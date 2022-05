Recordprijs voor herontdekt meesterwerk Willem Hofker

Een onlangs herontdekt meesterwerk van de Haagse schilder Willem Hofker (1902-1981) is dinsdagmiddag bij het Zeeuws Veilingshuis in Middelburg verkocht voor ruim 2 miljoen euro. Dat is een ruime verdubbeling van het veilingrecord voor Hofker en een van de hoogste opbrengsten ooit voor een Nederlandse schilder die in de voormalige kolonie actief was.

Het gaat om een van de weinige Balinese dubbelportretten van Hofker en het grootste schilderij dat hij op het eiland maakte. Op het 100 bij 75 centimeter metende doek staan twee Balinese zusjes afgebeeld bij een tempelfeest. Het veilinghuis, dat aanvankelijk meende dat het een vervalsing betrof, rekende op een opbrengst van 300.000 tot 500.000 euro.

Een in Nederland wonende man met Indische wortels was de inbrenger. Zijn ouders hebben het doek vermoedelijk in 1941 op een Hofker-tentoonstelling in Indonesië gekocht. De eigenaar had geen idee zo’n kostbaar kunstwerk in huis te hebben.

Seline Hofker, de 54-jarige achternicht van de kunstenaar die al drie decennia onderzoek doet naar het werk van haar oom, schreef op verzoek van het veilinghuis een studie over het schilderij. Ze zat dinsdag in de veilingzaal naast de verkoper. „Niet te bevatten, ik ben miljonair”, was zijn eerste reactie na de hamerslag, vertelt Hofker.

Seline Hofker zegt zelf ook euforisch te zijn over het resultaat. „Ik zag een grote verzamelaar uit Jakarta die speciaal voor het dubbelportret naar Nederland was overgekomen. Toen vermoedde ik al dat er serieus geboden zou worden.”

Het onverwacht hoge bod, afkomstig van een telefonische bieder uit Azië, beschouwt Hofker als de kroon op haar werk. „Met een nieuwsbrief heb ik alle belangstellenden van dit schilderij op de hoogte gebracht. Dit enorme bedrag zie ik als een beloning voor de passie die ik al sinds mijn veertiende voor het werk van mijn oom voel. Kennelijk heb ik toch iets goed gedaan.”