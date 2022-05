Ook over niet verzilverde bonnen moet de populaire veilingsite btw afdragen

Is de veilingsite ook btw verschuldigd als het geveilde niet is geïncasseerd of verzilverd? Dat is in essentie de vraag die recent centraal stond bij het gerechtshof in Amsterdam.

De zaak draait om een grote veilingsite, waar consumenten kunnen bieden op onder meer dagjes uit, hotelovernachtingen en producten. Wie een product of dienst ‘wint’, moet het geboden bedrag betalen, waarna de onderneming achter de site de winnaar een bon doet toekomen. Die moet binnen een bepaalde termijn gebruikt zijn of er moet een reservering zijn gemaakt. Het gebeurt echter geregeld dat de bon niet geïncasseerd wordt: 4 tot 16 procent van de uitgegeven bonnen wordt niet verzilverd. Volgens de veilingsite is er dan geen ‘geleverde prestatie’ waar btw over afgedragen moet worden.

Om die reden claimde het bedrijf over het eerste kwartaal van 2016 ruim 800.000 euro terug. Dat accepteerde de Belastingdienst niet, waarop een gang naar de rechter volgde.

Volgens het hof was voor de bieders op de site heel duidelijk welke voorwaarden – en dus prestaties – gelden bij de geveilde producten en diensten. Dan rest de vraag op welk moment de consument de beschikking heeft gekregen over product of dienst. Volgens het hof is dat het moment dat hij de bon (elektronisch) ontving. Vanaf dat moment kon de winnaar immers kiezen: verzilveren, doorverkopen, cadeau doen, of laten verlopen/niet-incasseren. „De overdracht van de bon vormt daarmee de levering van een recht ‘als zodanig’. De uitgifte van de bon is een voltooide prestatie die moet worden beschouwd als een zelfstandig belastbaar feit”, aldus het hof. Het betoog van de site dat de bon een (van btw vrijgesteld) waardepapier of cadeaubon is, verwerpt het hof dan ook.