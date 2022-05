De Duitse schilder Norbert Tadeusz wilde van alles altijd veel: verf, drank, vrouwen

Naakte lichamen buitelen over elkaar, andere lijven liggen verwrongen of opgerold op de grond. Een kadaver wordt in tweeën gesplitst, ontklede turners hangen aan touwen of in de ringen. Een groep smetteloos wit geklede matrozen houdt pauze tussen weelderig glanzende blaasinstrumenten op de grond. Op de achtergrond een klassieke arcade. En weer: overal die duikelende, blote lichamen.

De vier wandvullende schilderijen van de Duitse schilder Norbert Tadeusz (1940-2011) in het speciaal daarvoor gebouwde Tadeusz Pavillon in Museum Insel Hombroich in Neuss bij Düsseldorf zijn ware spektakelstukken. Twee doeken van acht meter hoog en vier meter breed hangen naast elkaar tegen de achterwand. Aan beide zijwanden hangt een lang schilderij van acht meter breed en vier hoog. Samen vormen ze een soort drieluik. De ruimte is een bombastisch contrapunt in de verder verstilde museumtuinen – waar tussen het lange gras zo’n dertien paviljoens, of ‘inloopsculpturen’, met kunst te ontdekken zijn – alles zonder naambordjes, want het oog moet hier het werk doen.

Het Tadeusz-paviljoen in Museum Insel Hombroich, ontworpen door Erwin Heerich. Foto Tomas Riehle / Marburg

De krachtpatsende schilder Norbert Tadeusz is in Duitsland een redelijk bekende naam, in Nederland zijn Tadeusz’ schilderijen maar zelden te zien geweest. Daar komt verandering in: Museum voor modern realisme More in Gorssel presenteert vanaf 22 mei onder de titel Het leven als spektakel een groot overzicht van de schilder uit Düsseldorf.

„Tadeusz was een mateloze man”, vertelt zijn weduwe, kunstenaar Petra Lemmerz (1957) in de voormalige studio van Tadeusz. Vanuit deze gigantische voormalige garage in Düsseldorf, beheert ze de nalatenschap van Tadeusz. Ruim duizend werken staan er in een aparte ruimte, ingepakt en opgeslagen op houten rekken. „Af en toe verkopen we iets om deze enorme ruimte van te betalen, het onderhoud is erg duur, we hebben continu lekkages.” Wat direct opvalt: hoe enorm vrijwel alle schilderijen zijn. „Tadeusz wilde van alles altijd veel: verf, drank, vrouwen. Hij had altijd zo geweldig veel energie.”

Dat temperament is ook te zien in de zo’n veertig schilderijen uit de nalatenschap die Museum More voor de expositie naar Nederland haalt. Opnieuw veel karkassen en buitelende lichamen, maar ook: struikelende paarden, een vurig boeket en intense schaduwpartijen. Met Miles (2006) schilderde Tadeusz een zinderend portret van Miles Davis in het zwembad. Zelfs bij een schijnbaar intiem onderwerp als Mijzelf in spiegel scherend (1970), knallen de kleuren van het doek.

Krachtig

Opvallend is dat bekende motieven van andere figuratieve schilders terugkeren: de kadavers van Chaïm Soutine en Francis Bacon, de hooibalen van Vincent van Gogh, het zwembad en de felle kleuren van David Hockney, de verwrongen lichamen van Lucian Freud en zelfs de lange, koele schaduwen van Edward Hopper. Zonder ze letterlijk te kopiëren keren deze patronen bij Tadeusz terug, in een soort opgeklopte steroïde-vorm. Alsof de schilder alles maar wilde inzetten om tot zijn doel te komen: een zo krachtig mogelijk beeld.

Norbert Tadeusz, Zelf met os, 1984, olieverf op doek, 165 x 205 cm.

„Tadeusz verdiepte zich in de kunstgeschiedenis”, zegt Lemmerz, „maar hij keek met name naar oudere meesters als Velázquez, Titiaan.” Lemmerz en Tadeusz ontmoetten elkaar eind jaren negentig op de Biënnale van Venetië. Samen hadden ze daarna een huis in Italië, waar Lemmerz met haar nieuwe partner, schilder Andreas Schön, nog steeds ieder jaar naar toe gaat.

Anders dan Tadeusz schildert Lemmerz niet figuratief, maar abstract – ze maakt wervelende composities in felle neonkleuren. „We spraken samen wel over schilderen, maar vooral over zíjn schilderijen. Niet zo veel over mijn schilderijen, hoewel hij die wel serieus nam. Tadeusz was met name blij dat ik ook kunstenaar was, zodat ik zijn kunst kon begrijpen.”

Norbert Tadeusz, Cadutti 11, 1997, acrylverf op doek, 239 x 295 cm.

Foto Norbert Tadeusz Estate Norbert Tadeusz, Bewegend beeld scheerschuim, 1987, olieverf op doek, 150 x 200 cm.

