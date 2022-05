‘BOOS’ krijgt Zilveren Nipkowschijf-nominatie als eerste online videoreeks ooit

De aflevering van BOOS over seksueel misbruik bij het RTL-programma The Voice of Holland is genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf. Dat maakte de jury van de belangrijke televisieprijs vanavond bekend in de talkshow Beau. De #MeToo-onthullingen in het BNNVARA-programma op YouTube betekenden het einde van The Voice en de vervolging van diverse medewerkers, zoals rapper Ali B. Dit is voor het eerst dat een online videoreeks wordt genomineerd voor de Nipkowschijf. De jury: „BOOS: This is the Voice liet heel Nederland meevoelen hoe machtsmisbruik kan ontstaan en hoe er jarenlang van weggekeken kan worden.”

Verder is genomineerd: Het jaar van Fortuyn (Avrotros), de tv-serie van Michiel van Jaarsveld over de in 2002 vermoorde politicus, met Jeroen Spitzenberger als Pim Fortuyn en Ramsey Nasr als diens tegenstrever Ad Melkert. Derde genomineerde is Mijn vader de gelukzoeker, een reisprogramma waarin Op1-presentatrice Nadia Moussaid met haar vader terugkeert naar diens geboorteland Marokko.

Speciale vermelding

De speciale vermelding van de jury is voor de Nederlandse editie van het Eurovisie Songfestival 2021 in Rotterdam. De jury: „Het vlekkeloos uitgevoerde spektakel was een showcase van waartoe Nederlandse televisiemakers en tv-technici in staat zijn; vakmanschap waar menig buitenland niet aan kan tippen.”

De Ere Nipkowschijf gaat naar Paul Witteman. De 75-jarige VARA-presentator stopte onlangs met het muziekprogramma Podium Witteman, volgens de jury, „een van de geliefdste muziekprogramma's van de Nederlandse omroep”. Witteman begon in 1975 bij het radioprogramma Dingen van de dag, stapte in 1986 over naar televisie, eerst bij Achter het Nieuws, daarna bij onder meer Nova en Buitenhof. Het bekendste is hij van de talkshow Pauw & Witteman (2006-2014). De jury: „Een oeuvre dat een Ere Zilveren Nipkowschijf verdient, met een gouden randje.”

Ook de jury van de radioprijs Zilveren Reissmicrofoon maakte zijn genomineerden bekend: De onbekende kinderen van Westerbork, een de NOS-podcast over de Tweede Wereldoorlog door Rob Trip; het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland; en presentatrice Jet Berkhout van klassieke zender Radio 4.