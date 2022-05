Zonder regen toch mais voor de koeien, dankzij genetica

Een zonovergoten dag op de velden van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek in het Vlaamse Wetteren, ten zuidoosten van Gent. Een stevige wind doet het kurkdroge akkerland vervliegen. Toepasselijker voor een proef met droogtebestendige mais kan het niet.

Een stuk of twintig laboranten, onderzoekers en studenten, verbonden aan de stedelijke universiteit en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, is op de knieën in het zand gaan zitten. Bij het ontbreken van tuingereedschap maken ze met behulp van een plastic reageerbuisje om de 15 centimeter een gat in de bodem zo diep als een duim. Daar is de grond nog een beetje vochtig.

Over deze serie In deze serie besteedt NRC aandacht aan manieren waarop wordt omgegaan met een veranderend klimaat. Vandaag: Kan er mais worden gekweekt die tegen droogte kan? Eerder: Hoe boeren en waterschappen in Nederland zich wapenen tegen droogte. Later: Hoe zorg je dat de tuin zowel hevige regen als droogte aan kan?

Het team van Hilde Nelissen, hoogleraar plantbiologie aan de Universiteit Gent, zaait op deze donderdag na maanden van studie in een laboratorium voor het eerst maiskorrels van de niet-commercieel beschikbare variëteit B104 in die na „een kleine aanpassing” in het genetisch materiaal over drie maanden zouden moeten zijn uitgegroeid tot manshoge planten met volwaardige kolven, ongeacht of het akkerland gegeseld bleef worden door de droogte die in West-Europa al sinds maart aanhoudt en boeren dreigt op te zadelen met grote opbrengstverliezen.

De mais moet over drie maanden manshoog staan in het veld. Foto Wouter Van Vooren

Het was promovendus Jessica Joossens (36), nu blijmoedig woelend in de aarde, die anderhalf jaar geleden in een dataset van een collega een gen in de maisplant ontdekte dat er bij „droogtestress” voor zorgt dat het dna-materiaal begint op te vouwen zodat het inactief wordt; de plant stopt daardoor met groeien tot er weer water voorradig is, of gaat dood als dat uitblijft. Met behulp van de crispr-cas-methode, waarbij genen individueel kunnen worden beïnvloed, keek Joossens wat er gebeurde als dat gen werd uitgeschakeld. Mais is een van de gewassen waarvan het genoom uitgebreid in kaart is gebracht. Bovendien is het volgens Joossens „echt een leuke plant om mee te werken”, want „makkelijk te groeien, te meten en te transformeren”.

Besmeurd met aarde

In een broeikamer en serres bleef de plant zelfs bij aanhoudende droogte doorgroeien. De hoop is nu dat ‘de crispr-mais’ dat ook in het veld doet, zodat boeren, de doelgroep van dit onderzoek, zich voortaan verzekerd weten van voldoende veevoer. Maar niet alleen in tijden van droogte, zegt Joossens, haar jurk en panty besmeurd met aarde. „We hebben ook al gezien dat dit gen gaat werken bij hitte en weinig licht. Daar zou deze mais ook tegen bestand kunnen zijn.”

Belgische boeren zijn volgens Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemene Boerensyndicaat, al jaren op zoek naar mais die bestand is tegen droogte. „Sinds 2018 hebben we nog maar één relatief normaal jaar gehad”, zegt hij aan de telefoon. „En dat was vorig jaar. Vooral 2020 was extreem droog, met amper neerslag en een schrale noordoostenwind die zorgde voor een extra drogend effect. Dit voorjaar is het niet beter. Dan ga je als landbouwsector denken: hebben we alternatieven voor de teelt?”

Mais is van origine subtropisch en kwam pas vijftig jaar geleden van Mexico naar Europa, waarna veredelaars de plant in de loop der jaren voor een meer noordelijk klimaat geschikt maakten. Het gewas is een belangrijk bestanddeel in het voer van herkauwers – koeien, schapen – omdat ze er, anders dan bij gras, een groot deel van hun energie uit halen. In Frankrijk worden maisvelden standaard geïrrigeerd, maar daar is, zegt Vandamme, in België niet voldoende zoet water voor. En dus zijn boeren met veredelaars maar ook met instituten als dat van Hilde Nelissen op zoek naar een uitweg. Want er begint door te dringen dat de droogte alleen maar zal verergeren.

Vier jaar geleden deed het team van Nelissen ook een veldproef met mais waar genetisch materiaal van een andere soort aan was toegevoegd om te kijken of die droogte zou kunnen weerstaan. Maar die oogst mislukte, ironisch genoeg omdat de bodem te droog was voor de korrels om überhaupt te kunnen ontkiemen. Nelissen, met een glimlach: „Vandaar dat we nu wat dieper inzaaien.”

Grondwaterniveau op peil

Ze schat in dat dit voorjaar 70 procent van de Belgische landbouwgrond last heeft van de droogte. „En het is ook nog eens heel warm voor de tijd van het jaar. Dat heeft een cumulatief effect. Er is veel regen nodig om het grondwaterniveau weer op peil te krijgen, weer een ander extreem eigenlijk. En daar is onze mais dan weer niet tegen bestand.”

En dus hoopt ze dat de droogte de komende weken aanhoudt. Het team komt twee keer per maand kijken in Wetteren. Om de bladeren op te meten en vooral om de mannelijke bloem op tijd af te knippen, om te voorkomen dat een gemanipuleerde plant zich via zijn pollen zal verspreiden. Dat is in Europa strikt verboden. In oktober worden de kolven geoogst.

Jessica Joossens hoopt tegen die tijd op haar droogtebestendige maïs te promoveren. „Dan gaan we kijken of we dit onderzoek door kunnen trekken naar tarwe. Zo mogelijk een nog belangrijker gewas.”