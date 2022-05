Oud-lijsttrekker GroenLinks Mohamed Rabbae gaf stem aan migrantengemeenschap

Voormalig GroenLinks-politicus Mohamed Rabbae is op 81-jarige leeftijd overleden, meldt het Landelijk Beraad Marokkanen aan persbureau ANP. Hij zat van 1994 tot 2002 in de Tweede Kamer voor GroenLinks en was in 1994 samen met Ina Brouwer lijsttrekker voor de partij.

Rabbae zette zich altijd vol overgave in voor de migrantengemeenschap en voerde in de Kamer het woord over onder meer justitie en onderwijs. Ook maakte hij deel uit van de enquêtecommissie die de geruchtmakende IRT-affaire onderzocht. Na zijn Kamerlidmaatschap was Rabbae twee jaar wethouder in Leiden en werd hij voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen.

„Met het overlijden van Mohamed Rabbae verliest Nederland een icoon”, reageert de huidige GroenLinks-leider Jesse Klaver op Twitter. „Hij was een activist, politicus, leider. Een onvermoeibaar strijder tegen racisme en voor gelijkwaardigheid. Het is aan ons allemaal om zijn strijd voor rechtvaardigheid voort te zetten.”

Woordvoerder van migranten

Rabbae werd in 1941 geboren in Marokko en vluchtte halverweg de jaren zestig naar Nederland, omdat hij vreesde vanwege zijn strijd tegen het regime van koning Hassan in de gevangenis te belanden. Voordat hij de politiek in ging gaf hij als directeur van het Nederlands Centrum Buitenlanders al een stem aan de migrantengemeenschap.

Lees ook dit interview uit 1994: Beroepsballing Mohammed Rabbae; Ik ben een middelaar, maar niet als het om principes gaat

Met zijn opkomen voor de moslims in Nederland botste hij regelmatig met de liberale vleugel binnen GroenLinks. Toen hij duo-lijsttrekker was in 1994 veroorzaakte hij tijdens de campagne ophef door in een interview met NRC Handelsblad te zeggen begrip te hebben voor mensen die het boek De Duivelsverzen van Salman Rushdie wilden laten verbieden.

En na de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten riep hij cabaretiers op geen grappen te maken over Osama Bin Laden en terroristische organisaties, omdat die verder polarisatie tussen moslims en autochtone Nederlanders aan zouden kunnen wakkeren. Maar daardoor werd hijzelf juist mikpunt van spot.

Bij de daaropvolgende verkiezingen van 2002 kreeg Rabbae een lage plaats op de kieslijst en zei hij het „emotioneel niet te kunnen opbrengen” in de Kamer te blijven als hij door het partijcongres niet alsnog op een verkiesbare plaats zou worden gezet. Dat gebeurde niet en daarop vertrok hij uit de landelijke politiek.

Aangiftes tegen Geert Wilders

Met het Landelijk Beraad Marokkanen deed Rabbae in 2008 aangifte tegen de film Fitna van PVV-leider Geert Wilders. Toenmalig GroenLinks-leider Femke Halsema noemde dat een poging tot censuur en daarop zei Rabbae zijn lidmaatschap van de partij op. Later deed zijn Landelijk Beraad Marokkanen ook aangifte vanwege de ‘Minder Marokkanen’-uitspraak van Wilders, waarvoor hij uiteindelijk schuldig werd bevonden aan groepsbelediging.

Mohamed Rabbae werd in 2014 getroffen door een hersenbloeding, waardoor hij niet meer kon lopen en lezen en zijn geheugen ernstig was aangetast. Fractievoorzitter Farid Azarkan van Denk noemt Rabbae in een reactie op zijn overlijden dinsdag „een sterk en sociaal mens die met rechte rug politiek bedreef.”