Viagra Boys zijn een recht vooruit stormend rockmonster

De grootste rockers waren altijd exhibitionisten. Iggy Pop bewerkte zichzelf met glasscherven op het podium. Johnny Rotten beschimpte zijn publiek. Lux Interior liet in volle zalen zijn broek zakken. Zanger Sebastian Murphy van de Zweedse Viagra Boys past moeiteloos in dat rijtje. Met graagte toont hij zijn vol getatoeëerde lijf, ook al lijkt hij zwanger van een halve bierbrouwerij met de ambitie om de andere helft daar ook nog bij te drinken. Hij brult zijn teksten toonloos de zaal in, vaak liggend op de grond of gebogen over de eerste rijen. Gevaar, straalt hij uit, plus de houding dat het hem allemaal niks kan schelen.

Bewijsstuk nummer twee van de afstotelijke aantrekkingskracht van de Viagra Boys is de tekst van ‘Troglodyte’, waarin Murphy de mensheid verwijt op de terugweg te zijn naar het denkniveau van de holbewoner terwijl hij zelf als een ontketende gorilla over het podium raast. Achter zijn primitieve act schuilt een weldenkend mens die vragen stelt over toxische mannelijkheid en die zich luidkeels verontschuldigt voor het feit dat „this fucked up society” hem zo gemaakt heeft.

Muzikaal is de band een recht vooruit stormend rockmonster dat zich geen zorgen maakt om melodieuze ontwikkeling. De schrille sax- en synthesizerklanken doen denken aan The Stooges ten tijde van het met free jazz geïnjecteerde album Fun House. In het confronterende ‘Ain’t Nice’ mocht het publiek meebrullen dat ze ook geen lieverdjes zijn. Stagediven werd aangemoedigd, met als climax het moment dat Sebastian Murphy zelf over de hoofden werd getild terwijl hij zijn brute teksten erin bleef hameren. De band jakkerde voort, soms een kwartier lang in hetzelfde akkoord. Het resultaat was ruim anderhalf uur pure opwinding.

Rock Viagra Boys. Gehoord: 16/5 Paradiso, Amsterdam. Herhaling: 18/6 Grauzone Festival, Den Haag, 1/7 Down The Rabbit Hole, Beuningen, 10/12 TivoliVredenburg, Utrecht. ●●●●●