Biënnale voor portretkunst: van traditioneel gelijkend tot een clitoris in een vogelhuisje

Hoe goed en gevarieerd Nederlandse schilders en beeldhouwers portretten kunnen maken is een week lang te zien tijdens de Portretbiënnale in Amsterdam. Ruim twintig kunstenaars, lid of gast van het Nederlands Portretschap tonen daar in Loods 6 op het KNSM-eiland hun werk. Dat varieert van traditionele goed gelijkende olieverfportretten tot een gipsen clitoris in een houten vogelhuisje (van beeldhouwster Hanneke de Munck).

Ze hebben een ruime en frisse blik op het genre, de leden van het ruim dertig jaar geleden opgerichte genootschap. Zo hebben ze ook gasten, onder meer uit België, gevraagd mee te exposeren, die bijdragen aan het sprankelend en inspirerende karakter van tentoonstelling. Zo hangen er fascinerende schilderijen van de Belgisch-Ghanese Dylan Asare uit Brugge, onder meer van een donker jongetje en meisje die een suikerspin en een meloen eten en je borend aankijken. „Mijn werk heeft ook een satirische kant”, zegt hij.

Portrettekeningen van Roeland Zijlstra, de man met bril in het midden, is striptekenaar Aart Cerkx. Foto Paul Steenhuis

Haar uit de tafel

Humor en levendigheid, naast serieus vakmanschap kenmerken de meeste portretten: de kunstenaars tonen steeds verschillende beelden of schilderijen en tekeningen. Zo zijn er kleurige portretimpressies in losse, rake krijtlijnen van Pepijn van den Wall Bake. En vrolijk vervreemdende beelden van Paul de Reus, van een ventje onder een tafel, waarbij zijn haar door het tafelblad komt. Of humoristisch gekleide figuurtjes die in stripballonnen spreken, van Peter Krynen. Even goed zijn er mooi traditioneel uit klei gebakken figuren en koppen van onder meer Jet Schepp.

Het Nederlands Portretschap is in 1991 opgericht door verschillende kunstenaars voor wie het portret een belangrijk deel van hun werk uitmaakt. Ze willen samen de rijkdom van het genre tonen. Er zijn kunstenaars die zowel in opdracht portretten maken als vrij werk creëren. Meestal niet naar een foto maar naar een levend model. Zo maakt Sander Steeman vooral zelfportretten; hij maakte ook het portretschilderij van drag queen Dusty Gersanowitz (Willem de Wit) die de Portretbiënnale opende.

Een hoogtepunt is het werk van Wendelien Schönfeld, die in gouache prachtige portretten van mensen schildert in hun interieurs: los, schetsmatig maar toch precies geschilderd, kleurig en intiem, met goed getroffen houdingen van mensen. Haar talent om houdingen te treffen wendt ze ook aan om uit eikenhout ruwe beeldjes te hakken van geportretteerden, met mooie kleuraccenten, zoals een man die met een knalgeel potlood onderuit gezakt in een stoel zit.

Alsof dat nog niet genoeg is, kan je tijdens de Portretbiënnale ook je portret laten tekenen door sommige van de deelnemende kunstenaars, zoals Roeland Zijlstra, die prachtig intense portretten tekent.

Expositie Portretbiënnale, Loods 6, KNSM-laan 143, Amsterdam t/m 22 mei. Inl: portretschap.nl ●●●●●