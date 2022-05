Kabinet kijkt naar sectoren, sectoren kijken naar kabinet

Zorgminister Ernst Kuipers (D66) en het RIVM moeten beter inzichtelijk maken hoe effectief bepaalde coronamaatregelen zijn en duidelijker aangeven onder welke omstandigheden maatregelen weer nodig zijn. Daarover bestaat onduidelijkheid bij de sectoren waarmee de overheid momenteel in gesprek is over de coronastrategie voor de komende maanden. Uit een rondgang van NRC blijkt ook dat sectoren veel meer maatwerk willen kunnen toepassen dan de afgelopen twee jaar mogelijk was.

Kuipers kreeg maandag bij een hoorzitting in het parlement kritiek van zowel wetenschappers als Kamerleden dat het kabinet te weinig doet om Nederland goed voor te bereiden op een nieuwe coronagolf. De minister reageerde daarop door te zeggen dat corona nu „echt van ons allemaal is” en dat Den Haag „niet meer alleen verantwoordelijk is” voor het voorkomen van besmettingen. Hij riep sectoren op zelf met plannen te komen voor als het virus bijvoorbeeld dit najaar weer serieus oplaait.

Verschillende ministeries zijn daarover al een aantal weken in gesprek met sectoren die eerder hard door corona werden geraakt, zoals de cultuursector, de kappers, de horeca en de detailhandel. Deze sectoren zeggen tegen NRC dat ze blij zijn dat ze nu vooraf over mogelijke maatregelen mogen meedenken in plaats van dat alles door de overheid wordt opgelegd. Wel gaf het ondernemers „een dubbel gevoel” dat de uitnodiging mee te praten samenviel met de aankondiging van het kabinet dat de steunpakketten verleden tijd zijn, zegt Udo Delfgou, financieel directeur van winkeliersvereniging INretail. „Er werd gezegd: corona is nu een ondernemersrisico, maar kunnen jullie toch meedenken over maatregelen?” Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, vindt het „de omgekeerde wereld”. „De overheid dreigt alweer beperkingen op te leggen zonder te compenseren. Als je dat doet, wordt het een bloedbad.”

Preventiepunten

Sectoren missen informatie over de effectiviteit van eerder genomen maatregelen. Gonny Eussen van ANKO, de branchevereniging voor kappers, zegt dat de sector van alles heeft gedaan, van mondkapjes tot verplicht handen wassen. „Kom nu met duidelijke richtlijnen wat wel en niet gewerkt heeft, wij nemen aan dat er veel onderzoek is gedaan”, zegt Eussen. De culturele sector suggereert in een vorig week gepresenteerd plan dat het RIVM ‘preventiepunten’ aan elke maatregel moet toekennen om aan te geven hoeveel het tegen het virus helpt. „Dat kunnen wij als sector niet zelf”, zegt Jeroen Bartelse, directeur van TivoliVredenburg. „Anderhalve meter is voor een popconcert dramatisch, in een museum kan het prima. Je wilt naast de virologische impact ook het welzijnseffect goed in kaart hebben.”

Kuipers wil in zijn definitieve langetermijnplan, dat volgende maand naar de Tweede Kamer gaat, gaan werken met vier verschillende scenario’s. In de eerste twee scenario’s zouden maatregelen moeten uitgaan van vrijwilligheid, pas in latere scenario’s moeten ze door de overheid verplicht worden. Sectoren denken dat dit kan werken, zolang de overheid maar helder aangeeft in welk scenario Nederland zit. De culturele sector suggereert in het eigen plan een speciaal waarschuwingssysteem om aan te geven in welke fase Nederland virologisch zit.

Routekaarten

Het doet denken aan eerdere routekaarten waarmee het vorige kabinet – achteraf vaak tevergeefs – probeerde het coronabeleid voorspelbaarder te maken. Bartelse denkt toch dat zoiets kan werken. „Ik vergelijk het graag met de codes van het KNMI. Bij code oranje weet je niet of er een tornado, overstroming of sneeuwstorm komt, maar wel dat er gevaar dreigt. De experts van het RIVM moeten dan zo goed mogelijk duiden. Als die zeggen: er zijn nu weer basismaatregelen of zelftesten nodig, dan doen we dat. Dat ga je niet uit jezelf doen.” Bartelse snapt dat het lastig is aan te geven bij welk aantal besmettingen of ziekenhuisopnames ingrijpen nodig is. „Wij vragen niet om eenduidige signaalwaarden, Omikron heeft laten zien dat de druk op de zorg bij iedere variant weer anders is.”

Bijna alle sectoren hebben in de gesprekken met het kabinet maatregelen gesuggereerd, waarbij opvalt dat het vooral lichte maatregelen als looproutes zijn die het verdienmodel zo min mogelijk aantasten. Winkeliersdirecteur Udo Delfgou heeft ook maatregelen genoemd die hij zeker niet wil terugzien, zoals kortere openingstijden. „Verruim ze juist, dan kunnen we klanten beter spreiden en besmettingen voorkomen.” Speciale ‘ouderenuurtjes’ in winkels hebben ook niet gewerkt, weet Delfgou, omdat ouderen bijna niet kwamen. „Ouderen bepalen zelf hun ritme, die kun je niet betuttelen.”

Maatwerk

Een andere wens van vrijwel alle sectoren: meer maatwerk. Voor de cultuursector is dit „een belangrijke les” van de afgelopen jaren, zegt Bartelse. „Het moet niet meer een schot hagel zijn, met dezelfde beperkingen voor de hele sector. Misschien kun je zelfs wel op voorstellingsniveau pakketten maatregelen maken.” Bartelse wil geen maatregelen uitsluiten, ook niet herinvoering van het omstreden coronatoegangsbewijs. „Een 1G-regime met testen kan voor poppodia of nachtclubs een last resort zijn om open te blijven.”

Een nieuwe lockdown dit najaar vinden alle sectoren onacceptabel. Zij kijken daarvoor ook nadrukkelijk naar wat het kabinet en Kuipers kunnen doen. „Ik heb het gevoel dat Kuipers nog geen concreet plan heeft om meer ziekenhuisbedden te creëren. Als je van ons een extra inspanning vraagt, vinden wij dat de zorgsector dat ook moet doen.” Horecabaas Willemsen mist „een goede strategie om problemen te voorkomen”. „Wij zien een overheid zonder plan die haar rol niet neemt en het volgende probleem alweer bij ons legt. Dat kan echt niet.”

Lees ook: Senaat koerst af op einde coronawet

Eerste Kamer Tegen coronawet Mocht minister Kuipers later weer coronamaatregelen willen nemen, is het nog maar de vraag of dat kan. De oppositie in de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft, is tegen de verlenging van de coronawet, die beperkingen als de mondkapjesplicht of de afstandsregel wettelijk mogelijk maakt. Een meerderheid van de senatoren vindt het aantal coronabesmettingen te laag voor een verlenging. Dinsdagavond stemmen ze erover. De hele Eerste Kamer vindt dat het kabinet veel eerder had moeten beginnen aan de herziening van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Via die wet moet structureel worden geregeld welke beperkende maatregelen het kabinet mag nemen bij een pandemie, zoals corona. Kuipers komt voor 1 september met een wijziging van de Wpg. Het kabinet kan altijd terugvallen op noodverordeningen of op een noodwet, die met spoed door beide Kamers moet worden behandeld. (ANP/NRC)