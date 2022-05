Netflix zit in crisismodus. Het bedrijf publiceerde vorige maand slechte cijfers over het eerste kwartaal van 2022. De streamingdienst verloor voor het eerst in 10 jaar abonnees en zag de beurskoers daarna flink dalen. Sindsdien probeert men Wall Street gerust te stellen, onder meer met de belofte van een nieuwe, goedkopere abonnementsvorm waarbij kijkers advertenties te zien krijgen. Maar de belangrijkste toezegging die in een brief aan aandeelhouders stond: er komt een nog grotere focus op kwalitatieve content. Want dat blijft toch waarmee de dienst zich moet onderscheiden nu er zoveel concurrenten zijn op de markt zijn.

Een hernieuwde focus klinkt mooi, want de laatste jaren was er sprake van een flinke kwaliteitsdip. Door met hagel te schieten en een eindeloze stroom aan films, series en andere nieuwe programma’s te bieden, werd er veel middelmaat aan het aanbod toegevoegd. De dienste zette zichzelf oorspronkelijk in de markt met uitdagende dramaproducties als Orange is the New Black, maar maakt tegenwoordig liever dingen als de luchtige romkom Emily in Paris. Een recent stuk van Business Insider geeft weinig hoop dat de serieuze seriekijker de grootste prioriteit heeft. Bronnen bij agentschappen in Hollywood vertellen hierin waar Netflix in Amerika momenteel wel en niet naar zoekt.

In principe staat het bedrijf volgens het artikel nog open voor alles, maar ligt de prioriteit bij toegankelijke producties die geschikt zijn voor een zo groot mogelijke doelgroep. Er wordt zelfs gesproken over een muzikale talentenjacht in de stijl van The Voice of Idols. Mijn hart brak een beetje toen ik zag wat men liever niet meer wil: de zogenoemde ‘sadcom’. Simpel gezegd zijn dit tragikomische series van een half uur waarin de hoofdpersonages nogal met zichzelf in de knoop zitten. Vaak zijn ze gemaakt door komieken die niet bang zijn om ongemakkelijke en pijnlijke onderwerpen aan te stippen. Master of None van Aziz Ansari of Feel Good van Mae Martin bijvoorbeeld.

Ook de animatieserie BoJack Horseman, een van de beste dingen die Netflix ooit heeft uitgebracht, kun je in die categorie plaatsen. Deze serie volgt de belevenissen van het pratende paard BoJack, een uitgerangeerde acteur die worstelt met depressies en allerlei verslavingen. Naast een verrassend ontroerende karakterstudie is het ook een vlijmscherpe Hollywoodsatire. Het bijzondere gegeven van de serie maakte van BoJack meer een culthit dan grote publiekslieveling. Toch kreeg bedenker Raphael Bob-Waksberg alle ruimte en mocht hij 6 seizoenen maken tussen 2014 en 2020. Het is maar de vraag of een eigenzinnige serie als BoJack nu door de selectiecommissie zou komen. ‘Te niche en te duister’ zou het oordeel waarschijnlijk zijn.

Gelukkig worden overal ter wereld eigen ‘originals’ gemaakt, ook in Europa. Zo verschijnt volgende maand het tweede seizoen van Love & Anarchy, een heerlijke Zweedse sadcom die zich afspeelt op het kantoor van een literaire uitgeverij. Hopelijk blijven de Netflixteams buiten de VS hun eigen weg volgen en worden ze niet bang om sadcoms te ontwikkelen.

Thijs Schrik is serierecensent.