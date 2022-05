In serviceflat Oostmolensteyn is inflatie het gesprek van de dag: ‘Vroeger, toen waren we nog écht zuinig’

„Bami maak je met groenten en ham, toch?” Dave Daal (74) kijkt naar zijn tafelgenoten, die in hun koffie roeren. Ja, ja, klopt, knikken ze. „Nou, ik maak de bami nu met kip. Dat scheelt in de prijs.” Slim, vinden de anderen.

Tijdens de koffieochtend voor Rotterdamse ouderen uit de buurt in de aula van serviceflat Oostmolensteyn in Rotterdam-centrum gaat het gesprek over geldzaken. Dagbestedingscoach Irene van Kouwen van thuiszorginstelling Aafje had gevraagd of ze merken dat alles duurder wordt door de inflatie.

Duurder leven De inflatie is historisch hoog. De prijzen stijgen, of het nu gaat over energie, benzine of levensmiddelen. Leven is duurder. Maar wat zijn de gevolgen voor verschillende groepen mensen? Voor minima, voor gepensioneerden, voor zelfstandig ondernemers én voor de welgestelden? Dat onderzoekt NRC in deze serie.

De aanwezigen, vooral vrouwen, een enkele man, zijn tussen de zeventig en negentig jaar. Ze komen wekelijks bij elkaar om wat te kletsen, bewegingslessen te volgen. Regelmatig is er een activiteit, georganiseerd door studenten. De sfeer is vrolijk, maar Dave is serieus. „Vroeger haalde ik af en toe Chinees of een pizza. Dat doe ik niet meer. En ik neem een banaan in plaats van een toetje.”

Niet iedereen bezuinigt op eten, maar de stijgende prijzen in de supermarkt herkennen ze allemaal.

„Ik let heel goed op wat ik meeneem. Alles is duurder. Het ene product kost een dubbeltje meer, het andere product 15 cent.”

„Thuis kijk ik alle folders door. Is de jam in de aanbieding bij Dirk, ga ik voor jam naar Dirk. En voor koffie naar de Albert Heijn, als ze daar een ‘twee voor de prijs van een’-aanbieding hebben. Dat kan veel schelen.”

„Zonnebloemolie! Niet meer te betalen. Ik gooi nu mijn bitterballen in de airfryer!”

„Ik betaalde 4,80 op een terras voor een wijntje!”

„We gingen laatst uit eten – 18,50 moest ik afrekenen voor een hamburger. Je ziet me daar niet weer.”

Belachelijk, vindt iedereen.

Gepensioneerden vormen een van de weinige groepen in Nederland die hun koopkracht de laatste tien jaar niet zagen stijgen. Tussen 2011 en 2020 leverden zij ongeveer 1,3 procent aan koopkracht in, blijkt uit CBS-cijfers. De koopkracht van werknemers steeg in deze periode met bijna 21 procent.

Oorzaak is de aanhoudende malaise bij de grote pensioenfondsen. Zij mogen al sinds de financiële crisis van 2008 niet of nauwelijks pensioenverhogingen uitdelen, want hun financiële gezondheid staat al die tijd al onder druk door de gedaalde rente. In de tussentijd stegen de prijzen voor voedsel, brandstof en gas gewoon door. Werknemers zagen hun loon vrijwel ieder jaar stijgen. Maar de aanvullende pensioenen stonden stil.

Halfje bruin

Bep Schuurman (77) uit Rotterdam heeft dat zeker gemerkt. „Je doet boodschappen en je geeft steeds meer uit voor hetzelfde.” Toen ze vanmorgen naar de bakker ging, was het halfje bruin dat ze altijd koopt opeens 1 euro 20 in plaats van 1 euro en 5 cent. „Ik vind dat een behoorlijk bedrag.”

Mevrouw Schuurman heeft het goed, zegt ze. Ze heeft het nabestaandenpensioen van haar man én nog een klein pensioentje omdat ze halve dagen is gaan werken in een bedrijfskantine toen de vier kinderen naar school gingen. Maar ze moet wel goed opletten, zegt ze. Als ze de huur en de ziektekosten heeft betaald, „is er een hele hap weg”.

