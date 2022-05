Oekraïne hoopt meer militairen te evacueren uit Azovstal, moeizame gesprekken met Russen

Oekraïne hoopt meer militairen te evacueren uit de Azovstalfabriek in Marioepol. De gesprekken daarover met Rusland verlopen moeizaam, „maar er is hoop”, heeft de Oekraïense regeringsadviseur Mychajlo Podoljak dinsdagmiddag laten weten aan persbureau Reuters. Onduidelijk is hoeveel Oekraïners er nog in het staalindustriecomplex zitten. Eerder zijn volgens Oekraïne 264 militairen vertrokken uit de fabriek.

Van die evacués zijn 53 ernstig gewonden naar een ziekenhuis in Novoazovsk vervoerd, dat ligt in een door Rusland bezet gebied in Oekraïne. De andere 211 militairen zijn met een humanitaire corridor naar Olenivka vervoerd, aldus de Oekraïense viceminister van Defensie Hanna Maljar. De evacuatie was een onderdeel van een „uitwisselingsprocedure” die Rusland en Oekraïne zijn overeengekomen, stelt Maljar.

Rusland spreekt van 250 Oekraïners die zich hebben overgegeven. Mogelijk dienen Russische krijgsgevangenen als ruilmiddel tegen de Oekraïense militairen die naar Russisch rebellengebied zijn overgebracht, al heeft het Kremlin dit niet bevestigd. Het Russische defensieministerie heeft dinsdag tegen persbureau AFP gezegd de Oekraïense militairen gevangen te zetten. President Vladimir Poetin voegde daar aan toe dat ze volgens internationale regels worden behandeld.

Nu de Oekraïense troepen vertrekken uit Marioepol, lijken de Russische strijdkrachten de stad in handen te hebben. Vanaf de Russische invasie in februari is er hevig gevochten in de havenstad. De Azovstalfabriek groeide daarbij volgens de legerleiding uit tot een belangrijk onderdeel in de Oekraïense strategie: doordat Oekraïense militairen in het complex de Russen bezighielden, kon Oekraïne zich op andere plekken in het land hergroeperen.

