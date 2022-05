‘Strafzaken moeten vaker herzien kunnen worden na uitspraak Europees Hof’

De wet die de herziening van strafzaken regelt moet worden uitgebreid. Daartoe dienen SP en coalitiepartij D66 deze week een wetsvoorstel in. De partijen willen dat in de toekomst ook uitspraken van het Europese Hof van Justitie een grond voor herziening vormen.

Via een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad kunnen onterecht veroordeelden hun strafzaak opnieuw geopend proberen te krijgen. In het verleden werd zo onder anderen verpleegkundige Lucia de B. vrijgesproken van moord op patiënten. Nu kan herziening enkel plaats vinden bij een nieuw feit (novum) waardoor twijfel ontstaat over de pleger van het misdrijf. Een andere grond voor herziening is als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelt dat bij een veroordeling mensenrechten zijn geschonden.

Als het aan SP en D66 ligt zijn herzieningen straks ook mogelijk indien uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie blijkt dat een onherroepelijke veroordeling in strijd was met EU-recht. „Omdat een uitspraak van het EHRM aanleiding voor herziening kan zijn, vind ik principieel gezien dat het ook voor die andere Europese rechter moet gelden”, zegt SP-Kamerlid Michiel van Nispen.

Wetswijziging

Hij nam het initiatief tot het wetswijzigingsvoorstel nadat hij via NRC het verhaal vernam van André de Gouw die in 2012 tot twee jaar cel veroordeeld werd wegens het overtreden van de geneesmiddelenwet. Na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in 2014 bleek dat Nederlandse rechters de wet verkeerd en in strijd met EU-recht hadden toegepast.

Lees ook: Twaalf jaar later vecht de producent van ‘legale xtc’ nog tegen zijn veroordeling

De Gouw produceerde het stimulerende middel mCPP dat een vergelijkbare roes geeft als xtc. In tegenstelling tot de in xtc werkzame stof mdma staat het middel niet op de opiumlijst en is het niet verboden. Door mCPP als geneesmiddel aan te duiden kon het OM hem echter alsnog vervolgen, wegens overtreding van de geneesmiddelenwet waarbij een productievergunning vereist is.

Het Europese hof stelde later bij een vergelijkbare Duitse zaak rond synthetische cannabis dat dergelijke ‘legal highs’ niet als geneesmiddel gelden. Daarop werden Nederlandse mCPP-verkopers in nog lopende strafzaken vrijgesproken.

Ook de advocaat-generaal achtte een nieuwe grond voor herziening „wenselijk”

De Gouw diende vervolgens een herzieningsverzoek in bij de Hoge Raad. In haar conclusie constateerde de advocaat-generaal dat herziening wettelijk momenteel niet mogelijk is, maar de zaak „duidelijk [maakt] dat het wenselijk is” dat ook uitspraken van het Europese Hof als novum kunnen worden aangemerkt. Zij stelde dat het aan de wetgever is om daarvoor te zorgen. SP en D66 pakken deze handschoen nu op.

De Gouw kan mogelijk op minder sympathie rekenen dan een ten onrechte voor moord veroordeelde verpleegster. Van Nispen rekent er echter op dat zijn collega-Kamerleden „op een juridische manier” naar het wetsvoorstel kijken. „Ik noem zijn zaak als voorbeeld om te laten zien dat het niet om een hypothetische kwestie gaat. Het komt voor dat uit een uitspraak van het Europese Hof blijkt dat de rechter het niet goed gezien heeft. Dan vind ik het logisch dat grond te maken voor herziening.”

De Hoge Raad kon desgevraagd geen overzicht verstrekken van het aantal ingediende en gehonoreerde herzieningsverzoeken de afgelopen jaren. ’s Lands hoogste rechter staat te boek als zeer stringent. Zo wees het vorig jaar de herzieningsverzoeken van zeven veroordeelden voor de Arnhemse Villamoord af.