Bep Schuurman (77): „Je doet boodschappen en je geeft steeds meer uit voor hetzelfde.” Foto Annabel Oosteweeghel

Een voordeel voor ouderen, denkt ze, is dat die over het algemeen geleerd hebben spaarzamer te leven dan jongeren. Zij en haar man waren tenminste altijd zuinig. „We deden ook leuke dingen, hoor. Met de kinderen naar de bioscoop en dan naar McDonald’s. Maar tegenwoordig moet het steeds gekker. Naar Disneyland in Parijs of zo. En kinderen willen de duurste merkkleding.”

Dat wilden haar kinderen soms ook, maar daar begon ze niet aan. Ze herinnert zich nog wel dat ze het Nike-logo uit een lapje knipte en op een shirt naaide. „Zo! Jij ook een Nike-shirt.”

Hogere stookkosten heeft Bep nog niet, maar die gaan zeker komen. Ze heeft alvast de tegemoetkoming aangevraagd voor Rotterdammers met een kleine beurs. „Ik gooi geen geld over de balk, maar als ik ergens trek in heb, koop ik het. Mijn kinderen zeggen ook: geniet er lekker van, mam!” Leeftijdgenoten met alleen AOW hebben die luxe niet, beseft ze. „Zij moeten bij elke uitgave nadenken.”

Basisinkomen

Van gepensioneerden met de laagste inkomens – alleen een AOW-uitkering – is de koopkracht het meest op peil gebleven. Dat komt doordat de AOW-uitkering meestijgt met de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland. De AOW bedraagt nu bruto 1.850 euro per maand voor een alleenstaande.

Gepensioneerden zijn ook de groep met het laagste armoederisico, omdat de AOW in feite een basisinkomen voor ouderen is. Het AOW-bedrag is hoger dan de bijstand en ligt ruim boven de armoedegrens. Waar het armoederisico voor 55- tot 65-jarigen nog ruim 7 procent is, zakt het voor 65- tot 75-jarigen terug naar 2,4 procent, blijkt uit CBS-cijfers.

Gepensioneerden zijn de groep met het laagste armoederisico, omdat de AOW in feite een basisinkomen voor ouderen is

Daarmee is Nederland uniek. In veel andere landen, ook in Europa, is armoede onder ouderen een veel groter probleem, zegt Marike Knoef, hoogleraar economie aan de Universiteit Leiden en directeur van pensioendenktank Netspar. Dat betekent nog niet dat rondkomen van alleen een AOW-uitkering makkelijk is, zegt ze. „Je zult goed op je uitgaven moeten letten.”

Gepensioneerden die toch in armoede leven, hebben over het algemeen geen volledige AOW-uitkering opgebouwd omdat zij niet hun hele leven in Nederland hebben gewoond. Dat geldt vooral voor migranten en vluchtelingen. Deze ouderen hebben recht op een soort bijstandsuitkering voor gepensioneerden: de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Maar veel mensen weten dat niet, waardoor ze die aanvulling niet aanvragen. Ook gelden er strenge vermogenseisen voor. Wie bijvoorbeeld een koophuis heeft, kan geen AIO krijgen.

Ook onder 85-plussers stijgt het armoederisico iets. „De oude ouderen zijn vaak wat kwetsbaarder”, zegt Knoef. „Zij hebben vroeger gemiddeld wat minder aanvullend pensioen opgebouwd en krijgen vaker te maken met hogere zorgkosten.”

Chalet op de camping

Geldzorgen heeft Anneke de Bruijn (73) niet, daarover kan ze kort zijn. Haar (jongere) man werkt nog, en zelf heeft ze een goed pensioen. Ze wonen in Rotterdam, hebben een chalet op een camping in Numansdorp waar ze in het zomerseizoen vaak zijn en nog een huis in Griekenland.

