Coronarellen en handhaving maatregelen kostten politie in 2021 zo’n 44 miljoen euro

De politie heeft vorig jaar ongeveer 37 miljoen euro uitgegeven aan 800.000 overuren, die vooral werden gebruikt om agenten in te zetten bij coronarellen en -demonstraties, en de handhaving van de coronamaatregelen. Nog eens 7 miljoen euro ging naar extra inzet van de Mobiele Eenheid bij die evenementen. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van dagblad AD, dat de jaarverantwoording van 2021 heeft ingezien. Een kleiner deel van de overuren ging naar extra beveiliging van bedreigde personen, die nodig was na onder meer de moord op Peter R. de Vries.

Korpschef Henk van Essen noemt het jaar 2021 in een persbericht over de jaarverantwoording een „jaar waarin de tegenstellingen in de samenleving soms fors waren”. De avondklokrellen aan het begin van het jaar en de reeks rellen die begon in Rotterdam in november worden nadrukkelijk genoemd. De overuren die agenten draaiden, moeten worden ingehaald, wat volgens de politie zal betekenen dat er in de komende jaren minder politiemensen kunnen worden ingezet.

„Klassieke criminaliteit” nam af

Woensdagmiddag wordt de jaarverantwoording officieel gepresenteerd, maar de politie maakte al bekend dat de „klassieke criminaliteit”, zoals overvallen en straatroven, vorig jaar opnieuw afnam. Zo daalde het aantal woninginbraken met 23 procent, tot 23.452. In totaal werden 741.111 misdrijven geregistreerd; 7 procent minder dan in het jaar ervoor. Online criminaliteit kwam wel meer voor. Die verschuiving „had duidelijk te maken met de coronacrisis”, zegt een woordvoerder van de politie.

Het aantal 112-meldingen nam met 150.000 toe tot 3,2 miljoen; 41 procent van het totale aantal betrof ‘broekzakoproepen’. Die stijging had grotendeels te maken met de toename van het aantal meldingen van overlast in 2021. Dat steeg met 11 procent, tot 536.946, vooral doordat mensen veel thuis zaten en overlast dus meer opviel. Een kwart van de meldingen ging over verwarde personen.