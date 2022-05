Oekraïne: 260 militairen geëvacueerd uit Azovstalfabriek

Behalve de oorlog in Oekraïne zijn ook andere conflicten, de coronapandemie en klimaatverandering belangrijke oorzaken van voedselproblemen wereldwijd. Momenteel hebben volgens Unicef circa 10 miljoen ernstig ondervoede kinderen geen toegang tot de noodzakelijke voedselhulp. Het hoofdkantoor van UNICEF in Genève. Foto Denis Balibouse/Reuters

De gestegen voedselprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne kunnen de voedselvoorziening van nog eens 600.000 kinderen wereldwijd in gevaar brengen. Daarvoor waarschuwt Unicef dinsdag . De kosten van de ingrediënten van noodvoedselpakketten kunnen volgens het VN-agentschap met wel 16 procent stijgen.

In maart werd het trainingscentrum ook al getroffen door een Russische raketaanval. Toen vielen er tientallen doden. Het gebied omvat een oefenterrein waar westerse eenheden met Oekraïense hebben getraind in diverse militaire operaties.

Een team van persbureau AP zei een oranje gloed in de lucht te hebben gezien. Volgens een regionale militaire directeur zou de Russische krijgsmacht projectielen hebben afgevuurd op een militair trainingscentrum in het nabijgelegen Javoriv, gelegen op slechts 15 kilometer van de Poolse grens. Ook een anonieme Amerikaanse defensiemedewerker sprak van een aanval op Javoriv, waarbij een paar gebouwen schade zouden hebben opgelopen. De raketten werden vanaf de Zwarte Zee afgevuurd, vermoedelijk vanaf een onderzeeër.

Missiles hitting the city are not confirmed.Let’s thank for this those who protect our sky!We will give more accurate information in the morning. Take care of yourself, and don’t ignore air raid alarms!

Burgemeester van de stad Andriy Sadovyi bevestigde dat er ontploffingen waren en riep burgers op in schuilkelders te blijven. „Dat raketten de stad geraakt hebben, is niet bevestigd”, voegde hij hier later aan toe. „Onze dank gaat uit naar zij die onze lucht verdedigen”, aldus de burgemeester, zonder uit te wijden over of de explosies luchtafweergeschut betroffen. Volgens Sadovyi worden dinsdagochtend meer details vrijgegeven.

In de West-Oekraïense stad Lviv waren in de nacht van maandag op dinsdag explosies te horen. Dat melden persbureau Reuters en Nieuwsuur-verslaggever Gert-Jan Dennekamp, die ter plekke is. Ooggetuigen hoorden acht tot tien knallen. Mogelijk is daarbij een militair trainingscentrum getroffen.

Oekraïne: 260 militairen geëvacueerd uit Azovstalfabriek

Ruim 260 Oekraïense militairen zijn geëvacueerd uit de staalfabriek Azovstal in de Oekraïense havenstad Marioepol. Dat heeft een Oekraïense viceminister van Defensie Hanna Maljar in de nacht van maandag op dinsdag bekendgemaakt in een verklaring op sociale media. De evacuatie is een onderdeel van een „uitwisselingsprocedure” met Rusland, al maakte Maljar verder weinig bekend over de details. Mogelijk levert Oekraïne in ruil Russische krijgsgevangenen.

Zo’n 53 ernstig gewonde militairen zijn overgebracht naar het ziekenhuis in Novoazovsk, dat in Russische handen is. De andere 211 militairen zijn met een humanitaire corridor naar Olenivka vervoerd. Het is onduidelijk hoeveel Oekraïense militairen er dinsdagochtend vroeg nog in het complex verschanst zitten. Nu de Oekraïense militairen vertrekken, lijken de strijdkrachten de controle over de stad na 82 dagen af te staan aan Rusland.

Vorige week maakten de Oekraïense autoriteiten bekend dat er nog ruim zeshonderd militairen zich in en rondom de fabriek bevonden. Oekraïne probeert de overgeblevenen ook te evacueren. „Deze dag is erop gericht om ons land en onze mensen te redden”, aldus president Volodymyr Zelensky in een videoboodschap over Azovstal. „Ik wil benadrukken dat Oekraïne zijn helden levend nodig heeft.” Zelensky erkende dat het een „delicate” en tijdrovende operatie is om alle evacués thuis te krijgen.

De Russische strijdkrachten hebben havenstad Marioepol vanaf het begin van de invasie op 24 februari belegerd. De stad ligt in het zuidoosten van het land, waar hevige bombardementen zijn uitgevoerd. De Azovstal-fabriek groeide uit tot een verzetssymbool van de Oekraïners. De Oekraïnse legerleiding prijst de militairen voor hun inzet bij de missie; dankzij hun verzet tegen de Russen konden de Oekraïners zich op andere plekken in het land hergroeperen en reserves opbouwen.

