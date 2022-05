Een man ploft op een stoel naast een bekende op het zonnige plein:

„Koop ik net een nieuwe fiets, tweedehands natuurlijk, een meier voor de fiets en een halve meier voor een slot, anders nemen die teringlijers ’m zo mee. Zit ik met me reet op het zadel, veel te hoog natuurlijk, val ik op m’n smoel vlak voor een vol terras. Meteen allemaal wijven om me heen, ‘gaat ’t, meneer, een glaasje water, meneer?’ Krijg toch de kolere met je gezeik, heb je niet een paar nieuwe knieën voor me?”

