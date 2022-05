Kamer: binnen half jaar herziening uithuisplaatsingen voor slachtoffers Toeslagenaffaire

Ouders en kinderen die gedupeerd zijn in de Toeslagenaffaire en te maken hebben gehad met uithuisplaatsingen, moeten binnen zes maanden het besluit van de uithuisplaatsing opnieuw kunnen laten beoordelen door een rechter. Daartoe heeft de Tweede Kamer dinsdag unaniem een motie van Kamerleden Lilian Marijnissen (SP) en Pieter Omtzigt (onafhankelijk Kamerlid) aangenomen. Het kabinet had het voorstel ontraden.

Het Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire, in het leven geroepen om slachtoffers van de Toeslagenaffaire bij te staan, moet de rechter kunnen vragen om opnieuw naar een lopende uithuisplaatsing te laten kijken. Ook ouders die aangespoord door jeugdzorg, zonder tussenkomst van de rechter, akkoord zijn gegaan met uithuisplaatsing van hun kind(eren) moeten volgens de Kamer de kans krijgen hiervan terug te komen.

Vanaf 2015 tot en met 2021 werden 1.675 kinderen van in de Toeslagenaffaire gedupeerde ouders na tussenkomst van jeugdzorg en de rechter van hun ouders gescheiden. Eind 2021 woonden 555 kinderen nog altijd niet bij hun ouders of verzorgers. Dat bleek onlangs uit cijfers van het CBS. Ouders, deskundigen uit de jeugdzorg en vertegenwoordigers van de rechtspraak zelf trekken de rechtmatigheid van die besluiten in twijfel. De rechtsbescherming blijkt te falen en procedures voldoen niet aan rechtstatelijke voorwaarden.

Vorig jaar luidde de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming de noodklok over uithuisplaatsingen. En afgelopen maart stuurde de Raad voor de Rechtspraak een brandbrief aan het kabinet over de problemen in de jeugdhulpverlening, zo zei de voorzitter van de Raad, Henk Naves, afgelopen week in NRC. Uit huis geplaatste kinderen lopen volgens de Raad „onomkeerbare risico’s”. Volgens Naves is dat onwenselijk voor de kinderen en hun ouders en voor „de geloofwaardigheid van de rechtspraak”.