Zo maakte ‘Gio’ van Rangers FC een Europese stuntploeg

De Schotse parlementariër Murdo Fraser stapte maandag op een vlucht van Edinburgh naar Dublin. Vanuit de Ierse hoofdstad zette hij koers naar Barcelona om vanuit Catalonië naar Granada te reizen. Na een overnachting in de historische stad vertrok de fanatieke supporter van Rangers FC naar Sevilla om deze woensdagavond de finale van de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi, bij te wonen. Makkelijker in Sevilla komen was onmogelijk - er gaan simpelweg teveel mensen uit Schotland naar de finalestad.

„Dit is een van de prachtigste momenten uit de geschiedenis van de club”, verklaarde Fraser zijn tocht naar Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, het stadion van Sevilla, aan The Times. „Ik kon deze kans niet laten lopen.” Naar schatting hebben ongeveer honderdduizend fans van Rangers zich in Zuid-Spanje gemeld.

Slechts een fractie van hen kan het duel met Eintracht Frankfurt bijwonen. De UEFA gaf beide clubs 9.500 kaarten. Om de Schotten tegemoet te komen, stelt het stadsbestuur La Cartuja beschikbaar. Dit (grotere) stadion, gebouwd voor het WK atletiek in 1999, biedt plaats aan ruim 57 duizend toeschouwers. De Schotse autoriteiten waarschuwden hun Spaanse collega’s voor de grootste toestroom van mensen naar Sevilla ooit.

Deze voetbalkoorts dankt Rangers FC voor een flink deel aan de Nederlandse coach Giovanni van Bronckhorst (47), door Britse media omschreven als een ‘man zonder ego’. In de halve finale van de Europa League versloeg zijn ploeg het gerenommeerde RB Leipzig op Ibrox met 3-1, na in Duitsland het eerste duel met 1-0 te hebben verloren. „De meest fantastische avond voor mij als Rangers-man sinds ik zes decennia geleden voor het eerst kwam kijken”, schreef Graeme Souness in zijn Times-column.

In de Britse pers staat Giovanni van Bronckhorst bekend als de ‘man zonder ego’.

Souness, ex-speler en -trainer van de club, schaalde deze prestatie zelfs hoger in dan het winnen van de Europa Cup II in 1972. Destijds had Rangers ongeveer hetzelfde budget als de andere ploegen in het toernooi. „Nu hebben we geen enkel recht om in de eindstrijd te staan, als je kijkt naar het budget.”

Souness heeft Van Bronckhorst hoog zitten. De 106-voudig international van het Nederlands elftal komt op hem over als een „indrukwekkende, intelligente kerel”. Aan hem vertrouwt Souness de taak toe om met Rangers FC - tien jaar na het faillissement en de gedwongen degradatie naar het vierde professionele niveau - voor de tweede keer een Europese hoofdprijs te pakken.

Bij zijn aanstelling in Glasgow afgelopen november kon Van Bronckhorst, zelf oud-speler van de club, op veel steun van de aanhang rekenen. Als technisch begaafde middenvelder dwong hij na zijn doorbraak bij Feyenoord in Glasgow rond de eeuwwisseling een transfer af naar Arsenal. Daarna won hij nog een Champions League (met FC Barcelona) en haalde hij met het Nederlands elftal de finale van het WK in 2010.

In Nederland wijzen critici soms naar zijn moeizame eerste seizoen als trainer van Feyenoord. Na zeven nederlagen op rij kwam de ervaren coach Dick Advocaat hem als adviseur bijstaan. Van Bronckhorst leerde snel bij, won vijf prijzen in vier jaar tijd - waaronder een spectaculair kampioenschap - maar het stigma van broze geest bleef een beetje aan hem kleven. Dirk Kuyt, die hij in het kampioensjaar van Feyenoord regelmatig op de bank hield, stelde ooit dat zijn losse aanpak leidde tot een speeltuinmentaliteit.

Leren bij Manchester City

Van Bronckhorst, als talent van Feyenoord in de kleedkamer het ‘Instituut’ genoemd door zijn ongenaakbare uitstraling, koos na zijn periode als trainer in Rotterdam voor de luwte. Bij de City Football Group, waartoe Manchester City behoort, keek hij mee in de keuken. De coach observeerde oefensessies van Manchester City-coach Pep Guardiola, discussieerde met hem en deed kennis op in alle lagen van de organisatie.

Bij Manchester City ging de leiding ervan uit dat hij een van de overzeese filialen - satellietclubs - zou gaan coachen. In New York, Melbourne of Japan kon hij zich gaan ontwikkelen tot een potentiële opvolger van Guardiola. Van Bronckhorst, een autonoom denker, ging zijn eigen weg en koos voor een kortstondig avontuur in China.

