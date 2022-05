Kamer: stel ontpoldering Hedwigepolder uit tot na PFAS-onderzoeken

De Zeeuwse Hertogin Hedwigepolder mag voorlopig niet onder water worden gezet. Dat vindt de Tweede Kamer, die dinsdag in ruime meerderheid een motie aannam vanwege zorgen over de gevolgen van ontpoldering voor mens en milieu. Het Westerscheldewater, dat bij afgraving van dijken om de polder, ‘de Hedwige’ in zou stromen, is vervuild met PFAS, chemische stoffen die in een grote hoeveelheid schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

De Kamer verzoekt het kabinet om in samenspraak met de Vlaamse regering het afgraven van de dijken rondom de Hedwigepolder uit te stellen, totdat „vaststaat dat geen negatieve effecten optreden voor de natuurontwikkeling en een gezonde leefomgeving”, aldus de motie. Rijkswaterstaat doet de komende maanden onderzoek naar PFAS bij aan de Westerschelde gelegen zwemplekken bij Perkpolder, Baarland en Vlissingen. SP-Kamerlid Sandra Beckerman heeft het kabinet gevraagd om in een brief te laten weten hoe het de aangenomen motie gaat uitvoeren.

Een fabriek van het Amerikaanse chemieconcern 3M in het Belgische Zwijndrecht (nabij Antwerpen) heeft een vergunning zonder einddatum voor het lozen van grote hoeveelheden PFAS in de Westerschelde, die vanuit België naar Nederland stroomt. Omwonenden van de fabriek bleken te hoge PFAS-waarden in hun lichaam te hebben. De gevonden chemische stoffen worden in verband gebracht met kanker, een verhoogde concentratie cholesterol, en problemen met het immuunsysteem en de voortplanting.

De in 1907 ingepolderde Hedwigepolder is bijna 300 hectare groot. In 2012 werd na jarenlang politiek gesteggel besloten de polder weer onder water te laten lopen, zodat Nederland zou voldoen aan Europese milieueisen. Werkzaamheden voor de ontpoldering zijn al van start gegaan, waardoor mensen hun huizen hebben moeten verlaten. De dijk rondom de Hedwige wordt echter op z’n vroegst in oktober doorgestoken, omdat de nieuwe ringdijk nog niet is goedgekeurd door het verantwoordelijke waterschap.

