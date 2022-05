Kabinet wil dat warmtepomp standaard wordt voor verwarmen woningen

Vanaf 2026 worden hybride warmtepompen de standaard voor het verwarmen van woningen. Dat hebben de ministers voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge (CDA) en Rob Jetten voor Klimaat en Energie (D66) dinsdag aangekondigd. Mensen die hun cv-ketel vervangen, moeten dan kiezen voor een duurzamer alternatief, dat naast de hybride warmtepomp ook een volledig elektrische warmtepomp of aansluiting op warmtenet kan zijn. Een hybride warmtepomp verbruikt gemiddeld 60 procent minder aardgas dan een cv-installatie.

„De urgentie van verduurzaming is groot en het tempo moet omhoog,” zegt De Jonge over de aangekondigde maatregel. „Ook voor ieders portemonnee is het beter als we minder aardgas gebruiken.” Daarmee doelt hij naast de voordelen die de warmtepomp heeft voor het klimaat op de gestegen gasprijzen en de oorlog in Oekraïne, die de noodzaak om van Russisch gas af te stappen vergroot.

Een hybride warmtepomp werkt als een combinatie van een warmtepomp en een cv-ketel. De pomp haalt warmte uit de omgeving, in dit geval van buitenshuis, en laat die warmte binnenshuis weer los. Als het buiten te koud is, springt de cv-ketel bij. Minister De Jonge benadrukt dat voor woningen die niet geschikt zijn voor zo’n installatie een uitzonderingsmogelijkheid geldt.

Kosten voor de aanschaf en installatie van een hybride warmtepomp bedragen ongeveer 5.000 tot 7.000 euro, terwijl een nieuwe cv-ketel minder dan de helft daarvan kost. Het Rijk verhoogt de subsidie op de aanschaf van een hybride of volledig elektrische warmtepomp van 20 tot gemiddeld 30 procent van de totale kosten en trekt daar tot en met 2030 zo’n 150 miljoen euro per jaar voor uit.

Vraag naar warmtepompen „geëxplodeerd”

Met het noemen van 2026 als einddatum van de cv-ketel wil het kabinet duidelijkheid bieden aan leveranciers, installateurs en woning- en gebouweigenaren, schrijven De Jonge en Jetten. Er zullen „op korte termijn” drie extra productielocaties voor warmtepompen worden geopend en er komen nieuwe trainingsplaatsen voor monteurs.

Door onder meer de invoer van subsidies op warmtepompen en isolatiemateriaal was de vraag naar dit soort energiebesparende installaties al „geëxplodeerd”, zei warmtepompinstallateur Patrick Schimmel vorige week tegen NRC. „We kunnen de drukte niet meer aan.” Daar komt bij dat sommige fabrieken en havens in China, die essentiële onderdelen van warmtepompen en bijvoorbeeld zonnepanelen leveren, door lockdowns gesloten zijn. En er is een tekort aan installateurs. „Mensen moeten soms maanden wachten,” zei Schimmel.

Lees ook: Je woning verduurzamen? Dat vergt veel geld én geduld