KLM voert alsnog eerder uitgestelde loonsverhoging door van 5 procent

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft met terugwerkende kracht vanaf 1 maart dit jaar de lonen voor het personeel alsnog verhoogd. Dat heeft het bedrijf maandag in een korte verklaring bekendgemaakt. Werknemers met vaste en tijdelijke contracten gaan er met 5 procent op vooruit. KLM zegt de eerder vanwege de coronapandemie uitgestelde loonsverhoging door te voeren vanwege de „stijgende energieprijzen en inflatie, alsmede de krapte op de arbeidsmarkt”.

In augustus 2020 en augustus 2021 stelde KLM de in de eigen cao afgesproken loonsverhogingen van elk 2,5 procent uit vanwege de impact van de coronacrisis op de luchtvaartsector. Destijds werden die besluiten genomen zonder instemming van de vakbonden. KLM zei zich de loonsverhoging toen vanwege miljoenenverliezen „niet te kunnen veroorloven”.

Miljardensteun

De nationale luchtvaartmaatschappij kreeg van het kabinet tijdens de coronacrisis 3,4 miljard euro in de vorm van leningen en garanties op leningen bij banken, waarvan 1 miljard euro directe staatssteun. In ruil voor de steun moet het bedrijf voldoen aan een aantal voorwaarden van de overheid, die aandeelhouder is in moederbedrijf Air-France-KLM. Een daar van is verlaging van de kosten met 15 procent. De gevolgen van de coronacrisis werden door KLM als reden aangevoerd om het personeel te vragen een deel van het loon in te leveren.

KLM heeft tot dusverre 311 miljoen euro afgelost, ongeveer een derde van de directe overheidssteun. Naast een flinke rente over de steun moeten medewerkers van KLM ook een loonoffer brengen. Hoewel de salarissen nu omhoog gaan, geldt dat nog niet voor het vakantiegeld of de eindejaarsuitkering die medewekers deels moesten inleveren.

‘Een correctie’

„Meer kunnnen we nu niet”, zegt hoofd arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden Kim Bruggeman tegen persbureau ANP. Bruggeman spreekt liever van „een correctie” dan van „een verhoging”, aangezien KLM-medewerkers loon hebben moeten inleveren, de hogere inkomens tot 20 procent. Nu de maatschappij drie kwartalen achtereen operationele winst heeft geboekt, is er weer ruimte om de verhogingen alsnog te betalen.

Verder stelt de luchtvaartmaatschappij nu met de vakbonden om tafel te willen over „de bijdrage van de medewerkers aan het herstel van KLM”. Dat zal tijdens de nieuwe cao-onderhandelingen gebeuren. „Iedereen zal een bijdrage moeten leveren aan de voorwaarden van de overheid”, zo laat een woordvoerder weten.

Staking

Vakbond FNV noemt de loonsverhoging „een goede eerste stap”. Bestuurder luchtvaart David van de Geer laat aan ANP weten dat de eisen over het verlagen van de werkdruk nog altijd op tafel liggen. De loonsverhoging met terugwerkende kracht helpt weliswaar „een klein beetje om het chagrijn weg te nemen”, maar Van de Geer sluit niet uit dat KLM-personeel opnieuw gaat staken.

Zo’n 150 medewerkers van de bagage-afdeling van KLM, waar een enorm personeelstekort heerst, staakten afgelopen maand om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Door de staking kwam een groot deel van de luchthaven Schiphol plat te liggen. Volgende week gaan de cao-onderhandelingen verder. FNV hoopt voor komende zomer een overeenkomst te bereiken.