Anneke de Bruijn: „Ik weet niet wat WW is.” Foto Annabel Oosteweeghel

Anneke de Bruijn begon op haar veertiende te werken op het naaiatelier van Peek & Cloppenburg en heeft tot haar pensionering altijd gewerkt. Ze had een eigen kapsalon en werkte jarenlang voor de KNVB. „Ik weet niet wat WW is.” Ze is nog steeds geen type om stil te zitten. Ze heeft vijf kinderen die ze om beurten een handje helpt in de huishouding – wasje draaien, strijken. Én ze is vrijwilliger bij de koffieochtenden van zorginstelling Aafje.

Ze kan zelf goed rondkomen, en hoeft niet te bezuinigen op de kapper en de nagelstyliste. Ze gaat ook niet naar een andere supermarkt als een product daar voordeliger is. „Maar ik weet dat anderen dat wel moeten doen.”

Mevrouw de Bruijn heeft weer andere problemen: haar man is ziek. Dáár maakt zij zich zorgen over. Als we dan weer in het ziekenhuis zitten, besef ik hoe kostbaar gezondheid is. Onbetaalbaar eigenlijk.”

De gepensioneerden met de hoogste pensioeninkomens zijn er de afgelopen jaren het sterkst in koopkracht op achteruitgegaan. De AOW mag dan jaarlijks verhoogd zijn, voor deze groep is dat een relatief klein deel van hun inkomen. Hun aanvullende pensioenen (via een pensioenfonds of verzekeraar) zijn hoger. En juist díé pensioenen zijn al twaalf jaar niet of nauwelijks verhoogd, waardoor ze er in de winkel steeds minder voor kunnen kopen.

Mensen met hoge inkomens hebben als voordeel, zegt hoogleraar Knoef, dat ze meer besparingsopties hebben. „Zij kunnen bijvoorbeeld wat minder luxegoederen kopen.” Toch kan dat voelen als een zware tegenvaller. Je moet immers zuiniger leven dan je vooraf verwacht had.

„Gepensioneerden hebben ook minder mogelijkheden om hun inkomen te verhogen”, zegt Knoef. Als werkende kun je gemakkelijker een paar uur extra gaan werken, een loonsverhoging vragen of van baan veranderen.

Pensioenhervorming

Dit jaar staat ook de koopkracht onder druk van mensen met alleen AOW of hooguit een klein aanvullend pensioen. Want dit jaar kan de loongroei – die de AOW-verhoging bepaalt – de inflatie niet bijbenen. Vakbonden slagen er niet in om zulke hoge loonafspraken te maken in cao’s.

De meeste aanvullende pensioenen lijken dit jaar juist wél iets verhoogd te kunnen worden, door soepeler regels vanuit de politiek, in aanloop naar een grote pensioenhervorming. Maar ook dat zal in de meeste gevallen geen volledige inflatiecorrectie opleveren.

Gepensioneerden zullen dit jaar in doorsnee 2,8 procent aan koopkracht verliezen, verwachtte het Centraal Planbureau (CPB) in maart. Dat getal lag net iets hoger dan de koopkrachtdaling voor álle Nederlanders: 2,7 procent. Maar de tegenvaller zou zomaar zwaarder kunnen uitpakken. Want het CPB deed in deze raming een vrij optimistische aanname: dat de energieprijzen na de zomer weer dalen.

Dagbestedingscoach Irene van Kouwen vraagt aan de aanwezigen op de koffieochtend hoe ze geld besparen.

„In bed blijven liggen”, roept een jolige mevrouw. Iedereen lacht.

„De kachel wat lager en een vestje aan.”

„Ik doe water bij de shampoo en het wasmiddel. Dan doe je er langer mee.”

„Korter douchen.”

„Ja! Je kunt de stop in de douchebak doen en dan ga je eruit voordat-ie overstroomt.”

„Je kan ook drie keer per week douchen in plaats van elke dag.”

„Gatver, dat vind ik smerig.”

„Wat nou, smerig? Vroeger gingen we eens per week in de tobbe!”

„Ja, haha, met een stukje zeep deden we eeuwen. Toen waren we nog écht zuinig.”