RIVM: waarschuwing voor snelle coronagolf te voorbarig

Krijgt Europa al „de komende weken tot maanden” te maken met een nieuwe golf van coronabesmettingen? Daarvoor waarschuwde de Europese gezondheidsdienst ECDC deze week, vanwege de opkomst van twee nieuwe subvarianten van omikron, BA.4 en BA.5.

Het Nederlandse RIVM vindt die waarschuwing voorbarig: wanneer Nederland met die golf te maken krijgt is nog niet met zekerheid te bepalen, zegt viroloog Dirk Eggink van het RIVM. „We detecteren slechts een paar gevallen per week, en er is nog niet echt sprake van een structurele toename. Dat lijkt op de situatie die we hadden bij de opkomst van de deltavariant. Ook daar hadden we een periode van incidentele waarnemingen voordat het echt ging stijgen.”

Waarom waarschuwt de ECDC dan heel Europa voor een nieuwe golf?

Dirk Eggink: „Zij plakken een hogere besmettelijkheid van 13 procent aan BA.4/BA.5, ten opzichte van BA.2. Dat lijkt gebaseerd op gegevens uit Portugal en is nog niet bevestigd in andere landen. Wij hebben een andere groepsimmuniteit in Nederland, door de verschillende golven die wij hebben meegemaakt.”

Hoe efficiënt zijn de vaccins tegen deze nieuwe subvarianten?

„Daarover zijn nog weinig gegevens. De eerste tekenen zijn wel dat ze iets minder gevoelig zijn voor vaccinbescherming dan BA.2. Maar het lijkt geen wereldschokkend verschil.”

Is boostervaccinatie van ouderen en kwetsbaren opnieuw nodig?

„Dat moet zeker overwogen worden. We missen nu de informatie uit de teststraten, maar als je kijkt naar het beeld op basis van rioolcijfers en ziekenhuisopnamen, lijkt de huidige situatie toch nog steeds de goede kant op te gaan. Maar we hebben te maken met een afweer die toch geleidelijk afneemt, zeker bij ouderen. Daarom zou ik overwegen om richting de herfst ouderen en kwetsbaren de kans te geven zich opnieuw te laten vaccineren.”

Bestaat de kans dat BA.5 ons weer voor is en hervaccinatie eigenlijk eerder moet?

„Ja, die kans bestaat. Maar het wordt lekkerder weer, we leven veel buiten en we hebben nog een redelijk goede immuniteit doordat veel van ons recent gevaccineerd zijn of een infectie hebben moeten doormaken Die immuniteit ebt wel langzaam weg, maar het is niet zo dat die binnen een maand al verdampt is.”

