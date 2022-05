De Amerikaanse ambassade in de Oekraïense hoofdstad heeft voor het eerst sinds de Russische invasie in februari haar deuren heropend. Dat liet de diplomatieke post woensdagavond weten aan persbureau Reuters. De Stars and Stripes werden woensdag weer boven het ambassadegebouw gehesen.

Voorlopig worden consulaire werkzaamheden nog niet hervat. Ook blijft een negatief reisadvies naar de Oekraïense hoofdstad van kracht.

Terug na drie maanden

De Verenigde Staten trokken hun personeel terug uit Kiev op 12 februari, twaalf dagen voor de Russische inval in Oekraïne. Net als Nederland verplaatsten zij hun diplomatieke staf eerst naar de westelijk gelegen stad Lviv. Later verliet het ambassadepersoneel het land, uit veiligheidsoverwegingen.

Eerder deze maand arriveerde een groep Amerikaanse diplomaten al voor het eerst sinds de invasie weer op de ambassade in Kiev. Dat gebeurde op 8 mei, een dag voordat Rusland het einde van de Tweede Wereldoorlog vierde in Moskou met een grote militaire parade en een speech van president Poetin. De komende tijd zal de ambassade draaien met een klein personeelsbestand.

Nederlands ambassadepersoneel keerde op 16 april terug naar Lviv. Op 29 april reisde de ambassadeur met enkele diplomatieke medewerkers terug naar Kiev. De consulaire afdeling van de Nederlandse ambassade is echter nog steeds gesloten. Ook Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben afgelopen hun diplomatieke post in de Oekraïense hoofdstad heropend.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Amerikaanse ambassade heropend in Kiev