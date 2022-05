‘Datagedreven onderzoek is bij de politie niet zelden hetzelfde als navigeren in de mist’

Spookwoningen worden ze genoemd: appartementen en huizen, vaak in het duurdere segment, waar de officiële huurder zelden verblijft. Vaak verhuurt hij of zij zo’n pand aan een criminele organisatie, die dat dan gebruikt voor de opslag van drugs, crimineel geld of als tijdelijk schuiladres voor onderwereldfiguren.

Het fenomeen wordt al decennia beschreven in grote politieonderzoeken. Zo was de Amsterdamse vastgoedbaron Willem Endstra, geliquideerd in 2004, een vaste leverancier van tijdelijke adresjes voor zijn criminele clientèle. Ruim tien jaar na zijn dood stuitte de politie bij onderzoek naar witwassen van crimineel geld door de organisatie rond de Nederlands-Marokkaanse Naima Jillal opnieuw op verhuur van spookwoningen.

Het onderzoek naar deze sleutelfiguur binnen de cocaïnemaffia in Nederland is spaakgelopen na de verdwijning van Jillal in het najaar van 2019. ‘Tante’, zoals ze werd genoemd, is vrijwel zeker overleden, maar in oude PGP-berichten (versleutelde berichten) toonde ze opvallende belangstelling voor een vastgoedgroep die bij de politie in beeld kwam als verhuurder van spookwoningen in Den Haag en Rotterdam.

Het Motus-team

Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), dat informatie en kennis vergaart over criminaliteit en die deelt met verschillende partners die betrokken zijn bij de strijd tegen georganiseerde misdaad, begint in 2019 een onderzoek naar de faciliterende rol van verhuurders. Het idee: informatie over spookwoningen kan helpen bij de opsporing van drugshandel en de mensen daarachter.

Er wordt een speciaal team opgericht. dat de naam Motus krijgt – Grieks voor beweging.

Hoeveel van die spookwoningen zijn er eigenlijk in de Rotterdamse regio, wil het Motus-team weten. Het team bestaat in eerste instantie uit twee politiemensen. En welke personen en bedrijven worden in verband gebracht met dit soort woningen?

Ondanks dat de politie zich graag voorstaat datagedreven onderzoek te doen, blijkt de informatie over spookpanden „fragmentarisch, onvolledig en niet eenduidig vastgelegd”, vertelt Bob Hoogenboom, hoogleraar forensic studies aan Nyenrode. Een evaluatieonderzoek van zijn hand verschijnt woensdag onder de titel Het spiegellabyrinth van ondermijning en de Motus-methode.

„Er bestaat een rationeel beeld van de manier waarop de politie data verzameld en informatiesystemen beheert”, aldus Hoogenboom, maar dat beeld klopt helemaal niet. „Datagedreven onderzoek is bij de politie niet zelden hetzelfde als navigeren in de mist.”

Wat hij interessant vindt is, hoe het Motus-team hiermee is omgegaan. „Naast een IT-specialist nemen ze een communicatiespecialist en een criminoloog op in hun team en gaan ze de politieorganisatie bestoken met het belang om goed en eenduidig te rapporteren.”

Dat doen ze niet met lange rapporten maar met beeldtaal: filmpjes en infographics die goed aansluiten bij de actiegerichte cultuur binnen de politie. Daarna worden twee politiemensen aan het team toegevoegd die relevante ervaring hebben met samenwerking met de overheid en het bedrijfsleven, en worden banden gelegd met de Belastingdienst en de Fiod.

Bob Hoogenboom

De resultaten zijn volgens Hoogenboom opvallend: op basis van 2.000 politiemeldingen zijn 160 personen of bedrijven in beeld gekomen die een rol spelen bij verhuur van foute panden. Op basis daarvan is een harde kern gevonden van 10 tot 15 malafide verhuurbazen die zelfstandig werken en regelmatig worden benaderd door criminele groeperingen.

Gallisch dorpje

Los van die informatie is het zeker zo belangrijk dat het de Motus-ploeg is gelukt de informatiehuishouding binnen de politie te verbeteren. „Er is een dashboard gebouwd met de relevante informatie. Daarmee wordt voor de politie duidelijk welke informatie nodig is en tegelijkertijd helpt dat dashboard de politie bij het maken van strategische keuzes bij lopende en nieuwe onderzoeken”, aldus Hoogenboom. „Daarnaast hebben ze voor de interne communicatie binnen de politie een beeldtaal ontwikkeld die heel goed past bij de denk- en werkwijze van de politie. Als blijkt dat veel van de problemen met spookverhuur zich afspelen in woontorens van woningbouwcorporaties, slaagt het Motus-team erin om een effectieve samenwerking op te zetten met die corporaties. Zij leveren relevante informatie aan het team en kunnen de risico-indicatoren die Motus heeft ontwikkeld zelf weer goed gebruiken.”

Motus is in de ogen van Hoogenboom, die veel beleids- en evaluatie-onderzoek doet voor de politie, een schoolvoorbeeld van innovatie binnen de politieorganisatie. „Het Motus-team krijgt overal applaus. Tegelijkertijd zie je dat dit clubje van iets meer dan tien mensen ergens in een kantoortje in Kralingen de status heeft van een Gallisch dorpje dat klein wordt gehouden in die immense politieorganisatie van bijna zestigduizend mensen.”

Meer pioniers

Binnen de politie zijn er meer pioniers zoals Motus. Groepjes jonge mensen, niet zelden zonder politie-achtergrond, die verder kijken dan de aanhouding van een groep verdachten. „De politie is van oudsher een organisatie die gericht is op actie en repressie onder het motto: kerels, kilo’s en knaken”, aldus Hoogenboom: „Verdachten oppakken, kilo’s drugs van straat halen en crimineel geld afpakken.”

Maar daarmee wordt het probleem van georganiseerde criminaliteit in Nederland niet opgelost. Er is meer nodig dan alleen repressie, en bovendien moet de politie samenwerken met andere organisaties, stelt Hoogenboom. „Dat weet de nationale politieleiding wel maar toch hebben ze er heel veel moeite mee het te organiseren. Het blijft toch een in zichzelf gekeerde organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat wat Motus een manier van werken laat zien waarmee de politie veel succes kan hebben. De kunst is om dat Gallische dorpje dat Motus binnen de politie is, te omarmen zonder het kapot te knijpen.”