Ook ‘Conversations with Friends’ is een geslaagde Sally Rooney-bewerking

Dramaserie Conversations with Friends. Van: Lenny Abrahamson, Ed Guiney. Met: Alison Oliver, Sasha Lane, Jemima Kirke, Joe Alwyn. HBO Max, 12 afleveringen van 30 minuten (wekelijks, elke maandag). ●●●●●

„We dropped the fucking but kept the poetry”, zegt Bobbi (Sasha Lane) wanneer ze haar band met hartsvriendin Frances (Alison Oliver) omschrijft. Ooit hadden ze een relatie, nu zijn ze beste vriendinnen. Wanneer de twee studentes samen optreden met een spokenwordact ontmoeten ze de succesvolle schrijfster Melissa (Jemima Kirke). Ze vinden elkaar in de liefde voor poëzie en schrijven.

De serie Conversations with friends is de verfilming van de debuutroman van Sally Rooney, die door haar uitgever als „Sallinger voor de snapchat-generatie” wordt omschreven. Het eerder verfilmde Normal People was een groot succes door het mooie, gevoelige verhaal over jonge en gecompliceerde liefde. Hierdoor zijn de verwachtingen voor de nieuwe Rooney-serie hoog. Conversations with friends gaat ook over liefde, volwassen worden en vriendschap.

Het verhaal wordt vertelt vanuit het perspectief van de eenentwintigjarige Francis. Zij is dichter en studeert – net zoals het hoofdpersonage van Normal People – Engels aan het Trinity College in Dublin. Ze is koel, afstandelijk en intelligent. Haar vriendin Bobbi is juist excentriek, zelfverzekerd en een beetje bijdehand. De twee worden door Melissa uitgenodigd om bij haar thuis te komen zwemmen en daar ontmoeten ze de aantrekkelijke acteur Nick (Joe Alwyn), Melissa’s man. Er ontstaat een interessante vriendschap tussen de twee Ierse studenten en het oudere koppel. Maar omdat Melissa vooral geïnteresseerd is in de flamboyante Bobbi zijn Frances en Nick op elkaar aangewezen.

Ontluikende liefde

Ondanks de knappe vertoning van Nick is hij vooral verlegen en hij en Francis vinden elkaar in hun ongemak. Door de vele stiltes en moeilijke gesprekjes heen word je als kijker meegenomen in een ontluikende liefde. Door de close-ups en het realistische decor lijkt de serie soms bijna op een documentaire, waardoor je als kijker meegetrokken wordt in het verhaal. Wanneer je de verliefde blikken van Francis en Nick ziet of meeleest met de flirterige appjes krijg je als kijker een kriebel in je buik. Je voelt ook het ongemak bij de lange stiltes, en lacht mee met de verfijnde grapjes.

Ze mailen of appen elkaar omdat ze betere volzinnen kunnen creëren als ze geen oogcontact hebben met elkaar. De onzekere Frances leeft op door de aandacht die ze van Nick krijgt. Tegelijkertijd is de affaire ook een moreel dilemma, en laat het zien hoe gecompliceerd en pijnlijk de liefde kan zijn.

Wanneer Melissa een paar dagen weg is, spreken Frances en Nick af en gaan ze voor het eerst met elkaar naar bed. Net als in de serie Normal People zijn de seksscènes teder, intiem en alles behalve preuts. Zo is er veel naakt te zien en klinkt er – soms ongemakkelijk – gekreun. Nick is de eerste man met wie Frances het bed deelt en nadat ze voor het eerst seks hebben gehad moet ze spontaan huilen. „Its not real crying I promise. Bobbi says it’s a symptom of my repressed nature. It’s just a physical thing, I feel great. Thank you.”

Naast liefde gaat de serie over verschillende relaties in het leven. Zo komt door de affaire ook de vriendschap tussen Francis en Bobbi onder druk te staan, en heeft Francis een alcoholistische vader en een afstandelijke moeder. Conversations with friends gaat dan ook vooral over vriendschap, en hoe de verschillende gesprekken, zowel digitaal als analoog, bijdragen in de weg naar het volwassen worden.

De serie richt zich op bijtende, natuurgetrouwe dialogen afgewisseld met vele ongemakkelijke stiltes. Net zoals bij Normal People wordt er in de serie aandacht besteed aan subtiele details en heeft het dezelfde aangename traagheid. De serie is meer gericht op het uitdiepen van de verschillende karakters, dan dat het toewerkt naar een plot.

Conversations with friends slaagt erin om net zoals Normal People een complexe emotionele intensiteit te bereiken. Het is een echte coming-of-ageserie, voornamelijk gericht op millennials. De serie is misschien niet vernieuwend ten opzichte van Normal People, maar het behoudt zeker dezelfde kwaliteit.