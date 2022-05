Arne Slot geeft Feyenoord de trots terug. Het geloof. De hoop

Om het nationale stadion van Kosovo hing een feeststemming. In het licht van de reusachtige stadionlampen vielen voetballers huilend hun familie in de armen. Supporters liepen uitgelaten naar hun auto, zwaaiend met sjaals en vlaggen. Pristina vierde het gelijkspel tussen FC Drita en Feyenoord in de tweede voorronde van de Conference League als een overwinning, deze avond in juli 2021.

En wij dropen gedesillusioneerd af. De 0-0 tegen de nummer twee van Kosovo, een land dat al jaren onderin de Europese ranglijsten bungelt, voelde als een nederlaag.

Met vrienden liep ik van het stadion naar een discotheek toen ik ineens een wijsje in m’n hoofd kreeg. Zachtjes zei ik het tegen een vriend: „Ar-ne Sl-ot, op-ge-rot!”. Het was half teleurgesteld bedoeld, na een voor Feyenoord vernederend resultaat. En half grappend, als sardonische verwijzing naar de geringe tijd die trainers bij Feyenoord doorgaans gegund is om succes te boeken.

Slot was amper een maand bezig bij Feyenoord en tegen iedereen die het wilde horen benadrukte ik dat hem tijd gegund moest worden. Slot zou Feyenoord op z’n kop gaan zetten. Maar nog niet die zomeravond in Kosovo, die niet voelde als de gewenste breuk met jaren van sportief verval, maar als de voortzetting ervan.

Het was namelijk de zomer na een tranen trekkend seizoen. Door de aanhoudende lockdowns en langzaam op gang komende vaccinatiecampagne werden de meeste wedstrijden in een lege Kuip gespeeld. Voor NRC bezocht ik er een van, omdat ik wilde weten of het echt uitmaakt, voetballen zonder fans, of nee, hoeveel het uitmaakt. Hoewel Feyenoord gelijkspeelde was dit de vreselijkste wedstrijd die ik ooit in De Kuip zag – en ik heb Feyenoord ooit met 4-0 vernederd zien worden door Ajax.

Het voetbal dat trainer Dick Advocaat Feyenoord liet spelen was bovendien bedroevend slecht. De derde plek, die directe kwalificatie voor Europees voetbal zou betekenen, werd dat seizoen gemist. Dankzij winst in de play-offs lukte dit alsnog: voor de tweede voorronde van de Conference League. Over dat nieuwe toernooi werd smalend gesproken: een soort ‘Mickey Mouse League’ waarin vooral kleine clubs zouden spelen.

Sportief was alles ellendig. Spelers konden overduidelijk niet overweg met de harde, conservatieve lijn van Advocaat en zijn assistent Cor Pot. Onderling leken frustraties met name gericht op aanvoerder Steven Berghuis, de beste speler. En de arrogantste.

Alles aan Feyenoord ademde chagrijn.

En toen was daar Arne Slot.

Feyenoord-vak tijdens de kwartfinale bij Slavia Praag, half april en het zicht onder een groot spandoek, in het thuisduel tegen Marseille, eind april.

Talentvolste coach van Nederland

Ik kon het in eerste instantie niet geloven toen een vriend, beheerder van het bekende Twitteraccount ‘Feyenoord Transfermarkt’, me in december 2020 voor het eerst over Slot appte. De talentvolste trainer van Nederland, coach bovendien van een club die het beter deed dan Feyenoord, die ambitieuzer is, innovatiever ook? Zou híj naar Feyenoord willen, een club omringd door permanent gekanker en chronische geldproblemen? Dat kon niet waar zijn.

Dat was het wel. En het is, zeg ik zonder overdrijven, misschien wel de belangrijkste aanstelling gebleken in de afgelopen dertig, misschien wel vijftig jaar club-historie. Arne Slot is de ‘transformatieve’ coach die Feyenoord nodig had. De club heeft onder zijn leiding, en die van technisch directeur Frank Arnesen en medewerkers als methodoloog Koen Stam en jeugdopleider Rini Coolen, een afslag genomen die het al jaren eerder had moeten nemen: naar een progressieve, moderne, innovatieve voetbalclub.

