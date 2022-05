Nieuwe films in week 20: ‘Lunana’, ‘Operation Mincemeat’, ‘Swan Song’, ‘Het Zwanenmeer’

Lunana, A Yak in the Classroom Regie: Pawo Choyning Dorji Met: Sherab Dorji, Pem Zam, Ugyen Norbu Lhendup. In: 31 bioscopen. Ode aan de levensstijl van de bergbewoners van Bhutan kreeg een Oscarnominatie voor Beste buitenlandse film. Tussen prachtige natuurbeelden wordt een klassiek verhaal verteld over een stadse leraar die zijn mening bijstelt na een ontmoeting met gastvrije dorpelingen.

Operation Mincemeat Regie: John Madden Met: Colin Firth, Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen. In: 122 bioscopen. Historisch drama over hoe de geallieerden de Duitsers probeerden te misleiden via een dode man en zijn aktetas.

Swan Song Regie: Todd Stephens. Met: Udo Kier, Linda Evans, Michael Urie, Jennifer Coolidge. In: 4 bioscopen. Gepensioneerd haarstylist hervindt zijn mojo als hij een overleden klant moet stylen voor haar begrafenis.

ROH 21/22: Het Zwanenmeer In: 64 bioscopen.