De pandemie, waardoor hij zijn familie niet kon zien, dreef hem terug naar Nederland. Na elf maanden zocht Rangers FC contact met zijn zaakwaarnemer Guido Albers. De vorige coach Steven Gerrard, die de Schotse hegemonie van Celtic doorbrak met het winnen van de landstitel, vertrok naar Aston Villa.

Van Bronckhorst beleefde een vliegende start door zijn eerste duel met Sparta Praag (2-0) in de groepsfase van de Europa League te winnen. In de Schotse competitie verspeelde hij pas na een paar maanden zijn eerste punten. Zijn eerste Old Firm, de klassieker tegen Celtic, liep uit op een teleurstelling. Celtic vernederde de eeuwige rivaal met 3-0. Prolongatie van de landstitel raakte vervolgens uit zicht.

Schotse volgers van de protestantse topclub waren kritisch. En benieuwd of Van Bronckhorst zijn speelstijl zou aanpassen toen het een periode minder goed ging. Van Bronckhorst had de speelstijl veranderd die Rangers gewend was onder Steven Gerrard. Bij Van Bronckhorst waren niet de opkomende vleugelbacks het voornaamste wapen, maar de buitenspelers in de voorhoede.

Van Bronckhorst, zo stelt Scott McDermott van The Daily Record, erkende uiteindelijk zijn fouten. „Te laat om Celtic van het kampioenschap af te houden, maar hij wijzigde wel zijn spelsysteem”, vertelt hij. Van Bronckhorst maakte, net als Gerrard, de vleugelverdedigers belangrijk. Het werkte. Rechtsback James Tavernier mag zich met zeven treffers topscorer van de Europa League noemen. In totaal maakte de aanvoerder dit seizoen achttien doelpunten.

Rijkaard en Hiddink als voorbeeld

Maar Van Bronckhorst deed méér. Hij zorgde er ook voor dat zijn ploeg probleemloos kan overschakelen op een ander systeem: het defensief meer solide 3-5-2, in plaats van het gebruikelijke 4-3-3. Vooral in Europese wedstrijden werkt deze strategie uitstekend. „Zijn tactische flexibiliteit maakt indruk”, zegt McDermott. „Soms schakelde hij zelfs tijdens een wedstrijd over.”

Lees ook: dit interview met Van Bronckhorst uit december 2017, over rouw, religie en zijn Molukse roots

Ook de selectie heeft zich ontwikkeld. Veel geld heeft Rangers, ondanks een budget dat richting dat van Celtic kruipt, niet te besteden - daarvoor werd de afgelopen jaren teveel met geld gesmeten. Van Bronckhorst kon om die reden in de winterstop geen aankopen doen. Wel lukte het hem om van Calvin Bassey (22), weggeplukt uit de jeugdopleiding van Leicester City, een potentiële topverdediger te maken. Van John Lundstram, min of meer afgeschreven, maakte hij een degelijke middenvelder die ook als laatste man uit de voeten kan.

Van Bronckhorst vertelde in het verleden vooral goed te hebben gekeken naar Guus Hiddink en Frank Rijkaard, in wie hij veel van zichzelf herkende. Van deze people managers leerde hij hoe zij hun beste spelers prikkelden en een team in zichzelf lieten geloven. Oprechte interesse tonen, zoals hij Louis van Gaal zag doen, gepaard aan het durven maken van uitzonderingen. Van Rijkaard kreeg Ronaldinho bij FC Barcelona bijvoorbeeld meer privileges dan de rest.

Deze kwaliteiten, waaraan hij in zijn periode bij Feyenoord nog schaafde, lijkt Van Bronckhorst in Glasgow geperfectioneerd te hebben. „Mensen hielden het niet voor mogelijk dat Rangers in Europa de volgende stap kon maken”, vertelt McDermott. „Door een gebrek aan financiën leek het plafond jaarlijks na de groepsfase te liggen.”

Van Bronckhorst kan deze makke - vorig seizoen 29 miljoen euro verlies op een salarishuishouding van 51 miljoen euro - bij winst op Eintracht Frankfurt met één klap verhelpen. De club verdiende (naar eigen zeggen) dit seizoen al 35,5 miljoen euro in Europa.

Als Rangers in Sevilla wint van de Duitse ploeg ligt een startbewijs voor de Champions League klaar en een verzekerd bedrag van vijftig miljoen euro. Maar de overwinning zou Van Bronckhorst ook met gouden letters bijschrijven in de 150-jarige geschiedenis van de club. En zijn criticasters, onder wie Dirk Kuyt, voorlopig het zwijgen opleggen.