Er is een duidelijke voetbalvisie ontwikkeld, er zijn slimme scouts aangesteld, er worden spelers gecontracteerd en ontwikkeld die binnen die visie passen. Het klinkt als vanzelfsprekend voor een voetbalclub die succesvol wil zijn, maar op Zuid was het dat het jarenlang niet.

Over deze foto’s Fotograaf Willem de Kam (1988) is Feyenoord-fan en bezocht dit seizoen bijna alle Europese wedstrijden van de club. Voor zijn ‘vrije werk’ maakte hij veel foto’s, die hier staan afgebeeld. „Als we winnen, ga ik er een boek van maken”, zegt hij. Meest enerverend was de trip naar Kosovo, voor het eerste Europese duel dit seizoen tegen FC Drita. „Dat zat ’m vooral in de verrassing. We gingen met een busje door de bergen naar Kosovo. Daarna probeerden we dagenlang aan kaartjes te komen. Uiteindelijk konden we vanaf een muurtje de helft van het veld zien.” Meest „intens” was de halve finale in Marseille: „De grootste ervaring.” Maandag reist hij naar Tirana.

Het voetbal dat Slot Feyenoord laat spelen vertolkt bovendien het beste uit de Feyenoord-traditie. Toen hij aangesteld werd vroegen cynische analisten zich af of zijn agressieve pressing en slimme positiespel wel bij Feyenoord zouden passen, toch de club van ‘het harde werken’ en van ongepolijste voetballers.

Maar er loopt een directe lijn van Arne Slot naar Ernst Happel, de Oostenrijkse toptrainer die eind jaren 60 de weg bereidde voor het ‘totaalvoetbal’, en naar Richard Dombi. Die Oostenrijkse innovator boekte in de jaren 30 grote successen met Feyenoord (toen nog Feijenoord geheten).

Hard werken en lelijk voetbal? De beste en succesvolste Feyenoord-teams zijn altijd een combinatie geweest van mooi voetbal én hard werken. Daarom past Slot zo goed bij Feyenoord: het agressieve opjagen van de tegenstander sluit aan bij de perceptie dat Feyenoorders hard moeten werken én bij de beleving in een vol stadion; het mooie voetbal maakt wedstrijden leuk om naar te kijken. De combinatie van die twee brengt Feyenoord nu naar de finale.

Van die transformatie was in Pristina nog weinig te merken. In juli 2021 regeerde slechts de hoop dat Slot de ommekeer zou bewerkstelligen. En waren we vooral blij dat we na anderhalf jaar van lockdowns en inreisverboden weer op pad mochten. Van alles wat ik tijdens corona op voetbalgebied gemist had, stonden Europese trips bovenaan. Hoewel Feyenoord zelden won in de vijftien landen waar ik ze zag spelen, behoren die reisjes tot de hoogtepunten.

Spandoek

Europese trips draaien dan ook niet zozeer om de wedstrijd – in ieder geval niet vóór dit seizoen. De reis zelf is belangrijker, de kameraadschap met andere Feyenoorders op locatie, de trots je club te vertegenwoordigen in een ver land. Dus toen reizen vorig jaar eindelijk weer mocht, twijfelden we geen moment. Begin juli werd duidelijk dat Feyenoord zou spelen tegen de winnaar van een voorrondeduel tussen FK Decic uit Montenegro en FC Drita uit Kosovo, hemelsbreed nog geen 200 kilometer uit elkaar. We gokten op Decic en boekten een retourtje Podgorica, „the most boring capital in the world”. Toen de tegenstander Drita bleek, boekten we een bus met chauffeur voor de rit – zo’n acht uur door de schitterende Montegrijnse bergen.

Vrienden hadden toen al een spandoek gemaakt dat intussen een iconische status heeft gekregen. Het doek is rood-wit, met de Conference League-bokaal gevuld met bier en de tekst ‘Road to Tirana’. Bij een tankstation ergens in de bergen van Montenegro maakten we er een groepsfoto mee, niet wetende, ja, niet eens verwachtende, dat Feyenoord-spelers tien maanden later er juichend mee op de foto gingen omdat de finale was bereikt.

