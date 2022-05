Brussel: lidstaten moeten samenwerken bij inkopen wapens

Tijdens de coronacrisis bundelden EU-lidstaten hun krachten en kochten ze gezamenlijk vaccins in. Nu conventionele oorlogsvoering in Europa terug is, moet inkoopkracht gebundeld worden om de snel stijgende defensiebudgetten van de lidstaten efficiënt te besteden. Daar dringt de Europese Commissie op aan in een woensdag gepubliceerd voorstel.

Door de aanhoudende wapenleveranties aan Oekraïne gaan Europese krijgsmachten snel door hun voorraden wapens en munitie heen. De Commissie wil lidstaten aanmoedigen samen te werken bij het aanvullen van die voorraden en legt daarvoor een aanmoedigingspremie van 500 miljoen euro op tafel. Op den duur wil zij aanzetten tot consortia voor de gezamenlijke ontwikkeling en aankoop van defensie-systemen. Samenwerking zou gestimuleerd kunnen worden door kwijtschelding van BTW.

Twaalf soorten tanks

Europa gaf afgelopen decennia verhoudingsgewijs weinig uit aan defensie en deed dat ook nog eens heel versnipperd. Elk land wilde zijn eigen wapensystemen ontwikkelen en een eigen defensie-industrie. Inmiddels geeft Europa met 198 miljard euro (2020) evenveel uit als een grootmacht. Maar het krijgt daar minder materieel voor, omdat de markt versnipperd is en er geen schaalvoordelen behaald kunnen worden. Klassiek voorbeeld vormen de tanks. Waar de VS één type tank hebben, heeft Europa er twaalf.

De oorlog in Oekraïne leidt nu zowel tot een snelle verhoging van de defensiebudgetten als tot een grote vraag naar wapens en munitie. Van de 36 miljard euro die de EU-landen in 2020 uitgaven aan nieuwe spullen werd echter slechts 4 miljard gezamenlijk besteed. Er wordt, zei EU-Buitenlandchef Josep Borrell woensdag, de laatste jaren zelfs steeds minder gezamenlijk aangeschaft.

Het is onduidelijk hoe hard Europese krijgsmachten door hun voorraden heen gaan en welk land met welke knelpunten kampt. Alleen al via de EU is voor 2 miljard euro aan wapens geleverd, uit bestaande voorraden.

‘Oorlogseconomie’

Bij de NAVO maakt men zich zorgen over het snelle verbruik van munitie en wapens. De Europese defensie-industrie kan de vraag niet aan, volgens een hoge NAVO-bron. Op het hoofdkwartier werd al hardop nagedacht over instelling van een „oorlogseconomie”, waarin de overheid schaarse grondstoffen en onderdelen (zoals chips) met voorrang toewijst aan de defensie-industrie.

Zo ver gaat de Commissie gaat niet, maar zij onderstreepte wel dat de terugkeer van conventionele oorlogsvoering moet leiden tot verhoging van de productie door de Europese industrie. Niet alleen moeten de voorraden aangevuld worden, ook moeten wapensystemen die nog stammen uit de Sovjet-tijd vervangen worden. Daarnaast gaat de Commissie ervan uit dat er op wat langere termijn geïnvesteerd moet worden in luchtverdediging en anti-raketsystemen.

Europa liep lang achter met de defensie-uitgaven. Volgens een overzicht van de Commissie stegen de Europese uitgaven de afgelopen twee decennia met 20 procent. De uitgaven van de VS stegen met 66 procent, de Russische met bijna 300 procent, de Chinese met bijna 600 procent.

De vraag naar wapens en munitie is gefragmenteerd omdat elk land zijn eigen investeringsplannen volgt en er weinig gezamenlijk wordt ingekocht. Omdat de wapenindustrie veelal nationaal is, ontbreekt het ook aan gecoördineerd aanbod. De EU is bovendien sterk afhankelijk van het buitenland voor grondstoffen en onderdelen.

Volgens de Europese verdragen mag de Unie geen militaire operaties financieren. Om dat te omzeilen beperkt men zich tot coördinatie van de aanschaf. De wapenleveranties aan Oekraïne worden betaald uit een speciaal fonds dat buiten de reguliere meerjarenbegroting staat.