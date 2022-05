Zo’n dertig asielzoekers in Ter Apel sliepen maandagnacht op een stoel

In de nacht van maandag op dinsdag hebben zo’n dertig asielzoekers in aanmeldcentrum Ter Apel op een stoel moeten slapen. Dat bevestigt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdag na berichtgeving van RTV Noord. Het is de tweede keer in een week dat het centrum in de Groningse plaats niet genoeg bedden heeft voor het aantal aangekomen asielzoekers. Vorige week dinsdag moesten vijftig tot zestig mensen buiten op een grasveld slapen. Tegen de ochtend konden ze in wachtruimtes in het opvangcentrum terecht.

Pas later op de middag, of aan het begin van de avond, wordt duidelijk of er vannacht weer bedden tekort zullen zijn, zegt een woordvoerder van het COA. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Eric van der Burg (VVD) kondigde dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuur dat voor ongeveer 150 asielzoekers zonder bed een oplossing is gevonden, schrijft persbureau ANP. Volgens het COA is onzeker of dat wel genoeg is. Dagelijks melden zich zo’n tweehonderd asielzoekers in Ter Apel. „Daarnaast hopen we de dertig mensen die nog geen bed konden krijgen, er vannacht wel een te kunnen geven,” zegt de woordvoerder.

Omdat er al langer grote problemen zijn met de opvangcapaciteit van het centrum in Ter Apel, zei staatssecretaris Van der Burg dinsdag ook dat hij met een burgemeester, voorzitter van een veiligheidsregio en commissaris van de Koning in gesprek is over een tweede aanmeldcentrum. Om welke gemeente het gaat, zei hij niet. Ook op de vraag of zo’n tweede centrum er voor de zomer zal zijn, kon Van der Burg geen antwoord geven. Het bestuur van de provincie Groningen vroeg het Rijk na vorige week dinsdag de opvangcapaciteit in Nederland te vergroten.

Lees ook: Dat asielzoekers buiten sliepen in Ter Apel is een dieptepunt - maar het hoeft niemand te verbazen