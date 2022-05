In de Amsterdamse Staalstraat kijk ik om een hoekje bij Galerie Droog, zie een pijl met de naam ‘Bas Kosters’ en wil naar binnen want ik houd van zijn uitbundige ontwerpen. Daar loop ik hem tegen het lijf. Hij heeft staal in zijn gezicht en oren, wat ik doorgaans al snel vervaarlijk vind. Maar niet bij hem. Zo open is zijn blik, zo uitnodigend, zo nadenkend, dat krijgt geen piercing stuk.

Bas Kosters is bekend van zijn wilde modeontwerpen en van zijn poppen die een wereld op zichzelf bevolken. Wat hij maakt is kleurrijk, betrokken en vaak erotisch (de beroemde broek met de penisprint is van hem, titel: ‘Is that a cock or your legs’). Ik zet koers naar een wandkleed, maar hij stuurt me naar de achterwand met een mozaïek dat is samengesteld uit honderd portretten. Honderd keer hetzelfde gezicht. Honderd keer anders. Honderd keer een variatie op de foto op de hoes van het album Bad. Honderd keer Michael Jackson.

Twee jaar lang, van 2017-2019, schilderde Kosters Jacksons portret. Hoe begon dit? „Met een sticker. Ik ben geen Michaelfan. Maar hij ís visual culture en hij is onuitwisbaar, dat interesseert me. En ik wilde weten dat ik kon schilderen.” Het allereerste portret, dat hij „in een impuls” schilderde, toont de popster met de spitse neus en de lange krullen. En met hertenogen, Kosters’ handelsmerk. „Really really bad”, schreef hij erbij. In 2017 citeerde hij een songtekst, sinds 2019 en de documentaire Leaving Neverland betekent het iets anders. Nu is de eerste associatie met Michael Jacksons kindermisbruik. „Ja, dat plakt eraan, ook dat is onuitwisbaar. En de ellende van zijn slachtoffers laat me niet onberoerd. Maar de portretten gaan er niet over, die gaan over supercelebrity zijn. Wie ben je dan zelf nog?”

Bas Kosters: 100 X MJ, nummer 54 (vulpen en aquarel). Foto Studio Bas Kosters

Na dat eerste portret herformuleerde hij de bekende foto steeds opnieuw. En dat deed hij op bedaagd papier dat hij bij het afval vond of meenam uit weggeefboekenkastjes. Vergeeld drukwerk, partituren, vale glamourfoto’s, bevlekte diploma’s met heftige handtekeningen – onder zijn portretten nemen ze de regie, dwingen ze tot interpretatie. Zo schilderde hij Michael Jackson op de kaft van de bladmuziek van Chuck Berry’s song ‘No particular place to go’ met een vetkuif. Veelzeggend, die titel ook. En ook dat hij rock-’n-roll-legendes Chuck en Michael versmolt tot een Siamese tweeling, met één hoofd en vier ogen. Was dat opzet? Nou, niet echt. „Er is toeval en er is intuïtie”, zegt Kosters. Ja. En er is lukrake alchemie.

Al die gezichten... Ik begin me af te vragen wat een portret uiteindelijk is. „Ik heb mijzelf erbij gemengd”, zegt Kosters. Dat doen portretschilders, ze breken in, nestelen zich in hun model, worden parasiet, waarzegger, waarheidsvinder.

Nummer honderd, de laatste Michael. Afgepeld is de plastische chirurgie, verdwenen de geblankette huid. Deze jongen is nog niet de popster, nog geen monster. King of Pop? Dat is een koning van niks. Hij is zichzelf en de koning te rijk.