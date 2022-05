Onderzoek naar gevolgen uitsluiting van ex-leden door Jehova’s Getuigen

Het kabinet stelt een onderzoek in naar de gevolgen van uitsluitingen van ex-leden door gesloten religieuze groepen. Aanleiding is het beleid van Jehova’s Getuigen, die uittreders als afvalligen beschouwt met wie het contact moet worden verbroken.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum gaat nu uitzoeken hoe groot die problematiek is. Dat schrijft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Het ministerie gaat nog voor de zomer in gesprek met de slachtoffers, schrijft Weerwind. Volgens de minister is het uitsluiten in de huidige wetgeving „als fenomeen als zodanig niet strafbaar gesteld”. Wel zegt hij dat „bepaalde schadelijke praktijken” via het civiele recht of strafrecht zijn beloop kunnen vinden, maar dat het aan de rechter is dat te bepalen.

Los van het onderzoek dat Weerwind heeft aangekondigd, wil een stichting van oud-leden de Jehova’s Getuigen voor de rechter dagen in een civiele zaak. Ze hopen ook dat justitie de gemeenschap strafrechtelijk vervolgt. Slachtoffers stellen ‘sociaal doodverklaard’ te zijn na hun vertrek; al het contact met vrienden, familie en kennissen is verbroken. De oud-leden hopen dat justitie de Jehova’s Getuigen gaat vervolgen en de rechter afdwingt dat de voorschriften worden aangepast.

In België speelde vorig jaar een vergelijkbare zaak. Daar werd Jehova’s Getuigen veroordeeld vanwege het aanzetten tot discriminatie. De gemeenschap ging in hoger beroep, waarin de rechter eind mei uitspraak doet.

Middeleeuws

De VVD, PvdA en SP pleiten al langer voor een onderzoek naar strafbaarstelling van het uitsluitingsbeleid. Tweede Kamerlid voor de VVD Ulysse Ellian spreekt van „ontoelaatbare praktijken”. Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) typeert de uitsluitingen als „middeleeuwse toestanden”. Songül Mutluer (PvdA) noemt het uitsluitingsregime „discriminatoir”, SP’er Michiel van Nispen vindt dat sprake is van „psychische mishandeling”.

Mocht justitie in Nederland overgaan tot een onderzoek, dan is dat volgens hoogleraar recht en religie Paul van Sasse van IJsselt van de Rijksuniversiteit Groningen een unicum. „Het zou de eerste keer zijn dat een kerkgenootschap of geloofsgemeenschap vervolging riskeert op basis van ongewenste praktijken.”

Van Sasse van IJsselt stelt dat religieuze organisaties niet uitgesloten zijn van strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid. Hij acht een civiele zaak het meest kansrijk, omdat vervolging „zeer complex en gevoelig ligt”.

Bijbelse normen

Naar eigen zeggen tellen de Nederlandse Jehova’s Getuigen ruim 29.000 leden, verdeeld over 353 gemeenten. De orthodoxe gemeenschap leeft naar een strikte interpretatie van de Bijbel en toetst die aan een eigen rechtssysteem.

Bestuurslid Michael van Ling stelt in een reactie op de kritiek dat de gemeenschap gedoopte leden alleen uitsluit als zij er een gewoonte van maken om „bijbelse normen te overtreden en niet bereid zijn te veranderen. Dit is op bijbelse principes gefundeerd. Alle getuigen van Jehova stemmen ermee in om volgens die normen te leven wanneer zij een keuze maken om zich te laten dopen.”

In 2020 kwam de gemeenschap in de publiciteit vanwege een onderzoek naar de omgang met klachten tegen seksueel misbruik. Volgens de onderzoekers was driekwart van de slachtoffers van incest, aanrandingen, verkrachtingen of ongewenste intimiteiten ontevreden over de klachtafhandeling. Slechts 27 procent deed aangifte bij de politie. Er loopt nu een onderzoek naar de mogelijkheden tot een wettelijke aangifteplicht.

