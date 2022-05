SCP: iets minder Nederlanders positief over lhbti-gemeenschap

De afgelopen jaren zijn niet meer Nederlanders positief gaan denken over homo- en biseksualiteit. Waar in 2018 nog 78 procent van de bevolking ouder dan achttien jaar positief dacht over lhbti’ers, is dat in 2020 76 procent. Het aantal Nederlanders dat ‘neutraal’ tegenover homo- en biseksualiteit staat, is in de afgelopen jaren gestegen van 17 tot 20 procent. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Over een langere periode bezien zijn meer Nederlanders juist steeds positief gaan denken over het thema. Vanaf 2006 nam het aantal volwassenen met een positieve houding over lhbti’ers toe, van 53 procent in 2006 tot 74 procent in 2018. In de laatste twee jaar lijkt er volgens de SCP-onderzoekers echter sprake van stagnatie te zijn. In de afgelopen zestien jaar nam het percentage Nederlanders met een negatieve houding juist af. In 2020 stelde 4 procent van de ondervraagden negatief te zijn.

Het SCP stelt dat zichtbare intimiteit tussen mensen met een gelijk geslacht in Nederland nog altijd gevoelig kan liggen. Wel is Nederland toleranter ten opzichte van lhbti’ers dan veel andere Europese landen: alleen in IJsland is de opvatting positiever dan in Nederland. Ook in andere Scandinavische en westerse landen is de houding vaak relatief positief. Inwoners van Litouwen en Servië denken daarentegen overwegend negatief over homo- en biseksualiteit.