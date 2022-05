Nederlandse horror in de veenmist

Nico van den Brink is een regisseur met een missie. Met zijn eerste speelfilm Moloch heeft hij het op zich genomen om de genrefilm in Nederland van nieuw elan te voorzien. En met succes. Moloch is een enorme stap voorwaarts in het genre dat liefkozend nederhorror of polderhorror is gaan heten. Van den Brink (1986) en coscenarist Daan Bakker (die furore maakte met het experimentele millennialvijfluik Quality Time ) lieten zich inspireren door streekverhalen over Witte Wieven en veenlijken. Het sluit naadloos aan bij de internationale trend van folkhorror, waarbij streekverhalen en legendes in een modern jasje worden gestoken. Denk maar aan het succes van de Amerikaans-Zweedse coproductie Midsommar van een paar zomers geleden. Moloch is een geslaagde mix tussen Robert Eggers The Witch (2015) en Ari Asters film over een midzomer-ceremonie (2019), een Midsommar in de mist.

De film neemt ons namelijk mee naar een naamloos dorpje in de nevelige veenmoerassen van Oost-Nederland. Daar woont muzikant Bertiek (Sallie Harmsen) met haar moeder en dochter in een boshuisje dat getuige de foto’s aan de muren al vele jaren in de familie is. Mannen ontbreken op deze portretten. Het zijn steeds dezelfde constellaties van drie generaties: oma’s, moeders en (klein)dochters. Een beetje horrorfan weet dan al genoeg. Hier is het al generaties lang niet pluis.

Net als veel folkloristische wezens kunnen Witte Wieven zowel goedaardig als boosaardig zijn, een beetje zoals heksen in sprookjes wijsheid en kwaad vertegenwoordigen. In het boek ‘Verhalen van stad en streek’ (in z’n geheel online te vinden) staan tientallen streekgebonden variaties op de verhalen over deze spookachtige wezens die zouden opdoemen uit de mistbanken die ’s avonds uit het natte land opdwarrelden. Ook in de film een fotogeniek fenomeen.

Van den Brink en Bakker zijn slim te werk gegaan. Er is een dorpslegende over een versmade landvrouwe en een vermeende heks. Er zijn voorchristelijke rituelen en offers. Er is een vreemdeling in de vorm van een Deense onderzoeker. Er is gefluister in de nacht. En er is iets wat een beetje horrorkijker of amateurpsycholoog als geen ander weet: als je begint te graven, dan komen er dingen boven. En dat zijn niet alleen veenlijken.

De film is ook een psychologisch drama, waarin het bovennatuurlijke een metafoor is voor alledaagse angsten. Voor moederschap, intergenerationeel trauma en overdracht. Bovendien is er humor: de jeneverkruik staat altijd op tafel. Nederlandser kan het niet. En in dat regiospecifieke schuilt z’n kracht.

Hun film heeft daarmee een enorme crossoverpotentie, hij zou ook niet-horrorfans kunnen charmeren. Hij is eng genoeg, heeft voldoende schrikmomenten en plottwists om je op het puntje van je stoel je houden. Tegelijkertijd is het doel niet om je mee te nemen in een horror-rollercoaster van effecten, maar investeert hij echt in z’n verhaal en personages.

Last van een typisch Nederlands euvel heeft hij wel: de neiging om te veel te willen uitleggen. Het voordeel van een genrefilm is juist dat er door de jaren heen zoveel conventies zijn ontstaan, zowel op verhaalgebied als visueel, dat je dialoog kunt gebruiken voor subtekst, zeker omdat er in Moloch genoeg beeldend wordt verteld.

Spookhonden

Makkelijk is het overigens niet om in de Lage Landen genrefilms te maken. Het publiek is te klein, wordt vaak gezegd, en de kosten te hoog omdat een beetje horror- of fantasyfilm nu eenmaal zelden zonder realistische monsters en de bijbehorende special en visual effects lijkt te kunnen. We hebben een kleine horrortraditie en een flinke schare trouwe pleitbezorgers die periodiek probeert het genre nieuw leven in te blazen.

Streekverhalen zouden daarbij weleens de sleutel kunnen zijn. Er wordt weleens gezegd dat hoe karakteristieker films uit kleine filmculturen zijn, hoe beter ze internationaal aanspreken. Bovendien hebben we met al die legendes over plaaggeesten en watergeesten, spookhonden en betoverde kastelen, koortsdromen en wilde jachtstoeten die tijdens het onweer door de hemel razen een heel arsenaal aan potentiële verhalen.

Er zijn ook al wat voorlopers. The Johnsons (1992) van Rudolf van den Berg had door z’n setting in de Biesbosch ook al wat folkhorrortrekjes. Jos Stelling verfilmde het onmogelijke spookverhaal van De vliegende Hollander (1995). Meer recentelijk liet Chris Mitchell in De poel (2014) een moorddadige verschijning uit een bospoel bezit nemen van een familie tijdens een kampeertripje. Er borrelt genoeg in het onderbewuste van Nederland.

Het enige wat filmmakers hoeven te doen is als heuse spokenjagers op de wacht te liggen om de juiste weersomstandigheden en natuurlijke fenomenen te filmen. Suggestie doet de rest. Er is genoeg materiaal voor een lagelandse versie van de nu al tien seizoenen lopende succesvolle serie waargebeurde verhalen van ‘An American Horror Story’.

Dat Nico van den Brink zich niet alleen door streekverhalen laat inspireren, maar ook door een andere Nederlandse in de film vergeten traditie, die van de magisch-realistische literatuur van Hubert Lampo en Belcampo, maakt nieuwsgierig naar zijn volgende werk.

Nadat horroriconen James Wan en Sam Raimi de coproductierechten van zijn kortfilms Sweet Tooth (2017) en The Burden (2019) hebben gekocht en die laatste zelfs al op filmdatabase IMDb staat aangekondigd, is het hopen dat Van den Brink na zijn Amerikaanse avontuur als een Vliegende Hollander terugkeert met een contract voor de gedroomde anthologieserie ‘Een Hollands Horrorverhaal’ op zak.

Horror Moloch Regie: Nico van den Brink. Met: Sallie Harmsen, Anneke Blok, Fred Goessens, Jack Wouterse, Alexandre Willaume. In: 68 bioscopen. ●●●●●