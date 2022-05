Een strijd tussen goed en kwaad: zowel premier Mark Rutte (VVD) als minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) zegt dat wat nu in Oekraïne gebeurt meer is dan een wrede oorlog. In een toespraak in Maastricht ter gelegenheid van Europadag (9 mei) had Hoekstra het over „een krachtmeting tussen democratie en autocratie”. Oekraïne vecht niet alleen voor zichzelf, maar voor ons allemaal. Tegen het Oekraïense parlement trok Rutte de vergelijking met David en Goliath „en we weten allemaal wie dat gevecht heeft gewonnen”. Rutte zei tot zesmaal toe dat Nederland Oekraïne „every inch of the way” steunt, ook later bij de wederopbouw.

Zowel Rutte als Hoekstra sprak opvallend veel warme woorden over de Europese Unie. Europees enthousiasme wordt in de Nederlandse politiek doorgaans met de voet op de rem beleden. De EU werd jarenlang toch vooral gezien als een ‘welvaartsmachine’. Pogingen om er een wereldspeler van te maken, met echte politieke en militaire macht, kregen een koel onthaal. Tijdens het referendum over de Europese grondwet (2005) en, later, over het associatieverdrag met Oekraïne (2016) raakte de gedachte die ooit aan de basis stond van de EU – nooit meer oorlog – in ongenade als argument in het debat. Het werd afgedaan als niet relevant meer en bangmakerij.

Nu het toch weer om de hoek oorlog is, is ook meer dan ooit het besef terug dat de inbedding van Nederland in de EU niet alleen draait om de – zeker niet onbelangrijke – marktvoordelen, maar ook om veiligheid en defensie. Dat heeft te lang geduurd, zei Hoekstra terecht. Hij had het over „een wake-up in slow motion”. Signalen waren er volop – van de inval in Georgië tot het krimpende aantal democratieën in de wereld – maar er werd te weinig mee gedaan. „Op het wereldtoneel zullen we opnieuw moeten bevechten wat we tot voor kort for granted namen.” Het is goed dat dit kabinet zich helder wil uitspreken. In deze tijd van desinformatie en van vaak ook gewoon oprechte verwarring over Poetins maniakale geweldsexplosie is het belangrijk dat beleidsmakers steeds weer vertellen wat er op het spel staat.

Oekraïne is voor Hoekstra ook een ideologisch slagveld, waar Europese waarden worden verdedigd

De vraag is wel of de dilemma’s die voorliggen helder genoeg worden uitgelegd. Behalve de scherpe toon viel aan de toespraken ook op dat veel zaken níét werden aangeroerd. Zoals het door Oekraïne felbegeerde EU-lidmaatschap: in andere EU-landen wordt daar al wel concreet over nagedacht. Dilemma’s laten zien is essentieel. In het VK werd de meerwaarde van de EU jarenlang verzwegen of geridiculiseerd – ‘en we weten allemaal wie dat gevecht heeft gewonnen’. Bij een sterk Europa hoort een sterke euro, maar dat dit mogelijk betekent dat landen vaker gezamenlijk schulden moeten durven aangaan – daarover is het stil in Den Haag. Als het Hoekstra en Rutte menens is met het bestrijden van autoritaire krachten zal de EU ook veel meer moeten doen om te voorkomen dat landen op de Balkan het speelterrein worden van Rusland en China.

Zeggen dat je Oekraïne every inch of the way steunt is prijzenswaardig, maar zorg er dan ook voor dat de uitvoering van EU-sancties in Nederland krachtig ter hand wordt genomen. Dat Stef Blok na zes weken vertrekt als ‘Nationaal Coördinator Sanctienaleving’ met de boodschap dat deze functie permanent gemaakt zou moeten worden, straalt geen urgentie uit. En dat er tijdens de toespraak van Rutte opnieuw geen Europese vlag te bekennen was, lijkt een detail, maar het gaat wel ten koste van de geopolitieke helderheid die zijn kabinet zegt na te streven.