Het spandoek haalde het stadion van Pristina overigens niet: vanwege coronaregels waren uitsupporters niet toegestaan in de Europese voorrondes. Dat weerhield zo’n 150 Feyenoorders er niet van naar Pristina te reizen en het toch te proberen. Mij lukte het om vijf minuten van de wedstrijd te zien, waarna een vriendelijke steward me verzocht het stadion te verlaten.

Veel van de supporters die er toen bij waren volgden Feyenoord vervolgens door heel Europa en zijn er volgende week weer bij. Het spandoek hing sindsdien in alle stadions.

Het inmiddels bekende spandoek, hier getoond tijdens de uitwedstrijd tegen Partizan Belgrado in de achtste finale, op 10 maart. Foto Willem de Kam

Wilskracht

Na Drita kwam FC Luzern – toch een sterke tegenstander, denk je niet, zeiden we tegen elkaar. In de laatste voorronde: Elfsborg, een Zweedse middenmoter, je weet het nooit. Een groepsfase met Union Berlin, Tsjechisch kampioen Slavia Praag en Israëlisch kampioen Maccabi Haifa – hebben wij weer, zo’n sterke pot. Partizan Belgrado in de achtste finale, gevaarlijke ploeg, hoor, zeker in hun eigen stadion. Kwartfinale: wéér Slavia Praag, met een in de winter gekochte topschutter. Olympique Marseille in de halve finale, Franse top, eigenlijk een maatje te groot.

En nu komende woensdag de finale tegen AS Roma. Er zit een onverzettelijkheid in deze ploeg die ik zelden heb meegemaakt. Zie de tackle van Tyrell Malacia in de slotfase van Feyenoord-Marseille. Zie de invalbeurten van vechters Bryan Linssen en Jorrit Hendrix in de return in Frankrijk. Zie de wilskracht waarmee Feyenoord drie dagen later in de laatste minuten een 2-0 achterstand tegen PSV terugbracht tot een gelijkspel. Arne Slot heeft Feyenoord de trots teruggegeven. Het geloof. De hoop. De Conference League winnen: waarom eigenlijk niet?

Mark Lievisse Adriaanse is redacteur bij NRC en Feyenoord-fan. Hij woont in Rotterdam

Finale AS Roma-Feyenoord Schatting: 80.000 fans uit Italië en Nederland naar Tirana De finale van de Conference League tussen AS Roma en Feyenoord begint komende woensdag (25 mei) om 21.00 uur in de Arena Kombëtare in Tirana, de hoofdstad van Albanië. Het stadion heeft een capaciteit van slechts 21.690 toeschouwers. De schatting is dat bijna 80.000 supporters naar Tirana reizen, schrijft het AD: zo’n 60.000 uit Italië en 18.000 uit Nederland. Om de invasie in goede banen te leiden, zijn bij de plaatselijke politie alle verloven ingetrokken. Voor de fans die geen kaartje hebben voor het duel, worden in de stad speciale fanzones ingericht waar zij op grote schermen de wedstrijd kunnen volgen. Feyenoord kreeg net als AS Roma 3.000 kaarten toegewezen voor de eindstrijd. Daarnaast gingen er vorige week 8.500 tickets in de vrije verkoop. Die verliep erg rommelig: de verkoop begon twee uur eerder dan het aangekondigde tijdstip van 14.00 uur. Volgens Feyenoord waren de fans van AS Roma daar wel over ingelicht en zij niet. De verwachting is dan ook dat er meer fans van AS Roma in het stadion zullen zitten. Voor fans die thuisblijven, zendt Feyenoord de finale uit op vier grote schermen in De Kuip. De club stelt het stadion open voor supporters, die 15 euro moeten betalen om naar binnen te mogen. Bijna 50.000 fans kunnen dan op de schermen de wedstrijd kijken. Op diverse andere locaties in Rotterdam wordt de wedstrijd ook op grote schermen getoond.