tijdens haar inauguratieconcert bij het Radio Filharmonisch Orkest.

Foto Evert Elzinga / ANP

Dat laatste lijkt ook het levensdoel van Lorenzo Viotti, de kersverse chef van het NedPho. Kundig is hij zeker, gepassioneerd ook. En daarbij erg fotogeniek, wat hem, getuige zijn eigen Instagrampagina, zelf ook is opgevallen. Viotti is geen maestro op afstand, hij komt zelf zijn concertprogramma’s vooraf toelichten. Na afloop zet hij een foto van zichzelf op zijn Instagram, bijvoorbeeld zwart-wit liggend in een badkuip. „What a night, what a concert”, schrijft hij eronder. Tussendoor is hij model in een luxe parfumcommercial van Bvlgari, of schuift hij aan bij Arjen Lubach. En het werkt: nieuw publiek lijkt de weg naar de concertzaal te vinden. Nieuwsuuritem: ‘deze dirigent-hunk trekt zalen vol jongeren’.

Lorenzo Viotti verpersoonlijkt een nieuw soort maestro-mythe, waarmee hij ook een paradox van het nieuwe dirigentschap blootlegt. Want waar hij enerzijds wordt vermarkt als geniale superheld, moet hij óók benaderbaar zijn en diva-gedrag vermijden. Dat dat een lastige spreidstand is, bewijst een akkefietje na een interview met Viotti in Quote. Toen hij zijn eigen uitspraken teruglas in de conceptversie van het artikel – „Geef mij een microfoon, zet wat mensen voor mijn neus en ze zullen me volgen. Geloof me: die gave heb ik.” – geloofde hij zelf niet dat hij zo arrogant kon zijn geweest; hij weigerde verdere medewerking. Maar de opname loog niet. En zo gek is dat niet, als dagelijks een groep topmusici jouw aanwijzingen volgt. ‘Het ijdelste van alle beroepen’, noemde schrijver Martin van Amerongen het dirigentschap ooit vilein.

Het publiek wil misschien geen echte ijdeltuit op de bok, maar we willen ook niet dat dirigenten ‘gewone mensen’ zijn. Als er één woord in elk boek en elke documentaire over dirigenten terugkeert, is het: ‘magie’. Uiteindelijk is de chemie tussen de dirigent en het orkest ongrijpbaar. De persoonlijkheid van de dirigent heeft net dat je-ne-sais-quoi dat het verschil maakt tussen een goed concert en een magische avond. In een concertpraktijk die draait om de eindeloze herhaling van dezelfde muziek, is de dirigent de belichaming van spontaniteit. De deelnemers van het concours in Rotterdam moeten niet alleen inhoudelijk, muzikaal en technisch onderlegd zijn, niet alleen vriendelijk en effectief leidinggeven aan een groep musici en, liefst op Instagram en TikTok, contact kunnen maken met een jong publiek. Ze moeten ook nog kunnen toveren. Ga er maar aan staan.

International Conducting Competition Rotterdam, donderdag 26 mei t/m vrijdag 3 juni in Rotterdam. Inl: , donderdag 26 mei t/m vrijdag 3 juni in Rotterdam. Inl: iccr.nl

Twee dirigenten over dirigenten Jac van Steen: ‘De tijd van dictatorachtig gedrag is voorbij’ Jac van Steen Foto Simon van Boxtel „Supermensen zijn dirigenten zeker niet. Wat ik zelf probeer te propageren bij mijn studenten is een rol als primus inter pares. De tijd van dictatorachtig gedrag is voorbij. We zijn ons als dirigentenopleiders erg bewust van de maatschappelijke verschuivingen. Sinds een jaar of twee word ik in Groot-Brittannië gevraagd in bijna elk programma een vrouwelijke componist of een componist van kleur op te nemen, wat ik erg goed vind. Ik leer mijn studenten dat het inmiddels belangrijk is dat diversiteit hoog in je vaandel staat. „Wij leiden de dirigenten op om het vak goed te leren, maar ze moeten zichzelf ook kunnen presenteren. Het is niet alleen maar stokje omhoog en zwaaien. Dat ‘verkopen’ van jezelf is belangrijk geworden omdat de marketing van orkesten erg gericht is op het binnenhalen van nieuw en jonger publiek. Niet dat ze allemaal Beethoven met de drumkit moeten doen, maar het aantrekken van jonger publiek is meer dan ooit een taak voor de nieuwe dirigenten. „Als ik studenten meeneem op tournee, neem ik ze ook mee naar de bespreking met de programmadirecteur of de marketingafdeling of de solist. Dirigeren gaat er niet om een status boven de anderen te hebben, maar het is gewoon veel. Je moet gewoon heel veel doen.” Jac van Steen (66) is dirigent en docent aan de Nationale Master Orkestdirectie aan het Conservatorium van Amsterdam en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Nil Venditti: ‘De dirigent is de voorzitter van een team vol ideeën’ Nil Venditti Foto Carlo Bonini „Het grootste verschil tussen vroeger en nu zit ’m in de orkestmusici. Vroeger waren orkestmusici meester op hun eigen instrument, maar van alles om hen heen hadden ze geen benul. Alleen de dirigent had overal verstand van: elk instrument, de hele partituur, de geschiedenis van de componist, enzovoort. Dat geeft de machtigste positie: ik weet alles, jij weet niks, dus ik beslis. Nú is de ene helft van het orkest zelf ook dirigent, de andere helft is componist en iedereen heeft online honderd muziekanalyses gelezen. Als dirigent nu ben je dus veel meer de voorzitter van een team vol ideeën. Ik draag mijn ideeën niet op, ik adviseer ze. „Het valt me wel tegen hoezeer je op je uiterlijk beoordeeld wordt, niet op je muzikale ideeën. Mijn manager doet navraag bij collega’s als een nieuw orkest me vraagt: hoe seksistisch zijn de musici? Zelfs als ze als niet seksistisch te boek staan, zie ik de blikken altijd: ‘huh, een kleine jonge vrouw’. Daar hebben mannelijke collega’s geen last van. Gelukkig is er tot nu toe maar één orkest geweest dat me niet na een half uur als dirigent accepteerde. En ik heb hoop; of een solist man of vrouw is, maakt tegenwoordig niets meer uit. Over tien jaar geldt dat ook voor dirigenten.” Nil Venditti (27) was tussen 2019-2021 assistent-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest.

