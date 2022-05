‘De Godfather van Feyenoord’

Iedere telg binnen de familie Barzilaij groeide op met de verhalen. Hoe voorzaat Jacques Barzilaij begin 20ste eeuw als koopman op Katendrecht met 13 cent begon en al snel uitgroeide tot een internationale zakenman. Hoe hij daarna als een mecenas voor de havenarbeiders woningen bouwde en in 1917 amateurvoetbalclub Feyenoord van de ondergang redde. De minder florissante verhalen bleven in de doofpot.

Rond 1900 richtte je met wat vrienden een voetbalvereniging op, als iemand een bal had. Je gaf je club een gevleugelde naam, plantte op de weide wat palen en ging de confrontatie aan met andere wijken uit de stad. Vaak werden die verenigingen alweer opgedoekt zodra de bal lek was.

In het voorjaar van 1917 viel het doek voor Feyenoord – destijds nog Feijenoord genaamd. De Eerste Wereldoorlog had in Europa flink huisgehouden en ook in het neutrale Nederland voor voedselschaarste gezorgd. Het veld op het Afrikaanderplein werd omgeploegd tot volkstuinen.

Dan springt ‘Ome Sjaak’ Barzilaij (1876-1957) in de bres. Hij had aan de Kromme Zandweg een groot terrein en biedt Feyenoord een doorstart. Hij bouwt er een clubhuis en de eerste rood-wit-geschilderde houten tribunes – de proto-Kuip – en sticht de N.V. Sportterrein Feyenoord waarvan hij tot in 1927 stadiondirecteur zal zijn. Vanaf dan krijgt Ome Sjaak de bijnaam ‘De Leeuw van Charlois’.

De kreet ‘Geen woorden maar daden’ was hem op het lijf geschreven, zo blijkt uit monde van Jaap Barendregt, die vanaf 1917 met zijn vader Ingen jarenlang het speelveld verzorgde. Jaap vertelde in 1969 aan Feyenoord-huisschrijver Phida Wolff hoe de aanstelling van zijn vader tot stand was gekomen. „Sjaak Barzilaij, een gewiekste zakenman, kwam op een dag bij mijn vader en zei: ‘Ingen, ik ga aan de Kromme Zandweg een voetbalveld maken’. Mijn vader zei: ‘Ben je nou helemaal gek geworden? Denk je dat daar in dat moeras een hond naar voetballen komt kijken?’ Barzilaij zei dat hij zijn grote bek moest houden, dat niemand het hem uit zijn hoofd kon praten, dat hij wel voor hetere vuren had gestaan. En warempel, een halfjaar na dat gesprek was het voetbalterrein klaar.”

Tot aan zijn dood zal mijn overgrootvader door het Feyenoord-bestuur bedankt worden voor de ‘upgrade’ van de club op Zuid. Uit het Gedenkboek van Feyenoord (1933): „Financieel hadden wij vooral in de voor ons zoo moeilijke jaren, den grootst mogelijke steun van hem (Barzilaij). Hij heeft ons nog menigmaal schulden kwijtgescholden. Als hij later in de betere jaren financieel voordeel van de inrichting heeft gehad, is dat niets meer geweest dan een beloning voor de levenskans, die hij onze club gaf. Want zulk een beloning kon hij onmogelijk van tevoren verwachten, daarvoor waren de omstandigheden in 1917 te onzeker.”

In de zomer van 1922 – Ome Sjaak is dan vijf jaar directeur van de Feyenoord-velden – komen er zaken aan het licht waar de kranten vol van staan. Ome Sjaak zou volgens de Economische Recherche betrokken zijn bij een kwestie rond een afgezonken schip voor de Engelse kust. Hij ontkent, maar wordt toch veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, in Scheveningen. De vraag is of hij er is ingeluisd.

Wanneer hij na een ruim halfjaar vervroegd vrijkomt, lijkt hij uit op eerherstel. Hij breidt niet alleen zijn handel flink uit, ook de Feyenoord-accommodatie tot 12.000 plekken. Een paar maanden later is Feyenoord landskampioen.