Inhoudelijk vertelde Tadeusz overigens niet veel over zijn motieven. „Zijn kunst draaide voor hem om de wereld ontdekken. Hij schilderde wat hij om zich heen zag.” Tegelijkertijd zijn de composities bijzonder goed uitgedacht en zien ze er geconstrueerd uit. „Tadeusz wist altijd precies wat hij wilde. Hij was altijd bezig met compositie, scheurde tekeningen en foto’s uit en bleef ermee over de tafel schuiven tot hij had wat hij wilde. Tadeusz was meer geïnteresseerd in kleur en de verf zelf”, zegt Lemmerz, „dan in de betekenis van het schilderij.” ‘Ik ben geen kunstenaar, ik ben schilder’, was zijn veel aangehaalde lijfspreuk.

Dan die naakte lichamen, waar komen die vandaan? „Tadeusz hield enorm van dans. Enkele jaren lang kwamen in zijn studio dansers uit het gezelschap van Pina Bausch uit Wuppertal langs”, zegt Lemmerz. „Die liepen naakt rondjes door zijn studio. Mannen en vrouwen – maar eigenlijk vooral vrouwen. Het moeten echt complete happenings zijn geweest. Een vriendin van mij vertelde eens dat ze destijds binnenkwam in Tadeusz’ studio, terwijl zo’n happening bezig was, en dat ze gelijk weg wilde. Het was niks voor haar. Nadat Tadeusz en ik elkaar ontmoetten was het over met deze happenings. Hij was er uit zichzelf mee gestopt.”

Norbert Tadeusz, Zebra en giraffe, 2001, acrylverf op doek, 400 x 400 cm.

Over 1000 jaar

Tadeusz geloofde dat hij schilderde voor de eeuwigheid, vertelt Lemmerz. Hij wilde dat mensen bij wijze van spreken over duizend jaar nog naar zijn schilderijen zouden kijken en vergeleek zichzelf met de grote namen. „Hij kon het niet uitstaan dat Picasso meer dan tienduizend schilderijen heeft gemaakt, en hijzelf ‘maar’ tweeduizend. Picasso was een grote held voor hem. Tadeusz vond eigenlijk dat hijzelf veel beroemder had moeten zijn dan hij was.”

Schilderen deed hij altijd strak in het pak. „Hij wilde er niet uitzien als een ‘Mahlschwein’, een verfzwijn”, zegt Lemmerz. „Hij hield van mooie kleren, mooie kleuren en lekker eten. Iedere dag gingen we uit eten. Met zijn vorige vrouw had hij regelmatig ruzie gehad over wie er de afwas deed. Om dat bij ons te voorkomen gingen wij iedere dag uit eten.”

Norbert Tadeusz, Zonder titel, 1979, olieverf op doek, 70 x 102 cm. Foto Norbert Tadeusz Estate

Met zijn wilde karakter moet Tadeusz prima gepast hebben in het twintigste-eeuwse ideaal van een onaangepaste kunstenaar. Op de kunstacademies waar hij les gaf, had hij de reputatie van een onruststoker, vertelt Lemmerz’ huidige partner, schilder Andreas Schön. Als student zat hij in de klas van Tadeusz. „Hij was vaak furieus op z’n leerlingen: hij banjerde door de klas en riep dingen als: ‘Wat is dit?’ en dan kraakte hij je werk af. Tegelijkertijd kon hij ook heel enthousiasmerend en ondersteunend zijn. Hij nodigde ons ’s avonds uit voor feestjes in zijn studio en dan moesten we met hem drinken. Echt stevig drinken. Het was een goede tijd, uiteindelijk.”

Later volgde Schön ook lessen bij schilder Gerhard Richter, en werkte hij een tijd als zijn assistent: „Richter was als begeleider het compleet omgekeerde van Tadeusz: afstandig, ingetogen. Bij Richter was er maar één fles wijn op een feestje van vijftien mensen, Tadeusz had altijd een hele drankkar. Een totaal ander idee van het goede leven.”

De laatste paar jaar van zijn leven was Tadeusz ernstig ziek. Uit een andere ruimte in de studio haalt Lemmerz de twee laatste kunstwerken die hij vanuit zijn ziekbed nog heeft gemaakt. In een lijst zit de bijna onherkenbaar krabbelige houtskooltekening van een grote lamp aan het plafond van zijn studio („hij tekende het licht”), ernaast houdt ze een klein olieverfschilderijtje op. Het laat een verlaten, slingerende weg zien. Het laatste dat de mateloze schilder vastlegde, vanuit het bed in de kliniek, was de weg naar buiten.

Expo Norbert Tadeusz: Het leven als spektakel, 22 mei t/m 2 okt in Museum More, Gorssel. Inl: , 22 mei t/m 2 okt in Museum More, Gorssel. Inl: museummore.nl

